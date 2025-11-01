HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Burnley - Arsenal: Mưa bàn thắng ở Turf Moor?

Trung Dũng

(NLĐO) - Burnley sẽ cố gắng tạo nên cú sốc lớn khi tiếp đón Arsenal. Nhưng Pháo thủ đang "vào phom", hứa hẹn tạo ra màn pháo hoa trên sân Turf Moor.

Soi tỉ số trận Burnley – Arsenal: Mưa bàn thắng ở Turf Moor - Ảnh 1.

Mũi nhọn Leandro Trossard (Arsenal) uy hiếp khung thành Burnley trong lần gặp trước

Burnley sẽ chạm trán Arsenal lúc 22 giờ hôm nay, 1-11. The Clarets đang tràn đầy tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp trước Leeds United và Wolves, nhưng họ sẽ phải chơi hơn 100% sức lực khi đối mặt với gã khổng lồ Arsenal.

Trong lần chạm trán gần nhất tại Turf Moor, Arsenal đã đè bẹp Burnley 5-0 và thầy trò Mikel Arteta hứa hẹn sẽ lặp lại điều đó để tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng. Một cầu thủ đáng chú ý trong đội chủ nhà sẽ là Zian Flemming, người đã ghi một cú đúp trong trận thua trên sân Molineux, trong khi tất cả Connor Roberts, Jordan Beyer và Zeki Amdouni đều vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal đặt mục tiêu tiếp nối chiến thắng 1-0 đầy khó khăn trước Crystal Palace. Điều đáng lưu ý là Arsenal đang muốn khóa chặt khung thành của Raya bằng nhưng trận thắng giữ sạch mành lưới. Họ đã thắng 3 trận liền trong tháng 10 mà không thủng lưới bàn nào. Một trận thắng trắng lưới cho Arsenal lần này là điều đáng cân nhắc.

Cả William Saliba và Declan Rice đều đang bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi dính chấn thương trong trận derby London, trong khi những cầu thủ như Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz và Gabriel Jesus vẫn đang trong phòng điều trị.

Tham khảo ý kiến các chuyên gia, chỉ mình cựu tiền đạo Chris Sutton là dự báo một kết quả sít sao 1-0, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn tỷ số Arsenal thắng 2-0, chuyên gia dự đoán Mark Lawrenson hy vọng đôi bên cùng ghi bàn với chiến thắng 3-1 cho Arsenal, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp dự báo tỷ số 3-0 tròn trĩnh.

Dự đoán: Burnley - Arsenal 0–3

Đối đầu trực tiếp

17-2-2024

Burnley

Arsenal

0-5

11-11-2023

Arsenal

Burnley

3-1

23-1-2022

Arsenal

Burnley

0-0

18-9-2021

Burnley

Arsenal

0-1

06-3-2021

Burnley

Arsenal

1-1

13-12-2020

Arsenal

Burnley

0-1

02-2-2020

Burnley

Arsenal

0-0

17-8-2019

Arsenal

Burnley

2-1

12-5-2019

Burnley

Arsenal

1-3

22-12-2018

Arsenal

Burnley

3-1


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

01/11 22:00

[16] Burnley - Arsenal [1]

2.05

1 1/2 : 0

1.825

1.975

2 3/4

1.90

01/11 22:00

[16] Burnley - Arsenal [1]

1.85

1 3/4 : 0

2.025

1.95

2 3/4

1.925

Tỉ lệ trận đấu ban đầu đã có chênh lệch lớn khi Arsenal chấp Burnley đến 1 trái rưỡi, lún tiền (ăn 82, thua đủ). Đến sáng nay, tỉ lệ đã biến động lớn khi Arsenal chấp đến 1 trái rưỡi 2 trái, Burnley lún tiền (ăn 85, thua đủ). Thị trường rõ ràng đang đổ mạnh cửa trên, song thật mạo hiểm khi chọn dưới.

Soi tỉ số trận Burnley – Arsenal: Mưa bàn thắng ở Turf Moor - Ảnh 2.

Tỉ số được chọn nhiều nhất là 0-2 với mệnh giá đặt 1 ăn 5.8, trong lúc 0-1 ăn 6.7, còn 0-3 cũng ăn chỉ 7.10. Khả năng ghi bàn của Burnley bị đánh già thấp khi tỉ số 1-2 có giá đặt 1 ăn đến 9.6. Hòa không phải là đáp án cho trận này khi tỉ số 1-1 có giá đặt 1 ăn 12, 0-0 có giá đặt 1 ăn 15 còn 2-2 ăn đến 32. Liệu có ai mạo hiểm đặt cửa thắng cho Burnley? Giống như chơi vé số độc đắc bởi 1-0 ăn 27, còn 2-0 thì trúng tới 92

Soi tỉ số trận Burnley – Arsenal: Mưa bàn thắng ở Turf Moor - Ảnh 3.

Tin liên quan

Hai ngã rẽ của Man United và Liverpool

Bức tranh đối lập rõ rệt giữa 2 thành viên nhóm "Big Six" đang dần hiển hiện, khi Man United bước ra khỏi vòng xoáy còn Liverpool lún sâu vào khó khăn

Liverpool nguy cơ "trắng tay" tại League Cup

Với chuỗi 4 thất bại liên tiếp ở giải Ngoại hạng, Liverpool thực sự lo lắng khi đón tiếp Crystal Palace ở vòng 4 League Cup rạng sáng 30-10.

Áp lực trên vai Salah

Không được phép sẩy chân nếu không muốn sớm từ bỏ cuộc đua vô địch là nhiệm vụ tối thượng với Liverpool khi tiếp đón Aston Villa ở Anfield lúc 3 giờ ngày 2-11.

Arsenal Burnley Soi tỉ số
