Soi tỉ số trận Burnley - Arsenal: Mưa bàn thắng ở Turf Moor?

Mũi nhọn Leandro Trossard (Arsenal) uy hiếp khung thành Burnley trong lần gặp trước



Burnley sẽ chạm trán Arsenal lúc 22 giờ hôm nay, 1-11. The Clarets đang tràn đầy tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp trước Leeds United và Wolves, nhưng họ sẽ phải chơi hơn 100% sức lực khi đối mặt với gã khổng lồ Arsenal.

Trong lần chạm trán gần nhất tại Turf Moor, Arsenal đã đè bẹp Burnley 5-0 và thầy trò Mikel Arteta hứa hẹn sẽ lặp lại điều đó để tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng. Một cầu thủ đáng chú ý trong đội chủ nhà sẽ là Zian Flemming, người đã ghi một cú đúp trong trận thua trên sân Molineux, trong khi tất cả Connor Roberts, Jordan Beyer và Zeki Amdouni đều vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal đặt mục tiêu tiếp nối chiến thắng 1-0 đầy khó khăn trước Crystal Palace. Điều đáng lưu ý là Arsenal đang muốn khóa chặt khung thành của Raya bằng nhưng trận thắng giữ sạch mành lưới. Họ đã thắng 3 trận liền trong tháng 10 mà không thủng lưới bàn nào. Một trận thắng trắng lưới cho Arsenal lần này là điều đáng cân nhắc.

Cả William Saliba và Declan Rice đều đang bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi dính chấn thương trong trận derby London, trong khi những cầu thủ như Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz và Gabriel Jesus vẫn đang trong phòng điều trị.

Tham khảo ý kiến các chuyên gia, chỉ mình cựu tiền đạo Chris Sutton là dự báo một kết quả sít sao 1-0, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn tỷ số Arsenal thắng 2-0, chuyên gia dự đoán Mark Lawrenson hy vọng đôi bên cùng ghi bàn với chiến thắng 3-1 cho Arsenal, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp dự báo tỷ số 3-0 tròn trĩnh.

Dự đoán: Burnley - Arsenal 0–3

Đối đầu trực tiếp

17-2-2024 Burnley Arsenal 0-5 11-11-2023 Arsenal Burnley 3-1 23-1-2022 Arsenal Burnley 0-0 18-9-2021 Burnley Arsenal 0-1 06-3-2021 Burnley Arsenal 1-1 13-12-2020 Arsenal Burnley 0-1 02-2-2020 Burnley Arsenal 0-0 17-8-2019 Arsenal Burnley 2-1 12-5-2019 Burnley Arsenal 1-3 22-12-2018 Arsenal Burnley 3-1





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 01/11 22:00 [16] Burnley - Arsenal [1] 2.05 1 1/2 : 0 1.825 1.975 2 3/4 1.90

Tỉ lệ trận đấu ban đầu đã có chênh lệch lớn khi Arsenal chấp Burnley đến 1 trái rưỡi, lún tiền (ăn 82, thua đủ). Đến sáng nay, tỉ lệ đã biến động lớn khi Arsenal chấp đến 1 trái rưỡi 2 trái, Burnley lún tiền (ăn 85, thua đủ). Thị trường rõ ràng đang đổ mạnh cửa trên, song thật mạo hiểm khi chọn dưới.

