Arsenal cầm hòa Atletico Madrid, rộng cửa vào chung kết Champions League

Trong lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở bán kết Champions League, Arsenal nhập cuộc đầy thận trọng trên sân của Atlético Madrid - đội bóng nổi tiếng với lối chơi giàu sức chiến đấu dưới thời HLV Diego Simeone.



Trận đấu nóng từ đầu với màn tranh chấp quyết liệt của đôi bên

Trước sức ép cuồng nhiệt từ khán đài Metropolitano, đội chủ nhà là những người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Julián Alvarez tung cú cứa lòng hiểm hóc, buộc thủ môn David Raya phải bay người cứu thua.

Martin Odegaard đối đầu hàng thủ khó chịu của Atletico Madrid

Sau ít phút đầu chệch choạc, Arsenal dần lấy lại thế trận. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta kiểm soát bóng tốt hơn và tổ chức các đợt lên bóng mạch lạc.

Cú sút hiểm của Martin Odegaard bị cản phá còn Noni Madueke dứt điểm quyết đoán, bóng đi chệch khung thành Atletico Madrid chỉ trong gang tấc.

Viktor Gyökeres mang về quả phạt đền cuối hiệp một

Sự chủ động của đội khách được đền đáp ở cuối hiệp một. Trong pha xâm nhập vòng cấm, Viktor Gyökeres bị Dávid Hancko phạm lỗi từ phía sau.

Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và chính Gyökeres thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m, đánh bại thủ thành Jan Oblak để mở tỉ số 1-0 cho Arsenal. Anh chính là cầu thủ Thụy Điển đầu tiên ghi bàn ở một trận bán kết Champions League.

... rồi ghi bàn mở tỉ số cho Arsenal trên chấm 11 m

Không còn gì để mất, Atletico Madrid tràn lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Alvarez tiếp tục là điểm sáng trên hàng công với những pha khuấy đảo liên tục, trong khi Ademola Lookman cũng khiến hàng thủ Arsenal nhiều phen vất vả.

Declan Rice vô hiệu hóa pha tấn công của Ademola Lookman

Sức ép liên tục của đội chủ nhà cuối cùng mang lại kết quả khi trung vệ đội khách Ben White để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11 m, Alvarez lạnh lùng đánh bại thủ môn David Raya, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Cựu sao Man City trở thành cầu thủ Atletico Madrid đầu tiên ghi được 10 bàn trong một mùa Champions League đồng thời là cầu thủ Argentina cán mốc 25 bàn thắng tại Champions League chỉ sau 41 lần ra sân, nhanh hơn thành tích 25 bàn sau 42 trận của Lionel Messi.

Julian Alvarez sút thắng phạt đền

Những phút còn lại diễn ra căng thẳng. Antoine Griezmann suýt giúp Atletico vượt lên với một cú lốp bóng kỹ thuật dội xà ngang.

Bên kia chiến tuyến, Arsenal suýt được hưởng thêm một quả phạt đền, nhưng VAR đã can thiệp, yêu cầu trọng tài người Hà Lan Danny Makkelie hủy bỏ quyết định.

Đánh rơi chiến thắng ở Madrid, Arsenal vẫn tự tin nghĩ đến suất chung kết

Giữ vững tỉ số hòa 1-1 đến hết trận, Arsenal có thể hài lòng khi hoàn thành mục tiêu không thua trên sân khách, nối dài chuỗi bất bại tại chiến dịch Champions League mùa này.

Với lợi thế được chơi lượt về tại sân nhà Emirates, đại diện nước Anh đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào chung kết.