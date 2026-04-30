Thể thao

Arsenal cầm hòa Atletico Madrid, rộng cửa vào chung kết Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Tuy để chủ nhà Atletico Madrid cầm hòa 1-1 ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 30-4, Arsenal vẫn nắm lợi thế đáng kể trước màn tái đấu lượt về

Trong lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở bán kết Champions League, Arsenal nhập cuộc đầy thận trọng trên sân của Atlético Madrid - đội bóng nổi tiếng với lối chơi giàu sức chiến đấu dưới thời HLV Diego Simeone.

Arsenal cầm hòa Atletico Madrid, rộng cửa vào chung kết Champions League - Ảnh 1.

Trận đấu nóng từ đầu với màn tranh chấp quyết liệt của đôi bên

Trước sức ép cuồng nhiệt từ khán đài Metropolitano, đội chủ nhà là những người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Julián Alvarez tung cú cứa lòng hiểm hóc, buộc thủ môn David Raya phải bay người cứu thua.

Arsenal cầm hòa Atletico Madrid, rộng cửa vào chung kết Champions League - Ảnh 2.

Martin Odegaard đối đầu hàng thủ khó chịu của Atletico Madrid

Sau ít phút đầu chệch choạc, Arsenal dần lấy lại thế trận. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta kiểm soát bóng tốt hơn và tổ chức các đợt lên bóng mạch lạc. 

Cú sút hiểm của Martin Odegaard bị cản phá còn Noni Madueke dứt điểm quyết đoán, bóng đi chệch khung thành Atletico Madrid chỉ trong gang tấc.

Arsenal cầm hòa Atletico Madrid, rộng cửa vào chung kết Champions League - Ảnh 3.

Viktor Gyökeres mang về quả phạt đền cuối hiệp một

Sự chủ động của đội khách được đền đáp ở cuối hiệp một. Trong pha xâm nhập vòng cấm, Viktor Gyökeres bị Dávid Hancko phạm lỗi từ phía sau. 

Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và chính Gyökeres thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m, đánh bại thủ thành Jan Oblak để mở tỉ số 1-0 cho Arsenal. Anh chính là cầu thủ Thụy Điển đầu tiên ghi bàn ở một trận bán kết Champions League.

Arsenal cầm hòa Atletico Madrid, rộng cửa vào chung kết Champions League - Ảnh 4.

... rồi ghi bàn mở tỉ số cho Arsenal trên chấm 11 m

Không còn gì để mất, Atletico Madrid tràn lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Alvarez tiếp tục là điểm sáng trên hàng công với những pha khuấy đảo liên tục, trong khi Ademola Lookman cũng khiến hàng thủ Arsenal nhiều phen vất vả.

Arsenal cầm hòa Atletico Madrid, rộng cửa vào chung kết Champions League - Ảnh 5.

Declan Rice vô hiệu hóa pha tấn công của Ademola Lookman

Sức ép liên tục của đội chủ nhà cuối cùng mang lại kết quả khi trung vệ đội khách Ben White để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11 m, Alvarez lạnh lùng đánh bại thủ môn David Raya, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Cựu sao Man City trở thành cầu thủ Atletico Madrid đầu tiên ghi được 10 bàn trong một mùa Champions League đồng thời là cầu thủ Argentina cán mốc 25 bàn thắng tại Champions League chỉ sau 41 lần ra sân, nhanh hơn thành tích 25 bàn sau 42 trận của Lionel Messi.

Arsenal cầm hòa Atletico Madrid, rộng cửa vào chung kết Champions League - Ảnh 7.

Julian Alvarez sút thắng phạt đền

Những phút còn lại diễn ra căng thẳng. Antoine Griezmann suýt giúp Atletico vượt lên với một cú lốp bóng kỹ thuật dội xà ngang. 

Bên kia chiến tuyến, Arsenal suýt được hưởng thêm một quả phạt đền, nhưng VAR đã can thiệp, yêu cầu trọng tài người Hà Lan Danny Makkelie hủy bỏ quyết định.

Arsenal cầm hòa Atletico Madrid, rộng cửa vào chung kết Champions League - Ảnh 8.

Đánh rơi chiến thắng ở Madrid, Arsenal vẫn tự tin nghĩ đến suất chung kết

Giữ vững tỉ số hòa 1-1 đến hết trận, Arsenal có thể hài lòng khi hoàn thành mục tiêu không thua trên sân khách, nối dài chuỗi bất bại tại chiến dịch Champions League mùa này. 

Với lợi thế được chơi lượt về tại sân nhà Emirates, đại diện nước Anh đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Arsenal gặp lại rào cản khó chịu

Arsenal hành quân đến sân Metropolitano của Atlético Madrid lúc 2 giờ ngày 30-4 với khát khao vượt qua bán kết, lần thứ nhì có vé tranh chung kết cúp châu Âu.

Arsenal cần trận thắng giải tỏa

Arsenal có còn đủ lạnh lùng để tận dụng cơ hội sau những cú sẩy chân liên tiếp trên mọi đấu trường trong nước?

Ngoại hạng Anh sau trận “chung kết” giữa Man City và Arsenal

(NLĐO) - Chiến thắng của Man City trước Arsenal trong trận “chung kết” sớm tác động lớn đến cục diện cuộc đua vô địch ở giai đoạn then chốt.

