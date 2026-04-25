Arsenal cần trận thắng giải tỏa

Cuộc tiếp đón Newcastle tại sân nhà Emirates đêm 25-4, như một "khúc quanh định mệnh" với Arsenal, hay nói đúng hơn, thời điểm đội bóng của HLV Mikel Arteta từ vị thế "kẻ bị săn đuổi" trở thành "thợ săn", phải chứng minh họ đủ bản lĩnh để chạm tay vào chức vô địch.

Tâm thế chủ động hơn

Bỏ lại sau lưng khoảng thời gian hơn 200 ngày phải tính toán "cắt đuôi" nỗ lực bám đuổi của các đối thủ, Arsenal giờ đây mang tâm trạng thanh thản, nhẹ nhàng vào cuộc. Khi không còn gánh nặng phải gìn giữ ngôi đầu, Arsenal hoàn toàn có thể thi đấu với tâm thế chủ động hơn, bình thản xem xét mọi tình huống để có cách lý giải phù hợp.

Arsenal (quần trắng) cần sự tỉnh táo và lạnh lùng ở giai đoạn quyết định của mùa giải (Ảnh: ARSENAL FC)

Giải còn 5 lượt đấu cuối, vì thế, ở chặng đầu tiên của hành trình, Arsenal cần một chiến thắng mang tính giải tỏa trước Newcastle. Mục tiêu này gần như nằm trong tầm tay thầy trò Mikel Arteta.

Arsenal ghi trung bình hơn 2 bàn/trận và sở hữu hàng thủ chắc chắn bậc nhất mỗi khi quay về sân nhà vùng Bắc London. Đó là chưa kể, "Pháo thủ" bất bại ở 13 trận gần nhất tiếp đón Newcastle và thường giành chiến thắng mỗi khi tìm được bàn mở tỉ số.

Hàng thủ Newcastle sẽ phải đặc biệt dè chừng mũi nhọn Viktor Gyokeres - tác giả 12 pha lập công từ đầu mùa trong màu áo Arsenal. Khả năng tạo đột biến của Gyokeres sẽ càng đáng sợ, nếu HLV Arteta quyết định vẫn sử dụng bộ đôi Martin Odegaard - Eberechi Eze trong vai trò hộ công, cung cấp cơ hội cho chân sút người Thụy Điển.

Sự táo bạo của Anthony Gordon

Arsenal sa sút nhiều trong giai đoạn cần tăng tốc, Newcastle cũng chẳng khá hơn là bao cho dù nhìn về tổng thể, "Chích chòe" chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng của Eddie Howe đã rơi xuống vị trí thứ 14 sau 3 trận thua liên tiếp và cơ hội trụ hạng về lý thuyết còn khá mong manh.

Newcastle có thể yếu ở phòng ngự, song luôn biết cách khiến đối thủ phải trả giá nếu lơ là. Hàng công của đội vẫn duy trì sự ổn định đáng nể khi ghi bàn liên tiếp trong nhiều trận và đó là lý do Arsenal không thể chủ quan.

Newcastle trông chờ nhiều vào tốc độ và sự táo bạo của Anthony Gordon, kể cả vai trò của Bruno Guimaraes ở tuyến giữa, trong các tình huống phản công. Nếu kiểm soát được nhịp độ trận đấu, Newcastle hoàn toàn có thể kéo Arsenal vào một thế trận khó chịu.

Câu hỏi lúc này chính là Arsenal có còn đủ lạnh lùng để tận dụng cơ hội sau những cú sẩy chân liên tiếp trên mọi đấu trường trong nước?

Arsenal đã nhiều lần đánh rơi vận may trong quá khứ, bỏ lỡ không ít lần có thể chạm tay đến đỉnh cao ở Giải Ngoại hạng Anh. Nếu vượt qua Newcastle, họ tiến thêm một bước dài đến chức vô địch còn ngược lại, nỗi ám ảnh ngày cũ có thể lại quay trở lại.



