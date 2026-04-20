HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ngoại hạng Anh sau trận “chung kết” giữa Man City và Arsenal

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Chiến thắng của Man City trước Arsenal trong trận “chung kết” sớm tác động lớn đến cục diện cuộc đua vô địch ở giai đoạn then chốt.

Khát vọng thu hẹp khoảng cách

Ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, Man City tiếp đón Arsenal với khát vọng thu hẹp khoảng cách đến ngôi đầu bảng. Hiệp 1 đã diễn ra vô cùng kịch tính khi Kai Havertz gỡ hòa cho "Pháo thủ" chỉ 107 giây sau khi Rayan Cherki mở tỉ số cho đội chủ sân Etihad.

Ngoại hạng Anh sau trận “chung kết” giữa Man City và Arsenal - Ảnh 1.

Erling Haaland và Rayan Cherki mang về chiến thắng quan trọng cho Man City (Ảnh: ManCity FC)

Sang hiệp 2, các chân sút của đại diện thành London đều bỏ lỡ cơ hội, còn Erling Haaland tỏa sáng với bàn thắng quyết định ở phút 65. Hiện tại, Arsenal vẫn ở đỉnh bảng với 70 điểm, hơn Man City 3 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Pep Guardiola còn 1 trận đá bù vòng 31 với Crystal Palace.

Một lần nữa, cuộc đua "song mã" giữa "Pháo thủ" và nửa xanh thành Manchester lại chứng kiến sự sa sút của đoàn quân HLV Mikel Arteta. Trong 6 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, Arsenal chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng. Ngược lại, chuỗi 10 trận bất bại của "The Citizens" tại Premier League đã thu hẹp khoảng cách đến ngôi đầu bảng từ 9 điểm xuống còn 3 điểm.

Kai Havertz có thể là điểm sáng hiếm hoi của đội bóng thành London lúc này. Cầu thủ người Đức vừa giúp Arsenal tiến vào bán kết Champions League với pha lập công duy nhất ở trận tứ kết lượt đi gặp Sporting Lisbon. 

Trở lại đấu trường quốc nội, Havertz đã chứng minh khả năng của mình trong ngày thay Viktor Gyokeres đá chính bằng bàn thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Thiếu một trung phong thực thụ

"Pháo thủ" vẫn thiếu một trung phong thực thụ đủ sắc bén để định đoạt trận đấu. Sau giờ nghỉ, chân sút sinh năm 1999 bỏ lỡ 2 cơ hội rõ ràng, trong khi Haaland tận dụng thành công đường chuyền của Nico O'Reilly để đưa Man City vươn lên dẫn 2-1.

Ngoại hạng Anh sau trận “chung kết” giữa Man City và Arsenal - Ảnh 2.

Kai Havertz không thể giúp Arsenal giành điểm số trước Man City (Ảnh: Arsenal FC)

Ở tuyến giữa, Martin Ødegaard quá thận trọng mỗi khi có bóng khiến Arsenal thiếu sự sáng tạo. Thầy trò HLV Mikel Arteta phần nào cải thiện được thế trận so với thất bại 0-2 tại chung kết League Cup tháng trước, nhưng chưa đủ đột phá để giành chiến thắng, nhất là khi thủ thành Gianluigi Donnarumma lấy lại sự tập trung trong hiệp 2.

Kể từ khi Arteta dẫn dắt "Pháo thủ" vào năm 2019, Arsenal là đội giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League lâu nhất với 537 ngày. Dù vậy, Man City mới là CLB thành công hơn với 4 chức vô địch. Trước viễn cảnh sẩy chân quen thuộc dần trở lại, áp lực tâm lý dành cho đại diện thành London lúc này là cực lớn.

Theo thống kê, trong 10 trận cuối cùng ở 4 mùa giải gần đây, "The Citizens" chỉ để thua 1 trận duy nhất. 

Với nền tảng tinh thần hưng phấn, đoàn quân HLV Pep Guardiola sẵn sàng tái hiện màn nước rút ngoạn mục như nhiều lần trước đây.

Ngoại hạng Anh sau trận “chung kết” giữa Man City và Arsenal - Ảnh 3.

Màn đấu trí giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta sẽ căng thẳng đến vòng đấu cuối cùng (Ảnh: ManCity FC)

Arsenal vẫn còn cơ hội nếu thắng tất cả các trận còn lại và sở hữu hiệu số tốt hơn. Lịch thi đấu phía trước của họ cũng được đánh giá "dễ thở" hơn với các đối thủ đều nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Còn Man City sau màn chạm trán đội áp chót Burnley ở vòng sau sẽ lần lượt gặp Everton, Brentford và Bournemouth.


Tin liên quan

Siêu máy tính dự báo "sốc" cho Arsenal và Tottenham

Siêu máy tính dự báo “sốc” cho Arsenal và Tottenham

(NLĐO) - Arsenal để vuột chức vô địch vào tay Man City, còn Tottenham rớt hạng sau mùa giải thảm họa tại Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Arteta và Pep Guardiola nói gì sau đại chiến Arsenal – Man City?

(NLĐO) - Sau trận đại chiến của cuộc đua vô địch Premier League, Mikel Arteta và Pep Guardiola đưa ra thông điệp trái ngược về số phận đội bóng dưới quyền.

Haaland "giúp" Gabriel thoát thẻ đỏ khi Man City hạ Arsenal

(NLĐO) - Gabriel Magalhaes có thể lĩnh thẻ đỏ nếu Erling Haaland chủ động ngã sau đối đầu căng thẳng trận Arsenal thua Man City 1-2 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

HLV Pep Guardiola Man City Ngoại hạng Anh Arsenal HLV Mikel Arteta
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo