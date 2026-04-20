Ngoại hạng Anh sau trận “chung kết” giữa Man City và Arsenal

Khát vọng thu hẹp khoảng cách

Ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, Man City tiếp đón Arsenal với khát vọng thu hẹp khoảng cách đến ngôi đầu bảng. Hiệp 1 đã diễn ra vô cùng kịch tính khi Kai Havertz gỡ hòa cho "Pháo thủ" chỉ 107 giây sau khi Rayan Cherki mở tỉ số cho đội chủ sân Etihad.

Erling Haaland và Rayan Cherki mang về chiến thắng quan trọng cho Man City (Ảnh: ManCity FC)

Sang hiệp 2, các chân sút của đại diện thành London đều bỏ lỡ cơ hội, còn Erling Haaland tỏa sáng với bàn thắng quyết định ở phút 65. Hiện tại, Arsenal vẫn ở đỉnh bảng với 70 điểm, hơn Man City 3 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Pep Guardiola còn 1 trận đá bù vòng 31 với Crystal Palace.

Một lần nữa, cuộc đua "song mã" giữa "Pháo thủ" và nửa xanh thành Manchester lại chứng kiến sự sa sút của đoàn quân HLV Mikel Arteta. Trong 6 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, Arsenal chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng. Ngược lại, chuỗi 10 trận bất bại của "The Citizens" tại Premier League đã thu hẹp khoảng cách đến ngôi đầu bảng từ 9 điểm xuống còn 3 điểm.

Kai Havertz có thể là điểm sáng hiếm hoi của đội bóng thành London lúc này. Cầu thủ người Đức vừa giúp Arsenal tiến vào bán kết Champions League với pha lập công duy nhất ở trận tứ kết lượt đi gặp Sporting Lisbon.

Trở lại đấu trường quốc nội, Havertz đã chứng minh khả năng của mình trong ngày thay Viktor Gyokeres đá chính bằng bàn thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Thiếu một trung phong thực thụ

"Pháo thủ" vẫn thiếu một trung phong thực thụ đủ sắc bén để định đoạt trận đấu. Sau giờ nghỉ, chân sút sinh năm 1999 bỏ lỡ 2 cơ hội rõ ràng, trong khi Haaland tận dụng thành công đường chuyền của Nico O'Reilly để đưa Man City vươn lên dẫn 2-1.

Kai Havertz không thể giúp Arsenal giành điểm số trước Man City (Ảnh: Arsenal FC)

Ở tuyến giữa, Martin Ødegaard quá thận trọng mỗi khi có bóng khiến Arsenal thiếu sự sáng tạo. Thầy trò HLV Mikel Arteta phần nào cải thiện được thế trận so với thất bại 0-2 tại chung kết League Cup tháng trước, nhưng chưa đủ đột phá để giành chiến thắng, nhất là khi thủ thành Gianluigi Donnarumma lấy lại sự tập trung trong hiệp 2.

Kể từ khi Arteta dẫn dắt "Pháo thủ" vào năm 2019, Arsenal là đội giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League lâu nhất với 537 ngày. Dù vậy, Man City mới là CLB thành công hơn với 4 chức vô địch. Trước viễn cảnh sẩy chân quen thuộc dần trở lại, áp lực tâm lý dành cho đại diện thành London lúc này là cực lớn.

Theo thống kê, trong 10 trận cuối cùng ở 4 mùa giải gần đây, "The Citizens" chỉ để thua 1 trận duy nhất.

Với nền tảng tinh thần hưng phấn, đoàn quân HLV Pep Guardiola sẵn sàng tái hiện màn nước rút ngoạn mục như nhiều lần trước đây.

Màn đấu trí giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta sẽ căng thẳng đến vòng đấu cuối cùng (Ảnh: ManCity FC)

Arsenal vẫn còn cơ hội nếu thắng tất cả các trận còn lại và sở hữu hiệu số tốt hơn. Lịch thi đấu phía trước của họ cũng được đánh giá "dễ thở" hơn với các đối thủ đều nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Còn Man City sau màn chạm trán đội áp chót Burnley ở vòng sau sẽ lần lượt gặp Everton, Brentford và Bournemouth.



