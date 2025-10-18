HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Fulham - Arsenal: Trận derby bùng nổ

Trung Dũng

(NLĐO) - Craven Cottage sẽ thật tưng bừng khi Fulham và Arsenal đụng độ ở London. Pháo thủ sẽ cố gắng ghi kỷ lục khi thắng trận derby thứ 5 mà không thủng lưới.

Soi tỉ số trận Fulham – Arsenal: Trận derby bùng nổ - Ảnh 1.

Bukayo Saka (trái) sẽ dẫn dắt thế công Arsenal khi Odegaard vắng mặt

Fulham có cơ sở để tự tin khi đối đầu Arsenal, đối thủ mà họ từng bất bại trong 2 trận derby gần nhất ở Craven Cottage. Chuỗi bốn trận thắng trên sân nhà (tất cả các đấu trường) chắc hẳn đang tiếp thêm sinh lực cho người hâm mộ Fulham trước trận derby với Arsenal.

Nhưng giới chuyên môn không khó để phát hiện là Fulham đã sa sút phong độ trước loạt trận FIFA, để thua cả Aston Villa và Bournemouth trên sân khách. Chính màn trình diễn tệ hại trên sân khách của Fulham đang phơi bày sự chênh lệch trong đội hình chính thức và dự bị của họ và đó sẽ là điểm yếu chí tử để Atrsenal khai thác trong hiệp 2.

Về lực lượng, HLV Marco Silva không có nhiều cải thiện khi Rodrigo Muniz - Kenny Tete vẫn đang trong phòng hồi phục, còn Raul Jimenez và Sasa Lukic đều còn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Phía bên kia, Arsenal đang có chuỗi bốn trận thắng trên mọi đấu trường. Vì Arsenal đã đánh bại Fulham ở 5 trong số 7 lần gặp nhau trước đó tại Craven Cottage, nên nhiều người dự báo Pháo thủ sẽ kéo dài chuỗi trận thắng khi đang có phong độ hủy diệt.

Bản hợp đồng mùa hè Piero Hincapie sẽ được đánh giá trước khi trận đấu bắt đầu, trong khi tiền vệ quan trọng Declan Rice đã vượt qua chấn thương lưng nhẹ. Tuy nhiên, Martin Odegaard vẫn đang trong phòng hồi phục.

Arsenal có thể phá vỡ kỷ lục đáng nhớ vào cuối tuần này nếu giành chiến thắng và giữ sạch lưới ở phía tây London. Họ đã thắng cả bốn trận derby London trên sân khách tại Ngoại hạng Anh mùa này với tổng tỷ số 8-0. Trong lịch sử Premier League, chưa đội nào từng thắng 5 trận derby London liên tiếp trên sân khách mà vẫn giữ sạch lưới. Đó có thể là mục tiêu của Pháo thủ lần này

Tham khảo ý kiến chuyên gia. Mọi người đều đoán Arsenal sẽ thắng với tỉ số 2-1 (cựu HLV Harry Redknapp và bình luận viên Mark Lawrenson) hoặc 2-0 (các cựu danh thủ Paul Merson và Chris Sutton).

Dự đoán: Fulham - Arsenal 1-2

Đối đầu trực tiếp

Fulham hy vọng sẽ chấm dứt chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trước Arsenal vào cuối tuần này (hòa 2, thua 7), nhưng ngay cả lợi thế sân nhà cũng không thể cứu vãn được họ - họ đã thua cả bốn trận (trên các đấu trường) trước Pháo thủ tại Craven Cottage trong giai đoạn này.

01-4-2025

Arsenal

Fulham

2-1

08-12-2024

Fulham

Arsenal

1-1

31-12-2023

Fulham

Arsenal

2-1

26-8-2023

Arsenal

Fulham

2-2

12-3-2023

Fulham

Arsenal

0-3

27-8-2022

Arsenal

Fulham

2-1

18-4-2021

Arsenal

Fulham

1-1

12-9-2020

Fulham

Arsenal

0-3

01-1-2019

Arsenal

Fulham

4-1

07-10-2018

Fulham

Arsenal

1-5

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

18/10 23:30

[14] Fulham - Arsenal [1]

1.90

1 : 0

1.975

1.95

2 1/2

1.95

18/10 23:30

[14] Fulham - Arsenal [1]

1.90

1 : 0

1.975

1.95

2 1/2

1.925

18/10 23:30

[14] Fulham - Arsenal [1]

2.05

1 : 0

1.85

2.00

2 1/2

1.875

Tỉ lệ ban đầu Arsenal chấp chủ nhà Fulham hẳn 1 trái và không biến động chút nào trong mấy ngày qua. Đến sáng nay, thị trường đã nhích một chút về phía đội khách khi Arsenal chấp 1 trái, thua đủ, ăn 85. Chọn hàng hiệu vẫn an toàn hơn vì Arzsenal chắc thắng trận này.

Soi tỉ số trận Fulham – Arsenal: Trận derby bùng nổ - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Fulham – Arsenal: Trận derby bùng nổ - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 0-1 với mệnh giá dặt 1 ăn 6.3, trong lúc 0-2 ăn 6.7, còn 1-2 ăn đến 8. Trong lúc đó, kết quả hòa 1-1 cũng gây chú ý với mệnh giá đặt 1 ăn 8.3. Ngược lại, 0-0 có giá đặt 1 ăn 11, còn 2-2 có giá đến 22.


Arsenal Fulham Soi tỉ số
