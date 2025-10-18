HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Haaland lập cú đúp, Man City nhẹ nhàng lên đầu bảng Premier League

Đông Linh (theo Premier League, mancityfc)

(NLĐO) – Hai pha lập công trong vòng 5 phút đầu hiệp hai của Erling Haaland đã mang về trận thắng thứ 5 đồng thời đưa Man City vượt lên dẫn đầu giải Ngoại hạng.

Đây là chuyến làm khách được dự báo đầy sóng gió với Everton, đội bóng do HLV David Moyes dẫn dắt trước Man City. Trước đối thủ đã toàn thắng hai trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh đều với cách biệt từ 3 bàn trở lên, "The Toffees" nhập cuộc chủ động và gây bất ngờ trong khoảng 20 phút đầu. 

Họ thậm chí suýt mở tỉ số khi Iliman Ndiaye căng ngang thuận lợi, nhưng Beto lại không kịp chạm bóng ở cột xa dù khung thành đã rộng mở.

Haaland lập cú đúp, Man City nhẹ nhàng lên đầu bảng Premier League - Ảnh 1.

Everton chơi đôi công sòng phẳng với Man City trong 45 phút đầu tiên

Man City kiểm soát thế trận nhưng gặp khó trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Everton. Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp một là cú đánh đầu dội xà ngang của Erling Haaland, cùng pha cứa lòng hiểm hóc của Jeremy Doku bị thủ môn Jordan Pickford xuất sắc cản phá. 

Ở phần sân đối diện, Gianluigi Donnarumma – người gác đền mới của City – cũng phải trổ tài trước cú sút căng của Ndiaye, giữ tỉ số hòa 0-0 khi hiệp một khép lại.

Haaland lập cú đúp, Man City nhẹ nhàng lên đầu bảng Premier League - Ảnh 2.

Erling Haaland biến đường chuyền của Nico O'Reilly thành bàn mở tỉ số

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn nghiêng hẳn về đội chủ nhà. Sức ép khủng khiếp từ Man City cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 58, khi Haaland thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Everton, bật cao đánh đầu từ pha tạt bóngcủa tài năng trẻ Nico O'Reilly. 1-0 cho Man City.

Chỉ 5 phút sau, tiền đạo người Na Uy nhân đôi cách biệt bằng cú sút chìm sấm sét từ đường trả ngược của Savinho, khiến Pickford hoàn toàn bó tay. 

Trong cả hai tình huống ghi bàn của Haaland, Phil Foden chính là tác giả những cú tỉa bóng không thể ngăn trở với các hậu vệ Everton.

Haaland lập cú đúp, Man City nhẹ nhàng lên đầu bảng Premier League - Ảnh 3.

Chân sút người Na Uy có 11 bàn sau tám trận đầu tiên của mùa giải

Everton xuống tinh thần thấy rõ và gần như không thể tạo thêm cơ hội nào đáng kể. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn Pickford ở cuối trận, Haaland có thể đã hoàn tất cú hat-trick ở trận đấu này.

Haaland lập cú đúp, Man City nhẹ nhàng lên đầu bảng Premier League - Ảnh 4.

Jordan Pickford ngăn bàn thua cho Everton từ nỗ lực dứt điểm của Haaland

Với chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trên sân nhà, Man City nối dài chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường và tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng giải đấu cao nhất xứ sương mù. 

Riêng Haaland đã có 23 bàn thắng sau 13 trận cho CLB và tuyển quốc gia Na Uy, trong đó 11 pha lập công sau 8 trận tiếp tục giúp anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại làng bóng Anh mùa này.

Thắng đậm Nottingham Forest, Chelsea bay cao Top 4 Ngoại hạng Anh

Thắng đậm Nottingham Forest, Chelsea bay cao Top 4 Ngoại hạng Anh

(NLĐO) – Ba pha lập công trong hiệp 2 đã mang về chiến thắng cho Chelsea trước chủ nhà Nottingham Forest, đưa họ vươn lên vị trí thứ tư Premier League.

Soi tỉ số trận Manchester City – Everton: Mưa bàn thắng ở Etihad?

(NLĐO) - Manchester City tiếp Everton có thể sẽ là trận đấu chênh lệch. Giới chuyên môn quả quyết chủ nhà sẽ thắng, vấn đề là thắng với tỉ số nào mà thôi.

Soi tỉ số trận Nottingham Forest - Chelsea: Khí thế của The Blues

(NLĐO) - Chelsea cần xốc lại khí thế của chiến thắng Liverpool ở vòng trước để tạo đà đánh bại chủ nhà như họ từng thắng Forest trong 2 lần làm khách gần đây.

