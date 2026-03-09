Arsenal hốt “cú ăn 4” chưa từng tồn tại trong lịch sử bóng đá Anh?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Arsenal hốt “cú ăn 4” chưa từng tồn tại trong lịch sử bóng đá Anh?

Đăng Minh

(NLĐO) - Arsenal đang đứng trước cơ hội hiếm có trong lịch sử bóng đá Anh khi vẫn còn nguyên hy vọng giành 4 danh hiệu lớn ở mùa giải 2025–2026.

Arsenal dưới trướng HLV Mikel Arteta hiện vẫn góp mặt ở tất cả các đấu trường quan trọng mùa này gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup, Champions League và Cup liên đoàn Anh.

Trong bối cảnh cuộc đua bước vào giai đoạn then chốt, "Pháo thủ" vẫn còn nguyên cơ hội giành cả 4 danh hiệu lớn trong cùng mùa giải này.

Dù vậy, con đường phía trước vẫn đầy thử thách đối với đội chủ sân Emirates, trang Planet football nhận định.

Thực tế, Arsenal vừa trải qua trận đấu khó khăn để hạ đội bóng hạng dưới Mansfield Town 2-1 ở vòng 16 đội FA Cup. Màn trình diễn không thật sự thuyết phục nhưng điều quan trọng là Arsenal đã hoàn thành mục tiêu để tiếp tục nuôi hy vọng "ăn 4".

Arsenal hốt “cú ăn 4” chưa từng tồn tại trong lịch sử bóng đá Anh? - Ảnh 1.

Arsenal vừa nhọc nhằn hạ đội bóng hạng dưới Mansfield Town 2-1 để vào tứ kết FA Cup. Ảnh: Arsenal FC

Đội bóng London hiện đã lọt vào tứ kết FA Cup, đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League và có hành trình khá thuận lợi tại Champions League.

Bên cạnh đó, họ cũng chuẩn bị bước vào trận chung kết Cup liên đoàn Anh gặp Man City. Đây được đánh giá là trận đấu có thể trở thành bước ngoặt cho phần còn lại của mùa giải.

Dù hốt được "cú ăn 4" không phải dễ nhưng Arsenal vẫn đang được đánh giá là ứng viên hàng đầu ở cả 4 giải đấu mà họ tham dự.

Trong lịch sử bóng đá Anh, rất hiếm đội bóng đạt tới giai đoạn này của mùa giải mà vẫn nắm lợi thế rõ ràng trên nhiều mặt trận như vậy.

Arsenal hốt “cú ăn 4” chưa từng tồn tại trong lịch sử bóng đá Anh? - Ảnh 2.

Arsenal đang dẫn đầu với 7 điểm nhiều hơn đội bám đuổi Man City qua 30 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP

Trước kỷ nguyên Premier League, chỉ có một trường hợp tương tự với Liverpool ở mùa giải 1982–1983.

Khi đó, đội chủ sân Anfield từng tiến rất gần tới kịch bản "ăn 4" khi dẫn đầu giải vô địch Anh với khoảng cách lớn. Họ giành Cup liên đoàn Anh sau khi đánh bại Man United 2-1 trong trận chung kết nhưng sau đó bị Brighton loại khỏi FA Cup và dừng bước ở tứ kết Cup C1 trước Widzew Łodz.

Trong kỷ nguyên Premier League, khái niệm "cú ăn 4" hiếm khi được nhắc đến một cách nghiêm túc. Ngay cả đội hình huyền thoại của HLV Alex Ferguson tại Man United, dù giành "cú ăn 3" năm 1999, cũng không thể cạnh tranh ở cả 4 đấu trường khi sớm bị loại khỏi Cup liên đoàn Anh. 

Mùa giải 2008–2009 có lẽ là lần gần nhất Man United tiến gần đến kịch bản này. Khi đó, họ vô địch Premier League và Cup liên đoàn, đồng thời vào tới bán kết FA Cup và chung kết Champions League.

Thế nhưng đội bóng nửa đỏ thành Manchester đã lần lượt thất bại trước Everton và FC Barcelona khiến giấc mơ "ăn 4" tan vỡ.

Sau này, một số đội bóng khác cũng tiến gần đến cột mốc này như Chelsea dưới thời HLV Jose Mourinho ở mùa 2006–2007, nhưng họ chỉ giành được 2 cúp quốc nội.

Thời kỳ cạnh tranh khốc liệt giữa HLV Pep Guardiola và Jurgen Klopp cũng chứng kiến hai ứng viên tiệm cận giấc mơ này.

Mùa 2018–2019, Man City giành cú "ăn 3" quốc nội nhưng bị loại khỏi Champions League sau thất bại trước Tottenham Hotspur ở tứ kết.

Trong khi đó, Liverpool mùa 2021–2022 có lẽ là đội tiến gần nhất đến kịch bản "ăn 4". Họ vô địch cả hai cúp quốc nội và lọt vào chung kết Champions League, đồng thời cạnh tranh ngôi vương Premier League tới vòng cuối.

Sau cùng, thất bại trước Real Madrid ở chung kết châu Âu cùng việc để Man City vượt lên ở giải quốc nội khiến giấc mơ "ăn 4" khép lại.

Trở lại với Arsenal mùa giải 2025–2026, hành trình phía trước vẫn còn rất dài. Họ còn phải vượt qua các vòng knock-out Champions League, trận chung kết Cup liên đoàn Anh với Man City, những trận đấu khó khăn tại FA Cup và giai đoạn nước rút căng thẳng ở Premier League.

Arsenal hốt “cú ăn 4” chưa từng tồn tại trong lịch sử bóng đá Anh? - Ảnh 3.

Arsenal cũng có lịch thuận lợi tại đấu trường Champions League, nơi họ đã vào tới vòng 16 đội. Ảnh: AP

Arsenal hốt “cú ăn 4” chưa từng tồn tại trong lịch sử bóng đá Anh? - Ảnh 4.

Arsenal đã vào chung kết Cup liên đoàn Anh và sẽ đụng độ với Man City. Ảnh: AP

Lịch sử cho thấy khả năng một đội bóng Anh giành trọn 4 danh hiệu trong cùng một mùa giải là vô cùng mong manh.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào vị thế hiện tại, Arsenal hoàn toàn có thể lập luận rằng chưa từng có đội bóng Anh nào ở thời điểm này của mùa giải lại sở hữu cơ hội rõ ràng trên cả 4 mặt trận như họ.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Brighton - Arsenal: Phá cạm bẫy ở sân Amex

Soi tỉ số trận Brighton - Arsenal: Phá cạm bẫy ở sân Amex

(NLĐO) - Arsenal hy vọng thói quen ghi bàn nhiều hơn trên sân khách kể từ đầu năm sẽ giúp Pháo thủ giành được chiến thắng quan trọng trên sân của Brighton.

Bukayo Saka ghi bàn trận đấu thứ 300, Arsenal rộng cửa vô địch

(NLĐO) – Pha lập công duy nhất của Bukayo Saka giúp Arsenal đánh bại Brighton 1-0 tại sân AMEX, bỏ xa nhóm bám đuổi để thẳng tiến ở cuộc đua vô địch.

Arsenal tự tin đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh

Sau vòng đấu thứ 29 sôi động giữa tuần, Arsenal vững vàng ở ngôi đầu Giải Ngoại hạng Anh với khoảng cách 7 điểm so với đối thủ bám đuổi gần nhất.

Ngoại hạng Anh Arsenal FA Cup Cup FA ăn 4 Champions League Cup liên đoàn Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo