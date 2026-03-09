Arsenal hốt “cú ăn 4” chưa từng tồn tại trong lịch sử bóng đá Anh?

Arsenal dưới trướng HLV Mikel Arteta hiện vẫn góp mặt ở tất cả các đấu trường quan trọng mùa này gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup, Champions League và Cup liên đoàn Anh.

Trong bối cảnh cuộc đua bước vào giai đoạn then chốt, "Pháo thủ" vẫn còn nguyên cơ hội giành cả 4 danh hiệu lớn trong cùng mùa giải này.

Dù vậy, con đường phía trước vẫn đầy thử thách đối với đội chủ sân Emirates, trang Planet football nhận định.

Thực tế, Arsenal vừa trải qua trận đấu khó khăn để hạ đội bóng hạng dưới Mansfield Town 2-1 ở vòng 16 đội FA Cup. Màn trình diễn không thật sự thuyết phục nhưng điều quan trọng là Arsenal đã hoàn thành mục tiêu để tiếp tục nuôi hy vọng "ăn 4".

Arsenal vừa nhọc nhằn hạ đội bóng hạng dưới Mansfield Town 2-1 để vào tứ kết FA Cup. Ảnh: Arsenal FC

Đội bóng London hiện đã lọt vào tứ kết FA Cup, đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League và có hành trình khá thuận lợi tại Champions League.

Bên cạnh đó, họ cũng chuẩn bị bước vào trận chung kết Cup liên đoàn Anh gặp Man City. Đây được đánh giá là trận đấu có thể trở thành bước ngoặt cho phần còn lại của mùa giải.

Dù hốt được "cú ăn 4" không phải dễ nhưng Arsenal vẫn đang được đánh giá là ứng viên hàng đầu ở cả 4 giải đấu mà họ tham dự.

Trong lịch sử bóng đá Anh, rất hiếm đội bóng đạt tới giai đoạn này của mùa giải mà vẫn nắm lợi thế rõ ràng trên nhiều mặt trận như vậy.

Arsenal đang dẫn đầu với 7 điểm nhiều hơn đội bám đuổi Man City qua 30 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP

Trước kỷ nguyên Premier League, chỉ có một trường hợp tương tự với Liverpool ở mùa giải 1982–1983.

Khi đó, đội chủ sân Anfield từng tiến rất gần tới kịch bản "ăn 4" khi dẫn đầu giải vô địch Anh với khoảng cách lớn. Họ giành Cup liên đoàn Anh sau khi đánh bại Man United 2-1 trong trận chung kết nhưng sau đó bị Brighton loại khỏi FA Cup và dừng bước ở tứ kết Cup C1 trước Widzew Łodz.

Trong kỷ nguyên Premier League, khái niệm "cú ăn 4" hiếm khi được nhắc đến một cách nghiêm túc. Ngay cả đội hình huyền thoại của HLV Alex Ferguson tại Man United, dù giành "cú ăn 3" năm 1999, cũng không thể cạnh tranh ở cả 4 đấu trường khi sớm bị loại khỏi Cup liên đoàn Anh.

Mùa giải 2008–2009 có lẽ là lần gần nhất Man United tiến gần đến kịch bản này. Khi đó, họ vô địch Premier League và Cup liên đoàn, đồng thời vào tới bán kết FA Cup và chung kết Champions League.

Thế nhưng đội bóng nửa đỏ thành Manchester đã lần lượt thất bại trước Everton và FC Barcelona khiến giấc mơ "ăn 4" tan vỡ.

Sau này, một số đội bóng khác cũng tiến gần đến cột mốc này như Chelsea dưới thời HLV Jose Mourinho ở mùa 2006–2007, nhưng họ chỉ giành được 2 cúp quốc nội.

Thời kỳ cạnh tranh khốc liệt giữa HLV Pep Guardiola và Jurgen Klopp cũng chứng kiến hai ứng viên tiệm cận giấc mơ này.

Mùa 2018–2019, Man City giành cú "ăn 3" quốc nội nhưng bị loại khỏi Champions League sau thất bại trước Tottenham Hotspur ở tứ kết.

Trong khi đó, Liverpool mùa 2021–2022 có lẽ là đội tiến gần nhất đến kịch bản "ăn 4". Họ vô địch cả hai cúp quốc nội và lọt vào chung kết Champions League, đồng thời cạnh tranh ngôi vương Premier League tới vòng cuối.

Sau cùng, thất bại trước Real Madrid ở chung kết châu Âu cùng việc để Man City vượt lên ở giải quốc nội khiến giấc mơ "ăn 4" khép lại.

Trở lại với Arsenal mùa giải 2025–2026, hành trình phía trước vẫn còn rất dài. Họ còn phải vượt qua các vòng knock-out Champions League, trận chung kết Cup liên đoàn Anh với Man City, những trận đấu khó khăn tại FA Cup và giai đoạn nước rút căng thẳng ở Premier League.

Arsenal cũng có lịch thuận lợi tại đấu trường Champions League, nơi họ đã vào tới vòng 16 đội. Ảnh: AP

Arsenal đã vào chung kết Cup liên đoàn Anh và sẽ đụng độ với Man City. Ảnh: AP

Lịch sử cho thấy khả năng một đội bóng Anh giành trọn 4 danh hiệu trong cùng một mùa giải là vô cùng mong manh.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào vị thế hiện tại, Arsenal hoàn toàn có thể lập luận rằng chưa từng có đội bóng Anh nào ở thời điểm này của mùa giải lại sở hữu cơ hội rõ ràng trên cả 4 mặt trận như họ.