Arsenal tự tin đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh

Đông Linh

Sau vòng đấu thứ 29 sôi động giữa tuần, Arsenal vững vàng ở ngôi đầu Giải Ngoại hạng Anh với khoảng cách 7 điểm so với đối thủ bám đuổi gần nhất.

Cục diện sân cỏ nước Anh có sự phân hóa đáng kể sau gần 3/4 chặng đường Premier League. Dù không đạt trạng thái phong độ tốt nhất như nhận định của HLV Mikel Arteta, Arsenal vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu sau khi giành thắng lợi 1-0 trước Brighton ngay tại sân AMEX.

Pha lập công duy nhất của thủ quân Bukayo Saka đã mang lại nhiều cột mốc đáng nhớ cho tuyển thủ 24 tuổi này - giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi gần nhất là Man City lên 7 điểm. Đây là lợi thế đáng kể cho thầy trò HLV Mikel Arteta khi mùa giải chỉ còn khoảng 8-9 vòng cuối.

Arsenal tự tin đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Arsenal của Saka, Declan Rice có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch (Ảnh: PREMIER LEAGUE)

Arsenal thắng còn Man City bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 trên sân nhà trong thế dẫn bàn chính là kết cục đắng chát cho thầy trò HLV Pep Guardiola. Truyền thông Anh đã bắt đầu nhắc đến tên tuổi Arsenal như là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch được chờ đợi suốt 2 thập kỷ qua, cho dù Man City chưa phải đã chính thức "tung cờ trắng".

TIN LIÊN QUAN

Arsenal mùa này chưa hẳn luôn thể hiện được lối chơi lẫn phong độ thuyết phục. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mikel Arteta lại cho thấy phẩm chất quan trọng của một ứng viên vô địch: sự ổn định và khả năng giành chiến thắng ở những thời điểm then chốt. Nhiều trận đấu không hề dễ dàng nhưng Arsenal vẫn biết cách vượt qua, dù có phần "xấu xí" như trận derby thủ đô với Chelsea. Họ có thể không bùng nổ song hiếm khi đánh rơi điểm ở những trận đấu cần phải thắng. Chính sự thực dụng này giúp "Pháo thủ" duy trì nhịp độ tích điểm đều đặn trong suốt mùa giải.

Không chỉ có vậy, Arsenal cũng tận dụng tốt thời cơ khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp bất ngờ sẩy chân, như việc Man City vừa bị Nottingham Forest cầm hòa. Phong độ ổn định của các trụ cột cũng đóng vai trò quan trọng khi những cầu thủ như Bukayo Saka, Declan Rice tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong lối chơi của Arsenal. Trong khi đó, hàng thủ với sự hiện diện của Gabriel Magalhaes, David Raya vẫn duy trì sự chắc chắn cần thiết.

Phía sau cuộc đua song mã Arsenal - Man City gần như đã sớm an bài, cuộc cạnh tranh của nhóm đội dự Champions League cũng đang vô cùng căng thẳng. Khi các CLB Aston Villa, Man United, Chelsea hay Liverpool… bám đuổi nhau sát sao, cạnh tranh điểm số qua từng vòng, người hâm mộ sẽ mãn nhãn với cuộc đua ở sân cỏ xứ sương mù.

Tin liên quan

Siêu phẩm của Osula nhấn chìm "Quỷ đỏ", Carrick nhận thất bại đầu tiên với Man United

Siêu phẩm của Osula nhấn chìm "Quỷ đỏ", Carrick nhận thất bại đầu tiên với Man United

(NLĐO) – Siêu dự bị William Osula ghi bàn quyết định ở phút 90+3, giúp đoàn quân 10 người Newcastle quật ngã Man United tại sân nhà St.James'Park.

10 màn trụ hạng ngoạn mục nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Wolves tưởng như đã cầm chắc vé xuống hạng nhưng chiến thắng chấn động 2-1 trước Liverpool ở vòng 29 giúp họ thắp lại hy vọng trụ lại Ngoại hạng Anh.

Bukayo Saka ghi bàn trận đấu thứ 300, Arsenal rộng cửa vô địch

(NLĐO) – Pha lập công duy nhất của Bukayo Saka giúp Arsenal đánh bại Brighton 1-0 tại sân AMEX, bỏ xa nhóm bám đuổi để thẳng tiến ở cuộc đua vô địch.

Arsenal Ngoại hạng Anh HLV Mikel Arteta Man City
