Soi tỉ số trận Arsenal - Wolves: Ba bàn liệu có đủ?

Trung Dũng

(NLĐO) - Arsenal trở lại sân Emirates để tiếp đội cuối bảng Wolves. Báo giới quả quyết Arsenal chắc thắng trận này, vấn đề chỉ là thắng bao nhiêu bàn mà thôi.

Soi tỉ số trận Arsenal – Wolves: Ba bàn liệu có đủ? - Ảnh 1.

Mikel Merino (trái) sẽ dẫn dắt tuyến tấn công Arsenal

Sau cú sốc thua Aston Villa tuần trước, Arsenal càng quyết tâm tìm lại mạch chiến thắng và Wolves là cơ hội tuyệt vời để Pháo thủ phô diễn sức mạnh.

Thực tế là Arsenal đã thắng Wolves 8 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, chuỗi thắng dài nhất của họ trước một đối thủ kể từ chuỗi 10 trận thắng trước Burnley từ năm 2010 đến 2019. Chưa hết, Arsenal cũng ghi bàn trong cả 35 lần gặp Wolves gần nhất trên mọi đấu trường, kể từ trận thua 0-1 trên sân nhà vào tháng 2-1979.

Ngược lại, Wolves chỉ thắng 1 trong 14 trận sân khách gần nhất gặp Arsenal tại giải Premier League (4 hòa, 9 thua), và thua 4 trận liên tiếp kể từ tháng 11-2020. Tuy nhiên lịch sử có thể không phản ánh đúng thực tế mùa này khi Arsenal đang chiếm lĩnh ngôi đầu, còn Wolves đang trên hành trình… xuống hạng khi chỉ giành đúng 2 điểm trong 15 vòng đấu.

Họ không chỉ thua 13 trận mà đang thua liên tiếp 8 trận liền ở Premier League, lọt lưới 20 bàn và ghi chỉ 3 bàn. Vì thế không ai ngạc nhiên khi siêu máy tính OPTA dự báo Arsenal thắng đến 85.4%.

Arsenal vẫn thiếu 3 trung vệ Wiliam Saliba, Gabriel Magalhaes và Cristhian Mosquera, nhưng không ai tin là Wolves có thể tìm ra lối vào khung thành chủ nhà và một trận thắng trắng lưới là điều dễ đoán. Vấn đề của trận này chính là Arsenal sẽ thắng với tỉ số bao nhiêu mà thôi?

Câu trả lời của phần lớn các chuyên gia là 3-0, bởi Wolves quá yếu. Sự yếu kém của họ thể hiện trong trận thua Manchester United 1-4 ngay trên sân nhà hôm thứ Hai, nơi Bầy sói để cho Quỷ đỏ trấn áp với 27 cú sút về phía khung thành mình. Tiềm lực kém cỏi như thế thì họ khó lòng sống sót ở Emirates.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson lẫn cựu tiền đạo Chris Sutton đều chọn tỉ số 4-0, chỉ mỗi mình cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson là đoán tỉ số 3-0. Trận đấu giữa Arsenal và Wolves sẽ diễn ra lúc 0 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 14-12.

Dự đoán: Arsenal - Wolves 2-0

Đối đầu trực tiếp

25-1-2025

Wolverhampton

Arsenal

0-1

17-8-2024

Arsenal

Wolverhampton

2-0

20-4-2024

Wolverhampton

Arsenal

0-2

02-12-2023

Arsenal

Wolverhampton

2-1

28-5-2023

Arsenal

Wolverhampton

5-0

12-11-2022

Wolverhampton

Arsenal

0-2

24-2-2022

Arsenal

Wolverhampton

2-1

10-2-2022

Wolverhampton

Arsenal

0-1

02-2-2021

Wolverhampton

Arsenal

2-1

29-11-2020

Arsenal

Wolverhampton

1-2

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

14/12 03:00

[1] Arsenal - Wolverhampton [20]

1.925

0 : 2 1/4

1.95

1.825

3

2.025

14/12 03:00

[1] Arsenal -Wolverhampton [20]

1.925

0 : 2 1/4

1.95

1.825

3

2.05

14/12 03:00

[1] Arsenal - Wolverhampton [20]

1.95

0 : 2 1/4

1.95

1.825

3

2.075

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã rất chênh lệch khi đội đầu bảng Arsenal chấp đội cuối bảng Wolves đến 2 trái, 2 trái rưỡi mà lún tiền, ăn 92 và thua 95. Đến sáng sớm nay, tỉ giá vẫn không thay đổi, nhưng trưa nay giá đã chuyển thành 2 trái 2 trái rưỡi, cho lựa. Các hãng tiết lộ là số tiền đặt vào cửa Arsenal chiếm đến 68%, nhưng như thế cũng có nghĩa là có đến 32% đặt vào cửa dưới.

Thực tế là dù Arsenal có sức mạnh vượt trội thì chuyện thắng 3 bàn cách biệt vẫn là một điều không đơn giản. Trong tổng số 8 trận thắng liên tiếp của Arsenal trước Wolves, chỉ 1 lần họ vượt qua được khoảng cách 3 bàn là chiến thắng 5-0 năm 2023. Thậm chí trong 10 trận Premier League gần nhất, Arsenal cũng chỉ 1 lần tạo cách biệt như vậy khi thắng Tottenham 4-1. Xem ra, tỉ lệ trên 2 trái thì nằm dưới vẫn hy vọng hơn.

Soi tỉ số trận Arsenal – Wolves: Ba bàn liệu có đủ? - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Arsenal – Wolves: Ba bàn liệu có đủ? - Ảnh 3.

Tỉ số phổ biến nhất là 2-0 và 3-0 với giá đặt 1 ăn chỉ 5.8, trong lúc 1-0 ăn 8.3, còn 2-1 và 3-1 ăn đến 12. Hòa không phải là đáp án trận này khi 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn đến 17, còn 2-2 ăn 51.


Arsenal Wolves Soi tỉ số
