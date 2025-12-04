Đánh bại Brentford, Arsenal giữ vững ngôi đầu Ngoại hạng

Trong bối cảnh phải xoay tua lực lượng để chuẩn bị cho giai đoạn lịch thi đấu dày đặc của tháng 12, HLV Mikel Arteta buộc phải để nhiều trụ cột Arsenal nghỉ ngơi. Dẫu vậy, "Pháo thủ" vẫn sớm tạo dấu ấn trước đội khách Brentford.



Declan Rice thi đấu nổi bật trong đội hình chủ nhà Arsenal

Mới phút 11, từ pha phối hợp đầy ngẫu hứng giữa Noni Madueke và Ben White, bóng được hậu vệ người Anh tạt bóng chuẩn xác cho Mikel Merino bật cao đánh đầu, mở tỉ số trận đấu.

Pha lập công ghi đậm dấu ấn của tiền vệ người Tây Ban Nha đang giữ vai trò ghi bàn số một của Arsenal mùa này trên mọi đấu trường.

Mikel Merino đánh đầu ghi bàn, mở tỉ số cho "Pháo thủ"

Sau bàn thua, Brentford vùng lên mạnh mẽ. Đội khách có quãng thời gian gây sức ép đáng kể, buộc thủ thành David Raya phải bay người cản phá tình huống đánh đầu hiểm hóc của Kevin Schade từ quả phạt góc trúng xà ngang.

Ở phần sân còn lại, Madueke liên tục khuấy đảo hành lang phải nhưng đều bị Rico Henry kịp thời can thiệp. Hậu vệ này có hai pha phòng ngự xuất sắc liên tiếp, lần lượt cắt đường chuyền dọn cỗ của Declan Rice và ngăn Madueke dứt điểm ngay trong vòng cấm.

Noni Madueke xông xáo, là mối đe dọa khung thành Brentford

Bước sang hiệp 2, Brentford tiếp tục đẩy cao đội hình. Việc đội khách tung Igor Thiago – cây săn bàn xếp thứ nhì Premier League – vào sân sau 60 phút càng khiến thế trận trở nên căng thẳng khi cách biệt chỉ là 1 bàn mong manh.

Nhận thấy dấu hiệu bất ổn, HLV Arteta nhanh chóng tăng cường Eberechi Eze và Bukayo Saka vào đội hình trên sân nhằm gia tăng sức ép tấn công.

Những điều chỉnh này sớm phát huy tác dụng. Declan Rice và Riccardo Calafiori liên tiếp thử tài thủ môn Caoimhin Kelleher bằng các cú sút xa, trong đó Rice suýt mang về bàn thắng thứ hai nếu như Mikel Merino kịp thực hiện pha đá bồi cận thành.

Bukayo Saka ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà Arsenal

Sức ép không ngừng nghỉ của Arsenal cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 80, Bukayo Saka thoát xuống đúng thời điểm, tung cú dứt điểm quyết đoán, bóng chạm tay Kelleher nhưng vẫn bay vào lưới, ấn định tỉ số 2-0.

Chiến thắng giúp Arsenal tiếp tục duy trì chuỗi 9 trận bất bại trước Brentford dưới thời Mikel Arteta (7 thắng, 2 hòa), củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 5 điểm nhiều hơn đối thủ xếp thứ nhì.

Brentford lại thêm một lần ôm hận trên sân khách, khi họ mới chỉ có duy nhất 1 chiến thắng xa nhà từ đầu mùa.