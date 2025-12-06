HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Aston Villa quật ngã Arsenal phút bù giờ, cuộc đua vô địch bắt đầu nóng

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Pha lập công phút 90+5 của cầu thủ vừa vào sân thay người Emiliano Buendia đã nhấn chìm đội đầu bảng Arsenal tại "chảo lửa" Villa Park của Aston Villa.

Aston Villa tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Premier League khi đánh bại đội đầu bảng Arsenal với tỉ số 2-1 tại sân Villa Park. Bàn thắng "vàng" ở những giây bù giờ cuối của Emiliano Buendía không chỉ mang về chiến thắng nghẹt thở cho đội chủ nhà mà còn giúp họ nối dài mạch thắng sân nhà liên tiếp lên con số 6, qua đó chính thức tuyên chiến với các ứng viên vô địch nặng ký khác.

Buendía gieo sầu phút cuối, Aston Villa quật ngã Arsenal ở Villa Park - Ảnh 1.

Một ngày làm việc vất vả của hai thủ môn, David Raya của Arsenal...

Arsenal bước vào trận đấu với đội hình gần như mạnh nhất trên hàng công và tuyến giữa khi Viktor Gyökeres trở lại, Martin Odegaard cầm trịch lối chơi, cùng bộ ba tấn công Bukayo Saka – Mikel Merino - Eze Eberechi. Tuy nhiên, việc vắng cả cặp trung vệ trụ cột William Saliba – Gabriel Magalhães đã ảnh hưởng đáng kể đến sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Buendía gieo sầu phút cuối, Aston Villa quật ngã Arsenal ở Villa Park - Ảnh 2.

... và Emiliano Martinez của Aston Villa

Hai đội nhập cuộc đầy tốc độ và thủ thành đội chủ nhà Emiliano Martínez sớm phải trổ tài sau cú sút hiểm của Ødegaard. Ở đầu sân bên kia, David Raya trong khung gỗ Arsenal cũng xuất sắc cản phá pha xử lý gọn gàng của Ollie Watkins trong vòng cấm. 

Saka liên tục tạo sóng gió, đáng tiếc cú căng ngang cho Eberechi Eze ghi bàn phút 22 lại không được công nhận do việt vị.

Buendía gieo sầu phút cuối, Aston Villa quật ngã Arsenal ở Villa Park - Ảnh 3.

Pha ghi bàn phút 22 của Eze bị từ chối do lỗi việt vị

Villa kiên trì tấn công và nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 37. Từ quả tạt của Pau Torres, bóng bật ra đến vị trí của Matty Cash để hậu vệ phải này tung cú dứt điểm sấm sét xuyên qua hai chân thủ thành Raya, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Buendía gieo sầu phút cuối, Aston Villa quật ngã Arsenal ở Villa Park - Ảnh 4.

Matty Cash mở tỉ số cho Aston Villa

Sau giờ nghỉ, HLV Mikel Arteta tăng cường nhân sự và Arsenal nhanh chóng tạo thế trận ép sân. Những nỗ lực được cụ thể hóa ở phút 52, khi cầu thủ vào thay người Leandro Trossard băng vào dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 sau đường căng ngang của Saka.

Buendía gieo sầu phút cuối, Aston Villa quật ngã Arsenal ở Villa Park - Ảnh 5.

Leandro Trossard ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Arsenal

Thế trận trở nên giằng co về cuối và khi mọi thứ tưởng chừng đã khép lại với tỉ số hòa thì cầu trường Villa Park bất ngờ bùng nổ ở phút bù giờ. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm Arsenal phút 90+5, cầu thủ vào thay người Emiliano Buendía giữ được sự tỉnh táo để tung ra cú dứt điểm quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho Aston Villa.

Buendía gieo sầu phút cuối, Aston Villa quật ngã Arsenal ở Villa Park - Ảnh 6.

Emiliano Buendía (10) ghi bàn quyết định chiến thắng cho Aston Villa

Chiến thắng giúp đoàn quân của HLV Unai Emery tạm vươn lên thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm, đồng thời chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại của "Pháo thủ" trên mọi đấu trường.

