Thể thao

PSG thắng 7-2 Leverkusen, chiếm ngôi đầu Champions League

Đông Linh (theo PSG)

(NLĐO) – Cả chủ nhà Leverkusen lẫn khách PSG đều mất người trong hiệp một nhưng đương kim vô địch PSG giành chiến thắng trong trận cầu 9 bàn trên đất Đức.

Kịch bản trận chiến tại sân Bay Arena diễn ra thực sự khó lường, nhất là với cổ động viên đội khách PSG .Mới phút thứ 7, trung vệ Willian Pacho có tình huống đánh đầu cận thành, mở tỉ số cho PSG. 

Chủ nhà Leverkusen có cơ hội gỡ hòa ở phút 25 khi được hưởng phạt đền nhưng "chuyên gia sút phạt" Alex Grimaldo lại đưa bóng tìm đúng cột dọc bật ra ngoài.

PSG thắng 7-2 Leverkusen, chiếm ngôi đầu Champions League - Ảnh 1.

PSG vui mừng sau bàn mở tỉ số sớm của Willian Pacho

Trọng tài trong vòng 5 phút đã phải liên tiếp rút thẻ đỏ với Robert Andrich của Leverkusen phút 32 vì thúc cùi chỏ vào mặt Desire Doue và năm phút sau, trung vệ Illya Zabarnyi của PSG nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi kéo áo đối phương trong vòng cấm. 

Leverkusen hưởng quả phạt đền thứ hai trong trận từ pha bóng này và Aleix Garcia sút phạt thành công, đánh bại thủ môn Lucas Chevalier để gỡ hòa 1-1.

Tỉ số hòa không làm hài lòng đội khách PSG và chỉ trong vòng vài phút cuối hiệp một, PSG ghi liên tiếp ba bàn nhờ công của Khvicha Kvaratskhelia và cú đúp của Desire Doue để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 4-1.

PSG thắng 7-2 Leverkusen, chiếm ngôi đầu Champions League - Ảnh 2.

Khvicha Kvaratskhelia (giữa) có siêu phẩm bàn thắng cuối hiệp 1

Sau giờ nghỉ, PSG ghi thêm ba bàn trong hiệp hai, lần lượt do công của Nuno Mendes, Ousmane Dembele và Vitinha để ấn định chiến thắng chung cuộc 7-2. Đáng chú ý là Dembele ghi bàn chỉ sau khi vào sân được 3 phút, cũng là pha lập công đầu tiên của anh sau khi nhận danh hiệu "Quả bóng vàng 2025".

PSG thắng 7-2 Leverkusen, chiếm ngôi đầu Champions League - Ảnh 3.

Ousmane Dembele ghi bàn chỉ sau khi vào sân 3 phút

Kết quả này không chỉ là thất bại cá biệt mà còn mang ý nghĩa lớn về tâm lý và bảng điểm: Leverkusen sau 3 trận tại bảng đấu mới chỉ có 2 điểm và giờ phải chịu áp lực rất lớn. Trong khi đó, PSG với 3 trận toàn thắng đã vượt lên dẫn đầu bảng và khẳng định mạnh mẽ vị thế ứng viên. HLV của Leverkusen, Kasper Hjulmand, thừa nhận đội bóng "cảm thấy nỗi đau lớn" sau trận thua này — lời nói thể hiện rõ sự thất vọng khi đội nhà bị nghiền nát ngay trên sân nhà.

PSG thắng 7-2 Leverkusen, chiếm ngôi đầu Champions League - Ảnh 4.

Vitinha "chốt sổ" chiến thắng 7-2 trên sân của Leverkusen

Đoàn quân của HLV Luis Enrique đã thắng 12 trận tại Champions League trong năm 2025, bắt kịp thành tích của Real Madrid năm 2014 và Bayern Munich năm 2001. 

PSG còn gặp Bayern Munich, Tottenham và Bilbao ở vòng bảng Champions League trong hai tháng cuối năm, hoàn toàn có thể phá sâu kỷ lục chiến thắng tại Champions League trong một năm dương lịch

