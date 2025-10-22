HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Real Madrid - Juventus: Sân khấu của Mbappe

Đông Linh

Cuộc thư hùng tại sân Bernabeu giữa Real Madrid và Juventus là trận cầu tâm điểm của lượt đấu thứ 3 vòng bảng Champions League, diễn ra rạng sáng 23-10.

Real Madrid đang tiến bước mạnh mẽ tại vòng bảng Champions League sau 2 trận mở màn toàn thắng. Họ vượt qua Marseille 2-1 trong thế trận phải chơi thiếu người, rồi vùi dập Kairat Almaty 5-0 ngay tại Bernabeu. Sáu điểm trọn vẹn cùng hiệu số vượt trội giúp "Kền kền trắng" chia sẻ ngôi đầu bảng với Bayern Munich và 4 đối thủ mạnh khác.

Rạng sáng 23-10, Real Madrid tự tin tiếp đón Juventus - đội bóng từng khiến cả châu Âu khiếp sợ nhưng giờ đây lại lạc nhịp trong chính bản sắc của mình. Bức tranh phong độ của "Lão phu nhân" thật u ám: Sáu trận gần nhất thì hòa đến 5 và thua 1, bao gồm 2 phen phải chia điểm hú vía ở Champions League trước Dortmund và Villarreal.

Real Madrid - Juventus: Sân khấu của Mbappe - Ảnh 1.

Kylian Mbappe được trông chờ sẽ phá nát hàng thủ Juventus. (Ảnh: REALMADRIDFC)

Hàng công thiếu sắc sảo, hàng thủ thường xuyên mất tập trung khiến Juventus dần đánh mất sự đáng sợ trong lối chơi của mình. Hành quân đến Madrid, đội bóng Ý phải đối mặt với bài toán hóc búa: Làm sao ngăn chặn được chủ nhà Real Madrid đang thăng hoa, đặc biệt là Kylian Mbappe, người một mình có thể định đoạt mọi trận đấu.

TIN LIÊN QUAN

Mbappe hiện là tâm điểm của Real Madrid, là linh hồn trong lối chơi tấn công tốc độ và giàu tính bùng nổ của đội bóng hoàng gia. Ngôi sao người Pháp đã ghi bàn liên tiếp 8 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 2 bàn vào lưới Marseille và một cú hat-trick hoàn hảo trước Kairat Almaty ở Champions League. Đó không chỉ là những bàn thắng mang tính thống kê, mà là minh chứng cho khả năng làm chủ trận đấu của Mbappe: Biết cách xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và hạ gục đối thủ bằng sự lạnh lùng đáng sợ.

Mbappe giờ là trung tâm chiến thuật của Real Madrid. Anh có thể đá lệch trái, bó vào trung lộ hoặc chơi cao nhất trên hàng công, tùy theo diễn biến trận đấu. Chính sự linh hoạt này khiến đối phương gần như không thể "bắt bài". Mbappe không chỉ ghi bàn, anh còn kéo giãn hàng thủ, mở ra khoảng trống cho Vinícius, Rodrygo hay Arda Guler khai thác. Với tốc độ và bản năng sát thủ, mỗi pha bứt tốc của Mbappe là một lời cảnh báo cho mọi hậu vệ dám dâng cao trước mặt anh.

Juventus hiểu rõ điều đó, nhưng vấn đề là họ chưa tìm được cách hóa giải. Cặp trung vệ Bremer - Cambiasso đang sa sút phong độ, trong khi các hậu vệ biên thường xuyên bỏ vị trí khi hỗ trợ tấn công. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, Mbappe sẽ lập tức tung đòn trừng phạt. Lối chơi phòng ngự khu vực vốn là điểm mạnh của Juventus những năm trước, nay không còn đủ chắc chắn để ngăn cản một Real Madrid đầy tốc độ. Sức ép tại Bernabeu, cộng với phong độ bất ổn, khiến khả năng "Lão phu nhân" trụ vững 90 phút gần như là điều xa xỉ.

Real Madrid không cần dồn dập tấn công từ đầu. Họ sẽ kiểm soát nhịp độ, chờ Juventus mạo hiểm rồi tung ra những pha phản công nhanh. Trong 2 trận Champions League vừa qua, Real Madrid đều giành chiến thắng nhờ những khoảnh khắc Mbappe bùng nổ. Và ở Bernabeu rạng sáng 23-10 này, người hâm mộ lại đang chờ một kịch bản quen thuộc: Tiếng hò reo vang lên sau một pha tăng tốc không thể cản của số 7.

Juventus có thể phòng ngự kiên cường, có thể hy vọng vào kinh nghiệm để kéo dài trận đấu, nhưng trước một Real Madrid đang thăng hoa và một Mbappe đạt phong độ đỉnh cao, mọi kế hoạch phòng thủ đều mong manh. Khi đối thủ sở hữu cầu thủ có thể ghi 5 bàn chỉ trong 2 trận Champions League, khoảng cách giữa nỗ lực và thất bại chỉ tính bằng phần ngàn giây.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025: Dembele, Mbappe, Pedri, Lewandowski vắng mặt

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025: Dembele, Mbappe, Pedri, Lewandowski vắng mặt

(NLĐO) - Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 sẽ diễn ra vào rạng sáng 23-9 tại Paris với nhiều tên tuổi lớn quyết định không tham dự.

Mbappe lập hat-trick, Real Madrid mở "đại tiệc 5 sao" ở Kazakhstan

(NLĐO) – Chủ nhà Kairat Almaty hài lòng với việc tiếp đón đội bóng khổng lồ Real Madrid dù thảm bại 0-5 trước Kylian Mbappe và dàn sao của đại diện Tây Ban Nha.

Mbappe ghi bàn trận thứ 10 liên tiếp, Pháp thắng nhẹ nhàng Azerbaijan

(NLĐO) - Tuyển Pháp duy trì mạch toàn thắng ở vòng loại World Cup 2026 sau khi vượt qua Azerbaijan 3-0 trên sân Parc des Princes với Kylian Mbappe tỏa sáng nhất

Champions League Mbappe Real Madrid Juventus
