Thể thao

Fermin Lopez lập hat-trick, Barcelona chạy đà ấn tượng trước "El Clasico"

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Fermin Lopez lập hat-trick, Marcus Rashford có cú đúp trong chiến thắng 6-1 của Barcelona trước Olympiacos ở lượt ba vòng bảng Champions League.

Trên sân nhà Montjuic, Barcelona xua tan mọi chỉ trích về phong độ tệ hại gần đây khi thắng cực đậm Olympiacos trong bối cảnh thiếu vắng Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Gavi hay thủ môn Joan Garcia.

Fermin Lopez lập hat-trick, Barcelona chạy đà ấn tượng trước "El Clasico" - Ảnh 1.

Fermin Lopez mở tỉ số cho Barcelona ngay ở phút thứ 7

Barcelona mở tỉ số ngay phút thứ 7 với Fermin Lopez kịp ập vào đá bồi sau khi động tác rê bóng của Lamine Yamal bị thủ môn đội khách đẩy ra. Đến phút 39, chân sút người Tây Ban Nha tiếp tục tỏa sáng khi nhận đường chuyền của đồng đội 17 tuổi Dro Fernandez rồi tung cú sút cứa lòng nhân đôi cách biệt.

Fermin Lopez lập hat-trick, Barcelona chạy đà ấn tượng trước "El Clasico" - Ảnh 2.

Dro Fernandez chia vui cùng Fermin Lopez sau bàn nhân đôi tỉ số

VAR phát hiện Eric Garcia để bóng chạm tay trong cấm địa phút 53 và trọng tài cho Olympiacos hưởng quả phạt đền. El-Kaabi ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-2 từ khoảng cách 11 m nhưng niềm vui của đội khách chỉ có thế. Chỉ ít phút sau, tiền vệ Santiago Hezze nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi vung tay trúng mặt tiền vệ Marc Casado của Barcelona. Đội khách phản ứng dữ dội nhưng VAR không can thiệp vào những tình huống tương tự.

Fermin Lopez lập hat-trick, Barcelona chạy đà ấn tượng trước "El Clasico" - Ảnh 3.

El-Kaabi sút thắng phạt đền cho Olympiacos

Chưa dừng ở đó, đến phút 68, Marcus Rashford đi bóng qua thủ môn Olympiacos rồi ngã xuống trong vòng cấm. Tình huống này dẫn đến màn tranh cãi về quả phạt đền dành cho đội chủ nhà và trên chấm 11 m, Lamine Yamal dễ dàng ghi bàn, tạo cách biệt hai bàn trở lại cho Barcelona. Đây là quả phạt đền thứ sáu của ngôi sao 18 tuổi này và cả 6 cú sút phạt đều thành bàn.

Fermin Lopez lập hat-trick, Barcelona chạy đà ấn tượng trước "El Clasico" - Ảnh 4.

Lamine Yamal ghi bàn từ chấm phạt đền

Marcus Rashford sau đó tự mình ghi liền hai bàn, nâng thành tích ở Champions League mùa này lên 4 bàn sau ba trận. Phút 78, Fermin Lopez hoàn tất hat-trick với cú vôlê chân trái sau đường kiến tạo của cầu thủ Roony Bardghji. Fermin trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên lập hat-trick cho Barcelona tại Champions League.

Fermin Lopez lập hat-trick, Barcelona chạy đà ấn tượng trước "El Clasico" - Ảnh 5.

Marcus Rashford có 4 bàn sau ba trận vòng bảng Champions League

Với tỉ lệ kiểm soát bóng tới khoảng 72 và tổng số cú sút gấp gần ba lần đội khách, có thể nói đây là màn trình diễn ấn tượng của Barcelona, "không cho phép" Olympiacos có cơ hội phản kháng. 

Chiến thắng 6-1 sân nhà là cú hích mạnh mẽ cho Barcelona trước cuộc đụng độ lớn tiếp theo ở La Liga, chính là trận El Clasico cuối tuần này với Real Madrid.

Fermin Lopez lập hat-trick, Barcelona chạy đà ấn tượng trước "El Clasico" - Ảnh 6.

Ngày thăng hoa của Fermin Lopez và Barcelona

HLV Hansi Flick có lý do để hài lòng: Các học trò vừa thể hiện được sức công phá, vừa biết khai thác thời điểm đối thủ gặp tổn thương. Ngược lại, Olympiacos không chỉ thua về bàn thắng mà còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt tâm lý — việc mất người ngay giữa hiệp hai khiến mọi kế hoạch bị phá vỡ. Họ có thể tự trách mình khi sai lầm cá nhân và quyết định trọng tài khiến trận đấu trượt khỏi tầm kiểm soát.

