HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Mohamed Salah ghi bàn, Liverpool thẳng tiến FA Cup

Đông Linh (theo Premier Leaague)

(NLĐO) – Không có bất cứ cơ hội tấn công rõ nét nào trong suốt trận đấu của Brighton và họ thua "tâm phục khẩu phục" ba bàn không gỡ trước chủ nhà Liverpool.

Liverpool khẳng định sức mạnh vượt trội khi tiếp đón Brighton, đội bóng từng đánh bại Man United ở vòng đấu trước. Với việc kiểm soát gần như toàn bộ thế trận, Liverpool giành chiến thắng tương đối nhàn hạ trước đối thủ, ung dung giành vé đi tiếp vào vòng trong FA Cup.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà nhanh chóng nắm quyền chủ động bằng lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. 

Brighton cố gắng giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công nhưng gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục từ Liverpool. Mohamed Salah là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía đội chủ sân Anfield khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Mohamed Salah ghi bàn, Liverpool thẳng tiến FA Cup - Ảnh 1.

Curtis Jones mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà Liverpool

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Liverpool cuối cùng cũng cụ thể hóa ưu thế ở phút 42. Từ pha treo bóng chính xác của Milos Kerkez bên cánh trái, Curtis Jones băng vào dứt điểm nhanh trong vòng cấm, không cho thủ môn Jason Steele cơ hội cản phá, mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà trước giờ nghỉ.

Mohamed Salah ghi bàn, Liverpool thẳng tiến FA Cup - Ảnh 2.

Dominik Szoboszlai nhân đôi cách biệt cho "The Kop"

Bước sang hiệp hai, thế trận không thay đổi khi Liverpool tiếp tục làm chủ khu trung tuyến. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 56 bằng một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. 

Dominik Szoboszlai đón bóng từ quả tạt của Salah bên rìa vòng cấm rồi tung cú sút một chạm cực kỳ đẹp mắt, bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, nhân đôi cách biệt.

Mohamed Salah ghi bàn, Liverpool thẳng tiến FA Cup - Ảnh 3.

Tiền vệ người Hungary phấn khích sau khi lập siêu phẩm

Brighton buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ nhưng lại để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Phút 67, Jan Paul van Hecke phạm lỗi trong vòng cấm với Mohamed Salah, khiến đội khách bị thổi phạt đền.

TIN LIÊN QUAN

Trên chấm 11 m, chính Salah bình tĩnh đánh bại Steele bằng cú sút hiểm hóc vào góc cao, nâng tỉ số lên 3-0 và gần như định đoạt trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 252 của anh cho Liverpool trên mọi đấu trường.

Mohamed Salah ghi bàn, Liverpool thẳng tiến FA Cup - Ảnh 4.

Mohamed Salah nhấn chìm nỗ lực của Brighton

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến Liverpool chủ động giảm nhịp, kiểm soát bóng chắc chắn để bảo toàn thành quả. Brighton có vài tình huống cố gắng dứt điểm từ xa nhưng không thể đánh bại thủ môn Alisson.

Mohamed Salah ghi bàn, Liverpool thẳng tiến FA Cup - Ảnh 5.

Liverpool có chiến thắng quan trọng

Thắng lợi 3-0 giúp Liverpool tiếp tục thẳng tiến ở FA Cup, khẳng định họ đã sẵn sàng trở lại đường đua trên mọi mặt trận ở phần còn lại của mùa giải. 

Trong khi đó, Brighton rời FA Cup với nhiều điều phải cải thiện sau màn trình diễn lép vế trước đối thủ vượt trội. Phong độ của chính họ tại mặt trận chính Ngoại hạng Anh cũng chưa thực sự tốt, hiện chỉ còn hơn nhóm đội có nguy cơ rớt hạng vài điểm.

Tin liên quan

Pedro Neto lập hat-trick, Chelsea vùi dập Hull City tại FA Cup

Pedro Neto lập hat-trick, Chelsea vùi dập Hull City tại FA Cup

(NLĐO) - Ngôi sao người Bồ Đào Nha bùng nổ với cú hat-trick giúp Chelsea thắng đậm Hull City 4-0 trong thế trận áp đảo toàn diện ở vòng 4 FA Cup.

Wirtz và Ekitike tỏa sáng, Liverpool giành vé vòng 4 FA Cup

(NLĐO) - Liverpool giành chiến thắng 4-1 trước Barnsley ở trận đấu mà đội chủ sân Anfield phải rất chật vật mới khuất phục được đối thủ đang chơi ở Giải Hạng ba

Martinelli lập hat-trick, Arsenal ngược dòng hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup

(NLĐO) - Gabriel Martinelli ghi hat-trick đầu tiên trong màu áo Arsenal, góp công lớn giúp "Pháo thủ" ngược dòng thắng Portsmouth 4-1 để vào vòng 4 FA Cup.

Liverpool Dominik Szoboszlai vòng 4 FA Cup Curtis Jones Mohamed Salah Liverpool 3-0 Brighton
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo