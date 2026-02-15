Mohamed Salah ghi bàn, Liverpool thẳng tiến FA Cup

Liverpool khẳng định sức mạnh vượt trội khi tiếp đón Brighton, đội bóng từng đánh bại Man United ở vòng đấu trước. Với việc kiểm soát gần như toàn bộ thế trận, Liverpool giành chiến thắng tương đối nhàn hạ trước đối thủ, ung dung giành vé đi tiếp vào vòng trong FA Cup.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà nhanh chóng nắm quyền chủ động bằng lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc.

Brighton cố gắng giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công nhưng gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục từ Liverpool. Mohamed Salah là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía đội chủ sân Anfield khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Curtis Jones mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà Liverpool

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Liverpool cuối cùng cũng cụ thể hóa ưu thế ở phút 42. Từ pha treo bóng chính xác của Milos Kerkez bên cánh trái, Curtis Jones băng vào dứt điểm nhanh trong vòng cấm, không cho thủ môn Jason Steele cơ hội cản phá, mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà trước giờ nghỉ.

Dominik Szoboszlai nhân đôi cách biệt cho "The Kop"

Bước sang hiệp hai, thế trận không thay đổi khi Liverpool tiếp tục làm chủ khu trung tuyến. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 56 bằng một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Dominik Szoboszlai đón bóng từ quả tạt của Salah bên rìa vòng cấm rồi tung cú sút một chạm cực kỳ đẹp mắt, bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, nhân đôi cách biệt.

Tiền vệ người Hungary phấn khích sau khi lập siêu phẩm

Brighton buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ nhưng lại để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Phút 67, Jan Paul van Hecke phạm lỗi trong vòng cấm với Mohamed Salah, khiến đội khách bị thổi phạt đền.

Trên chấm 11 m, chính Salah bình tĩnh đánh bại Steele bằng cú sút hiểm hóc vào góc cao, nâng tỉ số lên 3-0 và gần như định đoạt trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 252 của anh cho Liverpool trên mọi đấu trường.

Mohamed Salah nhấn chìm nỗ lực của Brighton

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến Liverpool chủ động giảm nhịp, kiểm soát bóng chắc chắn để bảo toàn thành quả. Brighton có vài tình huống cố gắng dứt điểm từ xa nhưng không thể đánh bại thủ môn Alisson.

Liverpool có chiến thắng quan trọng

Thắng lợi 3-0 giúp Liverpool tiếp tục thẳng tiến ở FA Cup, khẳng định họ đã sẵn sàng trở lại đường đua trên mọi mặt trận ở phần còn lại của mùa giải.

Trong khi đó, Brighton rời FA Cup với nhiều điều phải cải thiện sau màn trình diễn lép vế trước đối thủ vượt trội. Phong độ của chính họ tại mặt trận chính Ngoại hạng Anh cũng chưa thực sự tốt, hiện chỉ còn hơn nhóm đội có nguy cơ rớt hạng vài điểm.