Thể thao

Soi tỉ số trận Arsenal - Manchester City: Đại chiến ở Emirates

Trung Dũng

(NLĐO) - Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về sân vận động Emirates khi Arsenal và Manchester City đối đầu nhau trong trận derby Ngoại hạng Anh vào chiều Chủ nhật.


Soi tỉ số trận Arsenal - Manchester City: Đại chiến ở Emirates - Ảnh 1.

Erling Haaland (Manchester City) bật cao đánh đầu trước Saliba (Arsenal)

Arsenal đã không gặp khó khăn gì trong chiến thắng Nottingham Forest 3-0 vào cuối tuần, nhưng họ không muốn dừng lại ở đây. Đoàn quân của Mikel Arteta đặt mục tiêu bám đuổi đội đầu bảng Liverpool và chắc chắn Arsenal sẽ áp dụng lối chơi tấn công trong trận derby Premier League.

Tin tốt cho Arsenal là tiền vệ chủ chốt Martin Odegaard đã bình phục chấn thương nhẹ, nhưng cả Bukayo Saka, Kai Havertz và Gabriel Jesus vẫn đang trong phòng điều trị.

Trong khi đó, Manchester City đã chứng tỏ được giá trị của mình trong chiến thắng 3-0 trước Manchester United. Đội quân của Pep Guardiola đã chơi sắc bén trên hàng công trong trận Derby Manchester và với tiềm năng tấn công của Arsenal tại sân Emirates, cơn mưa bàn thắng chúng tôi tin rằng việc đặt cược vào việc cả hai đội đều ghi bàn là rất có giá trị.

Những cầu thủ như Mateo Kovacic, Kalvin Phillips, Omar Marmoush và Ryan Cherki đều sẽ vắng mặt vì chấn thương, trong khi John Stones phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận đấu đỉnh cao này.

Tham khảo các chuyên gia, mỗi người mỗi ý. Paul Merson đoán đội bóng cũ của ông là Arsenal thắng 3-1, Chris Sutton đoán Arsenal thắng 1-0, Harry Redknapp đoán 2-1, trong lúc Mark Lawrenson chọn kết quả hòa 1-1

Dự đoán: Arsenal - Manchester City 1-1

Đối đầu trực tiếp

Arsenal có thành tích đối đầu tốt với Manchester City khi thắng 100 trong số 213 lần giáp mặt, trái ngược với 65 chiến thắng của Manchester City.

Arsenal đã thắng hai trong bốn trận gần nhất gặp Manchester City tại Ngoại hạng Anh - bằng số trận thắng họ đạt được trong 22 trận trước đó.

Manchester City đã thua cả hai trận sân khách gần nhất trước Arsenal tại Premier League, bằng số trận thua họ phải chịu trong 14 trận trước đó.

02-2-2025

Arsenal

Manchester City

5-1

22-9-2024

Manchester City

Arsenal

2-2

31-3-2024

Manchester City

Arsenal

0-0

08-10-2023

Arsenal

Manchester City

1-0

26-4-2023

Manchester City

Arsenal

4-1

15-2-2023

Arsenal

Manchester City

1-3

01-1-2022

Arsenal

Manchester City

1-2

28-8-2021

Manchester City

Arsenal

5-0

21-2-2021

Arsenal

Manchester City

0-1

17-10-2020

Manchester City

Arsenal

1-0

Arsenal thắng trong cả 2 lần tiếp đón Manchester City gần nhất, vì thế ngay từ đầu tỉ lệ trận đấu Pháo thủ đã chấp hằn nửa trái, cho lựa. Đến chiều qua, thị trường có xu hướng đổ vào cửa trên khi giá của Arsenal giảm dần từ 92 xuống còn 87, nhưng sáng nay, vi thế đã phục hồi khi Arsenal chấp nửa trái, 92-97. Khả năng hòa là rất cao, chọn cửa dưới xem sao.

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

21/09 22:30

[2] Arsenal - Manchester City [8]

1.925

0 : 1/2

1.95

2.00

2 3/4

1.875

21/09 22:30

[2] Arsenal - Manchester City [8]

1.875

0 : 1/2

2.00

1.825

2 1/2

2.05

21/09 22:30

[3] Arsenal vs Manchester City [12]

1.925

0 : 1/2

1.975

2.00

2 3/4

1.875

Soi tỉ số trận Arsenal - Manchester City: Đại chiến ở Emirates - Ảnh 2.

Tỉ số có giá thấp nhất là kết quả hòa 1-1 với giá đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc số người chọn cửa Arsenal thắng khá nhiều, khiến tỉ số 2-1 có giá đặt 1 ăn 8, còn 1-0 ăn 8.3, 2-0 thì ăn đến 10.Rất ít người chọn Manchester City thắng khi tỉ số 0-1 có giá đặt 1 ăn 12, còn 2-1 ăn đến 13.

Soi tỉ số trận Arsenal - Manchester City: Đại chiến ở Emirates - Ảnh 3.


