Khởi đầu như mơ của Arsenal

Bất chấp sự e dè từ các nhà cái khi ra tỉ lệ vô địch mùa giải mới dành cho Arsenal luôn thấp hơn đôi chút so với Liverpool, đội bóng Bắc London chắc chắn sẽ luôn là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Sau một mùa hè hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng với khoảng 270 triệu bảng được chi ra, "Pháo thủ" không chỉ củng cố chiều sâu đội hình mà còn bổ sung những mảnh ghép hứa hẹn nâng tầm lối chơi.

Viktor Gyokeres lên tiếng bằng bàn thắng là điều được CĐV Arsenal mong chờ nhất (Ảnh: ARSENALFC)

Đáng chú ý nhất trong tổng số 8 bản hợp đồng đã ký chính là trường hợp của Eberechi Eze. Tiền vệ người Anh gia nhập Arsenal từ Crystal Palace với mức phí 65 triệu bảng, được đánh giá là một trong những chữ ký sáng giá nhất của kỳ chuyển nhượng. Eze sở hữu kỹ thuật khéo léo, khả năng thoát pressing trong phạm vi hẹp và đặc biệt là sự sáng tạo trong xử lý tình huống. Đây chính là yếu tố Arsenal còn thiếu khi Martin Odegaard bị kèm chặt hoặc khi cần tạo ra sự khác biệt trước các đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu.

Eze được kỳ vọng sẽ kết hợp với Viktor Gyokeres, trung phong người Thụy Điển vừa trải qua mùa giải bùng nổ cùng Sporting Lisbon, để tạo nên mối liên kết "sát thương" ở khu vực một phần ba cuối sân. Nếu Gyokeres mang lại sức mạnh, khả năng tì đè và dứt điểm đa dạng thì Eze sẽ là người cung cấp bóng, tạo ra những pha đột phá nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương.

Song song đó, Noni Madueke, ngôi sao người Anh sở hữu tốc độ cực tốt và khả năng bám biên giỏi, hứa hẹn sẽ giúp HLV Mikel Arteta có thêm phương án khoan phá từ cánh phải, mở ra nhiều lựa chọn tấn công hơn. Madueke ban đầu bị xem là khoản đầu tư "vô bổ", thế nhưng khi Bukayo Saka dính chấn thương chưa rõ khi nào quay lại, cựu sao Chelsea bỗng nhiên trở thành giải pháp thay thế thích hợp và lâu dài.

Khi Odegaard rồi Saka lần lượt rời sân sớm trong chiến thắng 5-0 trước Leeds United, nhiều cổ động viên thở dài ảo não khi nhớ lại tình cảnh tương tự mùa trước. Chưa ai quên được phong độ sụt giảm của đội bóng London khi Saka chấn thương và ngồi ngoài một thời gian dài hồi năm ngoái. Tuy vậy, cũng không ít fan lạc quan khi lực lượng Arsenal mùa này đủ sức thay thế các nhân sự phải vắng mặt vì những lý do khác nhau mà Noni Madueke là một ví dụ.

Gabriel Jesus, Kai Havertz, Christian Norgaard hay Ben White chưa thể quay lại sân cỏ, Odegaard và Saka lại vừa dính chấn thương, đây là lúc HLV Mikel Arteta phát huy hết sức mạnh được tạo dựng suốt mùa hè qua. Arsenal được kỳ vọng sẽ duy trì phong độ ấn tượng bất chấp lực lượng sứt mẻ, tiếp tục triển khai lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao và sự chắc chắn ở tuyến giữa.

Với sự bổ sung Eze, cùng phong độ bắt đầu vào guồng của Gyokeres và sự bùng nổ tiềm tàng từ Madueke, Arsenal đang sở hữu dàn hỏa lực đa dạng hơn bao giờ hết, chưa kể Leandro Trossard hay Gabriel Martinelli sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng suất đá chính. Ngoài ra, dàn sao tuổi teen như Myles Lewis-Skelly (19 tuổi), Ethan Nwaneri (18) hay Max Dowman (15) đều là các gương mặt tiềm năng hứa hẹn sau những lần trình làng vô cùng ấn tượng.