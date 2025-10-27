ASEAN đẩy mạnh hợp tác nhiều lĩnh vực

Ngày 26-10, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur - Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Timor-Leste tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan chủ đề "Bao trùm và bền vững".

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng ASEAN cần tiếp tục tăng cường hợp tác vì mục tiêu chung là hòa bình, thịnh vượng ở khu vực. Trong đó, cần làm sâu sắc hơn nữa liên kết kinh tế, mở rộng thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác kinh tế, cũng như các sáng kiến hỗ trợ kết nối và tăng trưởng xanh, tăng cường hợp tác kinh tế số...

Trước xu hướng bảo hộ và những thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Thủ tướng Anwar Ibrahim đề nghị ASEAN sẵn sàng thiết lập các quan hệ đối tác mới, đi đôi với việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hiện có.

Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN tham dự Phiên toàn thể và Phiên họp hẹp của Hội nghị Cấp cao ASEAN-47.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN tham dự các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, bàn các biện pháp thúc đẩy hợp tác.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 13, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác với ASEAN, không những về kinh tế, thương mại, năng lượng, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)... mà còn vì các mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho tất cả các nước ở khu vực, vì lợi ích của người dân và các thế hệ tương lai. Ông Donald Trump khẳng định Mỹ sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ ASEAN giải quyết các thách thức chung trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của hiệp hội cũng như lợi ích chính đáng của các quốc gia thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 4 định hướng lớn nhằm đưa hợp tác ASEAN - Mỹ phát triển mạnh mẽ thời gian tới. Cụ thể, hai bên cần thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư, cùng hướng tới quan hệ thương mại cân bằng, hài hòa và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 28 Ảnh: TTXVN

Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và an ninh năng lượng, trong đó có kết nối hạ tầng năng lượng và hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Ngoài ra, cần tăng cường an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó sáng kiến của Mỹ về chống lừa đảo trực tuyến và sáng kiến của Việt Nam về nâng cao hiệu quả truy bắt tội phạm truy nã là cơ sở để ASEAN - Mỹ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này.

Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Thủ tướng nhấn mạnh lập trường nguyên tắc của ASEAN về biển Đông, trong đó có việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 28, Thủ tướng Takaichi Sanae cam kết Nhật Bản cùng ASEAN tiếp tục thúc đẩy các trụ cột hợp tác; đẩy mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác cụ thể như an ninh biển, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 trọng tâm hợp tác, gồm: đẩy mạnh liên kết kinh tế; thúc đẩy hợp tác phát triển giáo dục - đào tạo, y tế; hợp tác duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.

Lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản đã thông qua Tuyên bố chung về thúc đẩy và triển khai Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tham dự và phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Bloomberg tại ASEAN, Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0. Thủ tướng còn tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế...

ASEAN có thành viên mới Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia ngày 26-10, Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với cả quốc gia 1,3 triệu người này và ASEAN. Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao khẳng định việc gia nhập ASEAN mở ra kỷ nguyên mới về hợp tác và phát triển tại một trong những khu vực năng động nhất thế giới. Timor-Leste nộp đơn xin gia nhập ASEAN năm 2011 và được chấp thuận về nguyên tắc vào năm 2022, sau nhiều năm nỗ lực củng cố thể chế và nâng cao năng lực để đáp ứng tiêu chuẩn chính trị, kinh tế, hành chính của ASEAN. Giới quan sát nhận định với tờ The Straits Times rằng việc mở rộng nói trên cũng thể hiện cam kết của ASEAN đối với tinh thần cởi mở và gắn kết khu vực. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Campuchia và Thái Lan đã ký tuyên bố chung về hòa bình. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định tuyên bố này nếu được thực hiện đầy đủ sẽ tạo nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài, quan trọng hơn sẽ giúp hàn gắn quan hệ hai nước. Theo Tân Hoa Xã, Thủ tướng Hun Manet cho biết Campuchia tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện đầy đủ tuyên bố chung; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thái Lan và các đối tác nhằm bảo đảm một nền hòa bình bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân 2 nước. Cao Lực



