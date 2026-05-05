Lý do đặc biệt khiến cả Giải Ngoại hạng Anh “cổ vũ” Aston Villa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lý do đặc biệt khiến cả Giải Ngoại hạng Anh “cổ vũ” Aston Villa

Đăng Minh

(NLĐO) – Bất ngờ có tới 10 đội bóng Ngoại hạng Anh đang âm thầm cổ vũ cho Aston Villa vô địch đấu trường Europa League 2025-2026.

Màn so tài giữa Aston Villa và Nottingham Forest ở bán kết Europa League không chỉ là câu chuyện riêng của 2 đội bóng Ngoại hạng Anh này.

Tờ SunSport cho hay có tới 10 đội bóng Anh đang âm thầm hy vọng Aston Villa sẽ vượt qua đội bóng đồng hương ở bán kết Europa League.

Lý do đặc biệt khiến cả Ngoại hạng Anh “cổ vũ” Aston Villa - Ảnh 1.

Có tới 10 đội bóng Ngoại hạng Anh đang hy vọng Aston Villa sẽ đánh bại Nottingham Forest tại Europa League.

Aston Villa bước vào trận lượt về trên sân nhà trong thế bị Nottingham Forest dẫn 1-0 sau lượt đi. 

Vì mục tiêu châu Âu, cả hai đội đều có sự tính toán lực lượng ở vòng đấu quốc nội gần nhất. Nếu như Aston Villa thay 7 cầu thủ trong trận thua Tottenham 1-2, thì Nottingham Forest cũng thay tới 8 người nhưng vẫn gây ấn tượng khi hạ Chelsea 3-1 ở vòng 35 Ngoại hạng Anh.

Yếu tố đặc biệt nằm ở kịch bản phân bổ suất dự Champions League mùa tới. Nếu như Aston Villa vô địch Europa League, đồng thời kết thúc mùa giải trong tốp 5 quốc nội, đội xếp thứ 6 tại giải Ngoại hạng Anh sẽ có cơ hội góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Lý do đặc biệt khiến cả Ngoại hạng Anh “cổ vũ” Aston Villa - Ảnh 2.

Nếu thầy trò của Unai Emery kết thúc ở vị trí thứ 5 quốc nội và vô địch Europa League, vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh sẽ đảm bảo suất tham dự Champions League mùa sau.

Vì vậy, cuộc đua vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh bỗng trở thành tâm điểm lớn hơn rất nhiều.

Bournemouth hiện đang nắm lợi thế khi đứng thứ 6 với 52 điểm sau 35 trận. Brentford bám sát phía sau với 51 điểm, Brighton có 50 điểm, trong khi Chelsea và Fulham cùng sở hữu 48 điểm.

Everton và Sunderland cũng đều có 47 điểm, Newcastle đạt 45 điểm và trên lý thuyết thì Leeds cùng Crystal Palace vẫn còn hy vọng khi đang có 43 điểm. 

Điều đó có nghĩa từ Bournemouth đến Crystal Palace, tổng cộng 10 đội vẫn còn khả năng chen chân vào vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh.

Dù cơ hội của nhóm phía sau là rất nhỏ, đặc biệt khi họ cần các đội xếp trên liên tục sảy chân, cục diện hiện tại vẫn tạo ra một trong những cuộc đua vé châu Âu khó lường nhất Premier League.

Nottingham Forest cũng đang có phong độ ấn tượng nhưng theo tính toán, họ chỉ có thể cán mốc tối đa 51 điểm. Điều này khiến trận đấu với Aston Villa càng trở nên quan trọng, bởi kết quả tại Europa League có thể tác động trực tiếp đến hy vọng của nhiều đội bóng Anh khác.

Mùa trước, bóng đá Anh từng có 6 đại diện dự Champions League sau khi Tottenham giành vé bổ sung nhờ vô địch Europa League.

Mùa này, Arsenal, Man City và Man Utd đã chắc suất, trong khi Liverpool và Aston Villa được xem là tiến gần tới nhóm dự Champions League.

Chính vì thế, hành trình châu Âu của thầy trò Unai Emery đang được cả Ngoại hạng Anh dõi theo.

Theo lịch, màn tái đấu giữa Aston Villa và Nottingham Forest tại lượt về bán kết Europa League sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 8-5 (giờ Hà Nội).

Tin liên quan

Watkins lập cột mốc 100 bàn, Aston Villa giành vé bán kết Europa League

Watkins lập cột mốc 100 bàn, Aston Villa giành vé bán kết Europa League

(NLĐO) - Đè bẹp Bologna 4 bàn không gỡ, Aston Villa thể hiện sức mạnh vượt trội và ghi tên vào bán kết Europa League với chiến thắng chung cuộc 7-1 ở tứ kết.

Aston Villa đại phá Bologna, áp sát bán kết Europa League

(NLĐO) - Đánh bại Bologna 3-1 ngay tại sân Dall'Ara, Aston Villa chấm dứt chuỗi 20 trận bất bại sân nhà của đại diện Ý, tạo lợi thế lớn ở tứ kết Europa League.

Tottenham vượt ải Aston Villa, sáng cửa trụ hạng

(NLĐO) - Chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Aston Villa ở vòng 35 Premier League giúp Tottenham tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng, nhen nhóm hy vọng trụ hạng mùa này

Ngoại hạng Anh Aston Villa Nottingham Forest Europa League
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo