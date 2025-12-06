Soi tỉ số trận Aston Villa – Arsenal: Thách thức Pháo thủ

Ollie Watkins (Aston Villa) và Declan Rice (Arsenal)

Aston Villa từng giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch mùa giải 2023-24 của Arsenal bằng chiến thắng 2-0 trên sân khách vào giữa tháng 4-2024, giúp Manchester City thẳng tiến tới ngôi vô địch giải đấu. Trận hòa 2-2 tại Emirates vào tháng 1 năm ngoái một lần nữa cản trở nỗ lực theo đuổi chức vô địch của Arsenal khi Liverpool vượt lên dẫn trước.

Nhưng dường như có một cảm giác khác về hy vọng vô địch mùa giải 2025-26 của Arsenal. Đội bóng của Mikel Arteta là ứng cử viên sáng giá nhất trong các dự đoán cuối mùa của Opta, giành chức vô địch với tỉ lệ chính xác lên tới 82,0%.

Lần này, Arsenal đang tạo khoảng cách đến 5 điểm so với Manchester City và nếu có ai đó làm chệch hướng con tàu về đích thì đó phải là Aston Villa với thành tích chỉ thua 1 trong 25 trận sân nhà ở Premier League. Thành tích này được lưu giữ hơn 1 năm qua, sau khi Arsenal thắng 2-0 trên sân Villa Park, trận đấu mà huyền thoại Paul Merson của Pháo thủ cho là lẽ ra Arsenal phải thua 0-1.

Aston Villa dường như đã thích ứng với việc tiền vệ Ross Barkley và trung vệ Tyrone Mings đang dưỡng thương, trong lúc việc Arsenal thiếu vắng cặp trung vệ chủ lực Gabriel và Saliba là tổn thất lớn cả trong phòng thủ lẫn ghi bàn (từ tình huống phạt góc), cho dù HLV Arteta đang cố gắng ca ngợi Ben White và Timber có thể lấp đầy khoảng trống đó.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, mỗi người mỗi ý, nhưng không ai đoán Aston Villa thắng. Cựu danh thủ Alan Shearer nói: "Bên tám lạng, bên nửa cân. Sẽ rất thú vị để xem ai đủ sức thi đấu. Vì vậy, tôi dự đoán kết quả hòa". Cựu HLV Harry Redknapp cũng đoán kết quả hòa 1-1. Trong lúc cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán tỉ số 1-2, riêng cựu tiền đạo Chris Sutton chọn tỉ số 0-1.

Bất ngờ lớn nhất của trận này, theo giới bình luận chính là số bàn thắng vượt trội cho dù Arsenal không để lọt hơn 2 bàn trong 108 trận (trên các mặt trận) - kỷ lục qua mọi thời đại của bóng đá Anh.

Đối đầu trực tiếp

18-1-2025 Arsenal Aston Villa 2-2 24-8-2024 Aston Villa Arsenal 0-2 14-4-2024 Arsenal Aston Villa 0-2 09-12-2023 Aston Villa Arsenal 1-0 18-2-2023 Aston Villa Arsenal 2-4 31-8-2022 Arsenal Aston Villa 2-1 19-3-2022 Aston Villa Arsenal 0-1 22-10-2021 Arsenal Aston Villa 3-1 06-2-2021 Aston Villa Arsenal 1-0 08-11-2020 Arsenal Aston Villa 0-3

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 06/12 19:30 [3] Aston Villa - Arsenal [1] 1.95 1/2 : 0 1.925 1.85 2 1/4 2.00

Tỉ lệ trận đấu giống như năm qua, vẫn là Arsenal chấp chủ nhà nửa trái, cho lựa. Đến tối qua đã chuyển dần thành Arsenal chấp nửa trái, ăn 92, thua 97. Đến sáng nay Arsenal chỉ còn ăn 90, thua 97. Dù sao thì chọn cửa dưới vẫn hào hứng hơn.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Arsenal thắng 0-1 với giá đặt 1 ăn 6.7, trong lúc kết quả hòa 1-1 có giá đặt 1 ăn chỉ 7.7, còn 0-0 có giá đặt 1 ăn 9.6. Dù sao, cửa thắng của Arsenal dồn vào tỉ số 2-0 với giá đặt 1 ăn 8.3 và 2-1 ăn 8.8. Nhà cái rêu rao những ai thích 'đánh bao vây' có thể chọn 0-1, 1-1, 0-2 và 1-2, bởi theo họ, chỉ cần đặt mỗi tỉ số 1 đồng thì người chơi có thể ăn tử 2 đến 4 đồng. Nhưng cũng có người phản bác, nếu trận đấu hòa 2-2 thì… tan xác.



