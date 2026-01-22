HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Atesh - “cơn ác mộng” ở hậu phương của quân đội Nga?

Huệ Bình

(NLĐO) – Một sự cố mất điện đã làm gián đoạn tuyến đường sắt vận chuyển vũ khí và nhu yếu phẩm của Nga tới tiền tuyến vào cuối tuần trước.

Vụ việc xảy ra trên tuyến đường sắt chạy qua vùng Bryansk thuộc miền Tây nước Nga, sát biên giới Ukraine.

Đây không phải là một sự cố mất điện thông thường. Nguyên nhân là một vụ hỏa hoạn tại trạm biến áp gần đó, do một thành viên thuộc phong trào kháng chiến Atesh của Ukraine gây ra. Nhóm này do người Tatar ở bán đảo Crimea dẫn dắt.

Trên kênh Telegram có 52.000 người theo dõi, nhóm này tuyên bố: "Atesh nhắm chính xác vào những điểm yếu trong mạng lưới điện của đối phương, khiến hậu phương của họ bị tê liệt".

Trong khi Nga đang thắt chặt kiểm soát tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng ở Ukraine, quân đội nước này không chỉ phải đối phó với hỏa lực ở tiền tuyến mà còn cả những đòn tấn công từ phía sau.

Trong số các nhóm du kích, Atesh - cái tên có nghĩa là "Ngọn lửa" trong tiếng Tatar Crimea - đã nổi lên là nhóm hoạt động mạnh mẽ nhất. Năm ngoái, nhóm này đã nhận trách nhiệm cho hơn một nửa số vụ phá hoại tại các khu vực do Nga kiểm soát.

Atesh - “cơn ác mộng” ở hậu phương của quân đội Nga? - Ảnh 1.

Tủ điện tín hiệu đường sắt bốc cháy sau vụ phá hoại của nhóm Atesh tại vùng Belgorod. Ảnh: Atesh

Chia sẻ với kênh truyền hình Al Jazeera qua Telegram, điều phối viên của nhóm Atesh cho biết: "Đây là một cuộc xung đột bào mòn lực lượng, và lực lượng kháng chiến ngầm đang dần trở thành yếu tố then chốt. Phe chiếm đóng không thể canh chừng mọi chiếc xe tải hay từng mét đường ray ở hậu phương của họ được".

Theo dữ liệu từ tổ chức Dự án Địa điểm xung đột vũ trang và Dữ liệu sự kiện (ACLED), Atesh chịu trách nhiệm cho hơn 50% số vụ phá hoại tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trong năm 2025.

Các hoạt động của họ rất đa dạng, chẳng hạn như đốt đầu máy xe lửa ở Rostov, phá hủy tháp thông tin liên lạc của một nhà máy phòng không ở Tula, phía Nam Moscow.

Atesh còn trinh sát các căn cứ, kho bãi và các đoàn tàu tiếp tế, rồi chia sẻ với tình báo Ukraine. Những thông tin này được cho là đã giúp Ukraine thực hiện các cuộc tập kích khiến Hạm đội biển Đen phải di dời vào năm 2023.

Atesh - “cơn ác mộng” ở hậu phương của quân đội Nga? - Ảnh 2.

Trạm biến áp tại tỉnh Bryansk bốc cháy sau vụ tấn công của nhóm Atesh nhằm đánh vào tuyến hậu cần của quân đội Nga. Ảnh: Atesh

Al Jazeera cho biết Atesh được thành lập vào tháng 9-2022, tức là 7 tháng sau khi quân đội Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo bà Olha Polishchuk từ tổ chức ACLED, các hoạt động của Atesh thường có sự phối hợp hoặc hỗ trợ từ tình báo Ukraine và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Dù khó có thể xác định mức độ tác động cụ thể nhưng những vụ việc này gây ra sự chậm trễ trong tiếp tế, buộc Nga phải phân tán nguồn lực để sửa chữa và tăng cường an ninh.

Để tránh bị lực lượng an ninh Nga thâm nhập, Atesh vận hành theo mô hình chỉ huy không tập trung. Các thành viên hoạt động riêng lẻ và không hề biết mặt nhau, chỉ liên lạc qua các ứng dụng mã hóa.

Đáng chú ý, nhóm này khẳng định có tay trong ngay trong hàng ngũ quân đội và cơ quan tình báo Nga.

Tin liên quan

Ukraine “bắn” 80 triệu euro một đêm, "đốt" 4 tỉ USD khí tài Nga

Ukraine “bắn” 80 triệu euro một đêm, "đốt" 4 tỉ USD khí tài Nga

(NLĐO) – Ukraine tuyên bố năm qua đã phá hủy loạt khí tài Nga trị giá 4 tỉ USD, song họ phải tiêu tốn 80 triệu euro một đêm để đẩy lùi đòn tấn công của Nga.

Nga lắc đầu về lệnh ngừng bắn, Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp

(NLĐO) - Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine trong những tuần gần đây.

Nhà máy UAV Nga rực lửa, bóng tối bao trùm thủ đô Ukraine

(NLĐO) – Các kênh Telegram của Nga đưa tin TP Taganrog thuộc vùng Rostov của Nga bị các máy bay không người lái (UAV) không xác định tấn công vào sáng sớm 13-1.

Nga - Ukraine Hạm đội Biển Đen Bán đảo Crimea phá hoại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo