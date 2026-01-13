HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nhà máy UAV Nga rực lửa, bóng tối bao trùm thủ đô Ukraine

Huệ Bình

(NLĐO) – Các kênh Telegram của Nga đưa tin TP Taganrog thuộc vùng Rostov của Nga bị các máy bay không người lái (UAV) không xác định tấn công vào sáng sớm 13-1.

Các kênh này đưa tin rằng cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 5 giờ sáng giờ Kiev. Mục tiêu bị nhắm tới được cho là Atlant Aero, một cơ sở chuyên sản xuất linh kiện cho UAV chiến đấu, hệ thống điều khiển và thiết bị tác chiến điện tử.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn bùng phát tại địa điểm này sau khi các hệ thống phòng không của Nga khai hỏa.

Thống đốc vùng Rostov, ông Yuriy Slyusar, xác nhận vụ tấn công nhưng không nêu chi tiết thiệt hại về hạ tầng quân sự, chỉ cho biết chưa có báo cáo về thương vong dân sự.

Theo tờ The Kyiv Independent, vùng Rostov nằm dọc biên giới Nga-Ukraine và giáp với các vùng Luhansk, Donetsk đang bị Nga kiểm soát, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía Ukraine do nằm sát tiền tuyến.

Nhà máy UAV Nga rực lửa, bóng tối bao trùm thủ đô Ukraine - Ảnh 1.

Theo các kênh Telegram của Nga và các quan chức địa phương, máy bay không người lái đã tấn công thành phố Taganrog của Nga vào sáng sớm ngày 13-1, nhằm vào một nhà máy sản xuất máy bay không người lái. Ảnh: Exilenova+/ Telegram

Dù Ukraine chưa chính thức xác nhận thực hiện vụ việc này nhưng lực lượng Ukraine đang ngày càng gia tăng các đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu năng lực kinh tế và quân sự của đối phương.

Trước đó, vào ngày 11-1, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chỉ trong vòng một tuần qua, Nga đã phóng gần 1.100 UAV tấn công, 890 bom dẫn đường và 50 tên lửa vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Mới nhất, khoảng 70% thành phố Kiev rơi vào tình trạng mất điện sau một đợt tấn công quy mô lớn khác của Nga vào đêm 12-1 và rạng sáng 13-1.

Công ty điều hành hệ thống truyền tải điện nhà nước Ukraine (Ukrenergo) cho biết mục tiêu của lực lượng Nga là nhằm cắt đứt nguồn điện của thủ đô Kiev.

Trong bối cảnh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt điện trầm trọng giữa tiết trời lạnh giá, cuộc tấn công mới nhất này diễn ra chỉ 4 ngày sau đợt oanh tạc dữ dội trước đó mà Kiev cho là nhắm vào hạ tầng dân sự.

Theo mô tả của tờ The Kyiv Independent, các vụ nổ tên lửa đạn đạo đã làm rung chuyển thủ đô vào khoảng 1 giờ 10 phút sáng 13-1 (giờ địa phương). Đến khoảng 8 giờ 30 phút, nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục được ghi nhận.

Các khu vực ngoại ô của thủ đô Kiev như Bucha, Hostomel và Irpin bị mất điện và nước sạch hoàn toàn.

Ông Vitaliy Zaichenko, Giám đốc điều hành Ukrenergo, cho biết: "Nga đang cố gắng cô lập thành phố và buộc người dân phải di tản. Một số trạm biến áp đã bị trúng đòn tập kích trong đêm, khiến 70% thủ đô mất điện".

Ông cũng cảnh báo: "Chúng tôi có thông tin cho thấy Nga đã sẵn sàng cho một đợt tấn công mới bằng tên lửa hành trình".

Trong khi đó, DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, xác nhận nhà máy nhiệt điện của họ lại tiếp tục bị tấn công, gây hư hại cho nhiều thiết bị. Đây đã là lần thứ tám các nhà máy nhiệt điện của công ty này bị nhắm tới kể từ tháng 10 năm ngoái.

Cuộc khủng hoảng năng lượng cũng khiến các chuỗi siêu thị lớn như Novus và Silpo phải thông báo đóng cửa một số cửa hàng tại thủ đô.

Theo không quân Ukraine, trong đợt này Nga đã phóng 18 tên lửa đạn đạo, 7 tên lửa hành trình và 293 máy bay không người lái loại Shahed.

Ngoài Kiev, hạ tầng năng lượng tại các tỉnh Kharkiv, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk cũng bị nhắm mục tiêu. 

Tin liên quan

Mỹ cáo buộc Nga "leo thang nguy hiểm" ở Ukraine

Mỹ cáo buộc Nga "leo thang nguy hiểm" ở Ukraine

(NLĐO) - Phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) hôm 12-1 đã chỉ trích các hành động mới nhất của Nga tại Ukraine.

Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-16 của Ukraine

(NLĐO) - Ukraine bắt đầu nhận máy bay F-16 do Mỹ sản xuất vào tháng 8-2024 và kể từ đó đã xác nhận mất bốn chiếc trong chiến đấu.

Điểm nóng xung đột ngày 12-1: Anh viện trợ vũ khí hiện đại, "chốt" đưa quân đến Ukraine

(NLĐO) - Anh đã tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine bằng việc chuyển giao các hệ thống hiện đại tầm ngắn và tầm xa, theo UK Defence Journal.

mất điện Nga - Ukraine tên lửa Nga tấn công Kiev Rostov UAV chiến đấu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo