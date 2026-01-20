HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 20-1: Ukraine dùng vũ khí mới của Mỹ

Phương Linh

(NLĐO) - Đoạn video mới công bố cho thấy Ukraine đã ứng dụng hệ thống phòng không tên lửa đất đối không tầm ngắn Tempest do Mỹ sản xuất vào thực chiến.

Trong đoạn video mới do Trung tâm Chỉ huy Không quân Ukraine đăng tải gần đây, một loại vũ khí đã đánh chặn đòn tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Không quân Ukraine không công bố tên loại vũ khí mới này. 

Nhóm phân tích Vodohrai của Ukraine sau đó xác định vũ khí trong đoạn video là hệ thống phòng không tên lửa đất đối không tầm ngắn Tempest do Mỹ sản xuất. Chiếc xe địa hình bốn bánh này được trang bị một bệ phóng kép.

"Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã phá hủy 21 máy bay không người lái Shahed" - một binh sĩ Ukraine, được xác định là người điều khiển với mật danh Shorty, cho biết trong video.

Các đoạn video khác cho thấy Tempest di chuyển linh hoạt trên những cánh đồng trống, địa hình lầy lội và trên đường nhựa.

Ukraine dùng hệ thống phòng không mới của Mỹ trên chiến trường - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không di động Tempest của Mỹ. Ảnh: Không quân Ukraine

Công ty quốc phòng V2X của Mỹ ra mắt Tempest tại triển lãm Hiệp hội Quân đội Mỹ (AUSA) hồi tháng 10-2025. V2X cho biết phương tiện được chế tạo bằng các linh kiện thương mại có sẵn và dưới dạng bệ phóng cố định, gắn trên xe kéo. 

Thỏa thuận chuyển giao giữa Mỹ và Ukraine không được công bố công khai. Theo Defense Express, đoạn video trên dường như được quay vài tháng trước, như mùa thu hoặc đầu mùa đông năm 2025, dựa trên đặc điểm thời tiết xung quanh. Có bằng chứng cho thấy Tempest được đưa vào Ukraine nhiều tháng trước khi chính thức ra mắt.

Tempest có khả năng tiêu diệt máy bay không người lái, trực thăng và máy bay bay thấp trong mọi điều kiện thời tiết. Kích thước nhỏ gọn và khả năng di chuyển nhanh chóng khiến Tempest phù hợp với vai trò phòng không cơ động giữa chiến trường.

Mặc dù V2X không nêu rõ loại tên lửa đánh chặn được sử dụng trong triển lãm AUSA, Tempest có khả năng mang tên lửa dẫn đường bằng radar AGM-114L Hellfire Longbow. 

Tên lửa Hellfire thường gắn đầu đạn nặng 9 kg, đủ mạnh để phá hủy máy bay không người lái và giảm thiểu thiệt hại do mảnh vỡ rơi xuống.

Ukraine dựa vào các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp trong suốt xung đột với Nga. Các tổ hợp như Patriot, IRIS-T, NASAMS và SAMP/T có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, trong khi hệ thống Gepard và Skynex do Đức sản xuất chủ yếu chống máy bay không người lái.

Tin liên quan

Nga lắc đầu về lệnh ngừng bắn, Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp

Nga lắc đầu về lệnh ngừng bắn, Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp

(NLĐO) - Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine trong những tuần gần đây.

Nhà máy UAV Nga rực lửa, bóng tối bao trùm thủ đô Ukraine

(NLĐO) – Các kênh Telegram của Nga đưa tin TP Taganrog thuộc vùng Rostov của Nga bị các máy bay không người lái (UAV) không xác định tấn công vào sáng sớm 13-1.

Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-16 của Ukraine

(NLĐO) - Ukraine bắt đầu nhận máy bay F-16 do Mỹ sản xuất vào tháng 8-2024 và kể từ đó đã xác nhận mất bốn chiếc trong chiến đấu.

Ukraine Mỹ Phòng không Tempest
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo