Quốc tế

Ukraine “bắn” 80 triệu euro một đêm, "đốt" 4 tỉ USD khí tài Nga

Hải Hưng

(NLĐO) – Ukraine tuyên bố năm qua đã phá hủy loạt khí tài Nga trị giá 4 tỉ USD, song họ phải tiêu tốn 80 triệu euro một đêm để đẩy lùi đòn tấn công của Nga.

Kyiv Post dẫn tuyên bố từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) khẳng định các chiến dịch của họ trong năm 2025 đã gây thiệt hại lớn cho mạng lưới hệ thống phòng không Nga.

Cụ thể, nhóm đặc nhiệm Alpha thuộc SBU đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa nhiều hệ thống phòng không của Nga, bao gồm các hệ thống S-300, S-350 và S-400; các tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 và Buk-M2; các tổ hợp tên lửa – pháo Pantsir-S1 và Pantsir-S2; cùng các hệ thống Tor-M1, Tor-M2 và Tor-M3.

Ukraine “bắn” 80 triệu euro một đêm, phá huỷ 4 tỉ USD khí tài Nga năm 2025 - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố phá huỷ nhiều khí tài phòng không Nga trị giá lên tới 4 tỉ USD trong năm 2025. Ảnh: Kyiv Pos

Đòn tấn công của SBU cũng khiến năng lực trinh sát radar và chỉ thị mục tiêu của Nga chịu những tổn thất nặng nề, bao gồm radar Nebo-U và Nebo-M, Podlyot, Niobium, Kasta-2E2, Gamma-D, Protyvnik-GE hay radar 92N6, cũng như các radar tích hợp trong những tổ hợp phòng không Buk và S-300/S-400.

SBU đã công bố đoạn video quay bằng máy bay không người lái cho thấy cảnh phá hủy một số hệ thống phòng không Nga nhưng không rõ thời gian và địa điểm. 

Chiều ngược lại, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã phải chi khoảng 80 triệu euro để đẩy lùi cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn của Nga trong đêm 19 rạng sáng 20-1.

"Chúng tôi đã nhận được các gói tên lửa phù hợp và cuộc tấn công đêm 19-1 của Nga khiến chúng tôi tiêu tốn khoảng 80 triệu euro. Lưu ý rằng, đó mới chỉ là chi phí cho các tên lửa phòng không"- United24 Media dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ Ukraine "có nhiều hệ thống phòng không hơn nhưng Nga có nhiều tên lửa hơn".

"Vũ khí đạn đạo được Nga sử dụng nhiều hơn rất nhiều. Vì vậy, chúng tôi cần thêm tên lửa và thêm hệ thống phòng không"- Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky tái khẳng định rằng chỉ các hệ thống Patriot mới có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và điều này "hoàn toàn nằm trong tay Mỹ".

Ukraine “bắn” 80 triệu euro một đêm, phá huỷ 4 tỉ USD khí tài Nga năm 2025 - Ảnh 2.

Ukraine triển khai 2 hệ thống Patriot do Đức chuyển giao. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảnh báo rằng mối quan hệ xấu đi giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp các hệ thống quốc phòng quan trọng trong tương lai.

"Sự an toàn của người dân Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết giữa châu Âu và Mỹ" – Tổng thống Volodymyr Zelensky kết luận.

