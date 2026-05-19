Nóng cuộc đua quán quân bóng chuyền nữ

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà Thi đấu TDTT Tây Ninh, cục diện Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 dần trở nên rõ nét với việc các ứng viên nặng ký đều giành quyền đi tiếp với mục tiêu giành cúp.

Không ngoài dự báo của giới chuyên môn, đội Giang Tô nổi lên như là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu quán quân. Đại diện Trung Quốc giành chiến thắng thuyết phục trước cả 3 đội bóng chủ nhà, gồm VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin - BĐ19 và VietinBank để giành vị trí nhất bảng A cùng tấm vé đi tiếp vào bán kết. Không chỉ vượt trội về thể hình, đội Giang Tô còn sở hữu lối chơi hiện đại, khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn cùng những pha tấn công giàu sức mạnh. Điểm đáng chú ý ở đội bóng này là sự đồng đều trong đội hình, không phụ thuộc một cá nhân cụ thể mà duy trì được sức ép xuyên suốt các trận đấu nhờ khả năng phối hợp nhịp nhàng và chiều sâu lực lượng. Chính điều đó giúp họ được đánh giá là thử thách lớn nhất cho các đội bóng Việt Nam tại giải năm nay.

VTV Bình Điền Long An (phải) chạm trán nảy lửa cùng Hà Nội Tasco Auto ở bán kết. (Ảnh: NHƯ VŨ)

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An cho thấy hình ảnh của một đội bóng giàu bản lĩnh. Sau thất bại trước Giang Tô ở ngày ra quân, đội chủ giải nhanh chóng lấy lại phong độ, lần lượt vượt qua VietinBank và Binh chủng Thông tin - BĐ19, qua đó theo chân đội khách mời Giang Tô vào bán kết. Đội bóng của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. Thanh Thúy tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong lối chơi, còn Trà My, Như Anh, Lữ Phương, đặc biệt là ngoại binh Martinez Ortiz càng thi đấu càng hay, bùng nổ trong phòng ngự lẫn tấn công để đưa đội chủ giải tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Khác với sự bùng nổ của VTV Bình Điền Long An, Hà Nội Tasco Auto tạo dấu ấn bằng lối chơi ổn định và tính tổ chức cao. Đại diện thủ đô thi đấu gắn kết, kiểm soát trận đấu khá tốt và cho thấy khả năng tận dụng thời cơ hiệu quả để sớm giành vé vào bán kết. Sự ăn ý giữa chuyền hai Yến Nhi và chủ công Vi Thị Như Quỳnh đang trở thành điểm tựa quan trọng trong lối chơi của Hà Nội Tasco Auto. Đây có thể không phải là đội bóng nhiều ngôi sao nhất giải nhưng lại sở hữu sự cân bằng đáng chú ý giữa tấn công và phòng ngự.

Gunma Green Wings rộng cửa giành tấm vé còn lại vào bán kết trước màn chạm trán ở trận cuối vòng bảng với Suwon City.

Vòng bán kết Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 sẽ là màn cạnh tranh hấp dẫn giữa các trường phái bóng chuyền khác nhau, hứa hẹn tạo nên chặng đua cuối đầy chất lượng và kịch tính.



