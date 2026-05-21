Thể thao

Giang Tô đoạt vé tranh chung kết Cúp bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2026

Đào Tùng

(NLĐO) - Trận bán kết đầu tiên của Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 khép lại với chiến thắng chật vật với tỉ số 3-1 của Giang Tô (Trung Quốc) trước LPBank Ninh Bình.

Giang Tô nhập cuộc đầy ấn tượng khi nhanh chóng tạo ra chuỗi điểm liên tiếp ngay đầu ván đấu thứ nhất. Tuy nhiên, LPBank Ninh Bình đã cho thấy tinh thần thi đấu đầy quyết tâm khi từng bước thu hẹp khoảng cách trước khi tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng kịch tính 25-23 trong sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả tại Nhà thi đấu TDTT Tây Ninh.

LPBank Ninh Bình bất ngờ thắng ván đấu mở màn

Bước sang ván thứ hai, Giang Tô nhanh chóng lấy lại thế trận với sự tỏa sáng của Zhou Yetong, Fan Boning và Wan Ziyue. Khả năng tấn công hiệu quả cùng hệ thống chắn bóng chắc chắn giúp đại diện Trung Quốc giành chiến thắng cách biệt 25-16 để đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Giang Tô đáp trả mạnh mẽ dù gặp không ít khó khăn trước đại diện chủ nhà

Ở hai ván đấu tiếp theo, LPBank Ninh Bình tiếp tục thi đấu đầy nỗ lực với những điểm sáng như Kuttika và Nguyễn Thị Uyên. Dẫu vậy, Giang Tô vẫn cho thấy sự ổn định cùng chiều sâu đội hình vượt trội để duy trì lợi thế trong các thời điểm quyết định với kết quả lần lượt là 25-21 và 25-22.

LPBank Ninh Bình gây rất nhiều khó khăn cho Giang Tô suốt cả 4 ván

Chiến thắng 3-1 giúp Giang Tô trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV năm 2026. Khách mời cực mạnh này được dự báo sẽ còn làm khó một trong hai đại diện chủ nhà dự kiến vào chung kết là Hà Nội Tasco Auto hoặc VTV Bình Điền Long An.

Giang Tô vào chung kết với thành tích toàn thắng từ đầu giải

Trước đó, ở trận đấu chéo tranh hạng 5-8, Binh chủng Thông tin - BĐ 19 đã giành chiến thắng 3-0 (27-25, 26-24, 25-13) trước Suwon City.

Đại diện Hàn Quốc là đội nhập cuộc tốt hơn trong cả ba ván đấu khi liên tục tạo ra khoảng cách an toàn nhờ khả năng phát bóng và chắn bóng hiệu quả.

Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định, Suwon City lại gặp khó ở khâu bắt bước một cũng như phòng thủ, tạo cơ hội để Binh chủng Thông tin - BĐ 19 từng bước thu hẹp cách biệt rồi vượt lên giành chiến thắng sít sao với các tỷ số 27-25 và 26-24 trong hai ván đầu tiên.

Giang Tô đoạt vé tranh chung kết Cúp bóng chuyền nữ VTV9 – Bình Điền 2026 - Ảnh 5.

Phạm Quỳnh Hương (BCTT BĐ19) tấn công trước dàn chắn Suwon City

Bước sang ván đấu thứ ba, Suwon City tiếp tục duy trì thế trận chủ động ngay từ đầu. Dẫu vậy, bản lĩnh cùng sự ổn định ở thời điểm then chốt tiếp tục giúp đại diện Việt Nam tạo nên màn ngược dòng để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-0.

Suwon City với thất bại này sẽ phải đi tranh hạng 7-8 trong khi Binh chủng Thông tin - BĐ 19 sẽ tranh hạng 5-6.

