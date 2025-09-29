Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra trong hai ngày 28 và 29-9. Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội LHPN TP HCM.

Đại hội đã đánh giá toàn diện tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam Đặc khu Côn Đảo cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong nhiệm kỳ qua; đồng thời rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam Đặc khu Côn Đảo đã diễn ra thành công

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, tập trung vào nhiệm vụ then chốt: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Côn Đảo trở thành đảo xanh, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng với vị thế vùng đất linh thiêng – di tích quốc gia đặc biệt.

Nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ Đặc khu Côn Đảo đề ra 12 chỉ tiêu, 6 chương trình hành động và 2 khâu đột phá. Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chất lượng phân loại hoạt động Ủy ban MTTQ và Ban công tác Mặt trận khu dân cư đạt Khá, Tốt; hàng năm thực hiện ít nhất 2 nội dung giám sát và 1 nội dung phản biện xã hội.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM dự và chỉ đạo đại hội

Bên cạnh đó, mỗi khu dân cư sẽ có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu phục vụ cộng đồng xanh – sạch - đẹp, an ninh - trật tự - an toàn. Đặc biệt, MTTQ đặt mục tiêu giữa nhiệm kỳ hoàn thành công trình "Thành phố muôn sắc hoa" và đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tham gia phong trào "Bình dân học vụ số".

Phát biểu chỉ đạo, bà Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh mục tiêu "kiến tạo Côn Đảo thành hình mẫu phát triển bền vững của biển đảo Việt Nam" đòi hỏi MTTQ và các tổ chức thành viên phải tranh thủ thời cơ, đoàn kết, đồng thuận, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố thế trận lòng dân.

Đại hội nhận được sử ủng hộ của các đại biểu quyên góp ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc".

Bà đề nghị MTTQ Đặc khu tiếp tục quán triệt quan điểm lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực cho mọi hoạt động; chú trọng xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và đồng bào các giới, tôn giáo. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với phương châm: "Nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, nhân dân hưởng lợi thật".

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam Đặc khu Côn Đảo khóa I gồm 50 thành viên; ông Nguyễn Văn Dũng được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Đặc khu đã tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc" với số tiền hơn 200 triệu đồng.