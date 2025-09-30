Đại hội MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 30-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TP HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự đại hội có ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xây dựng phường Bình Thạnh có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình, vì hạnh phúc nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã đánh giá toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Bình Thạnh nhiệm kỳ qua. Nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình, cách làm hay, nhân tố mới và cả những hạn chế còn tồn tại để rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, đại hội cũng đề ra các phương hướng và xây dựng Chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Bình Thạnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhất là trong giai đoạn thành lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh báo cáo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM biểu dương những kết quả đáng mừng sau 3 tháng sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, ông Phạm Minh Tuấn cũng thẳng thắn chỉ ra các điểm còn hạn chế như hoạt động của một số tổ chức đoàn thể vẫn chưa đồng đều; việc tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân còn có lúc, có nơi chưa sâu sát; hình thức, phương thức hoạt động chậm đổi mới.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Để thực hiện thành công mục tiêu của nhiệm kỳ mới, ông Phạm Minh Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cần tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đoàn kết toàn dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh, nhận định thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn và thách thức mới. Đặc biệt là việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số, thực hiện các dự án giải tỏa, đền bù, chỉnh trang đô thị… Qua đó, đòi hỏi cần có sự tập trung và cố gắng nhiều hơn của các ban ngành đoàn thể từ phường đến khu phố. Trong đó vai trò của MTTQ và các thành viên hết sức quan trọng.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đề ra 11 chỉ tiêu, 6 chương trình hành động. Trong đó, phấn đấu mỗi năm, ít nhất 95% cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận và kỹ năng số. Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu 100% cán bộ được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thực hiện số hóa lưu trữ văn bản…

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 63 thành viên. Trong đó, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch.

Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 63 thành viên ra mắt Đại hội.

Ông Phạm Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng và trao hỗ trợ công trình an sinh xã hội cho phường Bình Thạnh.

Trong khuôn khổ Đại hội, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tặng hoa chúc mừng và trao hỗ trợ công trình an sinh xã hội cho phường Bình Thạnh 400 triệu đồng.