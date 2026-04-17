Kinh tế

Một doanh nghiệp tài trợ 100% kinh phí sửa chữa tuyến đường cửa ngõ sân bay Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng chi gần 20 tỉ đồng tài trợ toàn bộ kinh phí sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Văn Linh

UBND TP Đà Nẵng vừa chấp thuận tiếp nhận tài trợ và hồ sơ đề xuất đầu tư dự án sửa chữa mặt đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ cổng Sân bay Đà Nẵng đến nút giao Hoàng Diệu.

Dự án do Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) tài trợ 100% kinh phí, với tổng mức đầu tư hơn 19,8 tỉ đồng, đồng thời trực tiếp tổ chức thi công dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Theo kế hoạch, đoạn tuyến dài khoảng 1,5 km sẽ được xử lý các vị trí hư hỏng, thảm bê tông nhựa toàn bộ mặt đường và sơn hoàn trả hệ thống vạch kẻ giao thông. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 5, sau đó bàn giao cho thành phố quản lý, khai thác.

Doanh nghiệp tài trợ 100 % sửa chữa đường Nguyễn Văn Linh tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Văn Linh nối từ sân bay Đà Nẵng đến cầu Rồng

Đường Nguyễn Văn Linh là một trong những tuyến phố có giá trị bất động sản cao tại Đà Nẵng, với giá đất dao động khoảng 130–250 triệu đồng/m².

Việc sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa quốc tế sắp diễn ra tại địa phương.

Sau khi hoàn thành, AHT cho biết sẽ phối hợp với thành phố nghiên cứu phương án chỉnh trang cảnh quan tổng thể trục Nguyễn Văn Linh – Võ Văn Kiệt, tuyến giao thông huyết mạch kết nối sân bay với cầu Rồng và biển Mỹ Khê.

Định hướng cải tạo bao gồm bổ sung cây xanh, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng và nâng cao mỹ thuật đô thị, hướng tới xây dựng trục cửa ngõ đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch không gian đô thị, đặc biệt tại các khu vực có mật độ giao thông cao.

(NLĐO) - 4 phường kiến nghị TP Đà Nẵng sớm hoàn thiện quy hoạch chung, trong đó kế thừa định hướng phát triển của đô thị Tam Kỳ trước đây

Đà Nẵng lên danh sách 119 cơ sở nhà, đất công dôi dư để cho thuê

(NLĐO) - Trong danh sách 119 cơ sở nhà, đất công dôi dư có nhiều trụ sở ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, dự kiến sẽ đấu giá cho thuê hoặc niêm yết giá

Đà Nẵng siết an toàn thực phẩm, mục tiêu quản lý 100% hàng quán đường phố

(NLĐO) – Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, tập trung kiểm soát chặt dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và chợ đêm.

