100 món ngon từ gạo, bún vừa lập kỷ lục tại TP HCM có gì hấp dẫn?

Toàn bộ 100 món xác lập kỷ lục như phở chua Lào Cai, phở vịt Cao Bằng, phở bò Nam Định, phở khô Gia Lai, phở atiso Đà Lạt; bánh đa cua Hải Phòng, bún bề bề Hạ Long, canh cá Quỳnh Côi, bún chả cá lăng Hà Nội, bún thang, bún riêu cua; mì Quảng gà Phú Chiêm, mì Quảng ếch, cao lầu Hội An, bún cá Quy Nhơn, bánh canh hẹ Phú Yên, bún lá cá dầm Ninh Hòa, bún cá sứa Nha Trang…

Đặc biệt, các món hiện đại được biến tấu độc đáo như pizza hủ tiếu Cần Thơ, bún gạo xào ngũ sắc, phở xào, hủ tiếu xào thịt bò, bánh hỏi ngũ sắc cũng góp mặt trong danh sách ẩm thực độc đáo này.

Đây là hoạt động được Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội Du lịch TP HCM, Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bính, phối hợp tổ chức ngày 20-11.

100 món ngon làm từ sợi gạo và bún thể hiện sự phong phú của văn hóa ẩm thực Việt

Hoạt động này cũng xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún, thể hiện sự phong phú của văn hóa ẩm thực Việt trải dài từ Bắc vào Nam. Đây là điểm nhấn quan trọng trước thềm khai mạc Ngày hội Sợi gạo Việt lần thứ I năm 2025, diễn ra từ ngày 20 tới 23-11.

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Hiệp hội Du lịch TP HCM, cho biết việc thực hiện 100 món từ sợi gạo là nỗ lực ghi nhận giá trị truyền thống qua chính những món ăn quen thuộc. Mỗi món ăn đều do chính tay các nghệ nhân, đầu bếp dày dạn kinh nghiệm thực hiện, bảo đảm giữ đúng tinh thần ẩm thực vùng miền nhưng vẫn có nét sáng tạo phù hợp xu hướng hiện đại.

Theo bà Trần Thị Hiền Minh, việc thiết lập kỷ lục 100 món không chỉ nhằm tôn vinh giá trị của sợi gạo, loại nguyên liệu gắn bó lâu đời với đời sống người Việt mà còn khẳng định trình độ chế biến, kỹ thuật và bản sắc riêng của đầu bếp Việt Nam. Việc xác lập kỷ lục này là bước khởi đầu quan trọng giúp nâng tầm ẩm thực Việt trên bản đồ quốc tế, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục sáng tạo nhưng vẫn giữ được hồn cốt truyền thống.

Món ngon khắp vùng miền tụ hội





Những món ăn độc đáo từ sợi bún, gạo

