Pháp luật

Nhiều cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội

Nguyễn Hưởng - Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Cảnh sát đồng loạt có mặt tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên cả nước, trong đó có chi nhánh tại Hà Nội.

Ngày 13-11, lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa, số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Cảnh sát kiểm tra thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội: Diễn biến bất ngờ - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa, số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn

Ghi nhận của Báo Người Lao Động tại hiện trường trưa ngày 13-11, lực lượng cảnh sát cơ động túc trực tại cửa ra vào, đồng thời yêu cầu một số khách hàng đến đây rời khỏi khu vực. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi sự việc. Cuộc làm việc bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng và đến 13 giờ cùng ngày vẫn chưa kết thúc.

Theo tìm hiểu, Sở Y tế Hà Nội cho biết đơn vị không tham gia đoàn kiểm tra tại cơ sở Mailisa ở Hà Nội và hiện chưa nắm được thông tin cụ thể về buổi làm việc của lực lượng công an.

Cảnh sát kiểm tra thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội: Diễn biến bất ngờ - Ảnh 2.

Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn hiện diện tại đây

Cùng thời điểm, tại nhiều cơ sở khác thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa ở các tỉnh, thành khác, lực lượng chức năng cũng có mặt để làm việc.

thẩm mỹ cảnh sát Thẩm mỹ viện Mailisa Mailisa
