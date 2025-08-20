Sáng 20-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 phiên chính thức diễn ra trang trọng.

Ông Bùi Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có ông Trần Văn Khuyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP HCM.

Phát huy đoàn kết, xây dựng phường phát triển toàn diện

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, nhất là tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Nhơn (trước đây là phường 5 và phưởng 6, quận Gò Vấp cũ) đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển mới.

Ở lĩnh vực kinh tế, phường duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, trong đó thương mại – dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ được khuyến khích mở rộng hoạt động, góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách.

Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chống ngập được chú trọng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt.

Đại hội Đảng bộ Phường An Nhơn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Thành uỷ TP HCM

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Gia đình văn hóa", "Khu phố văn hóa" được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

- Ông Phạm Trung Kiên giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Trước đó, ông Phạm Trung Kiên là Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM. - Bà Lê Thị Kim Thủy giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. - Ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Giáo dục duy trì tỷ lệ trẻ em đến trường đúng độ tuổi ở mức cao, cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư. Ngành y tế phường đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân, duy trì các chương trình tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh. Chính sách đối với người có công, gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Trong công tác quốc phòng – an ninh, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế; công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được tăng cường, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Ông Phạm Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu khai mạc

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức cơ sở đảng được củng cố, đảng viên mới được kết nạp, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh sai phạm. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt động hiệu quả, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ phường An Nhơn thẳng thắn nhìn nhận hạn chế. Cụ thể như một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt như kỳ vọng; hạ tầng đô thị còn bất cập; tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường khắc phục chậm; cải cách hành chính chưa tạo được đột phá.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Bùi Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Bùi Xuân Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Định hướng cho nhiệm kỳ mới, ông Bùi Xuân Cường đề nghị Đảng bộ phường tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, quan tâm phát triển đảng viên mới, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát triển kinh tế dịch vụ– thương mại gắn với chỉnh trang, quản lý đô thị, huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường sống; chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng bộ máy tinh gọn, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; giữ vững quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác dân vận, đối thoại, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ phường An Nhơn sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người ra mắt Đại hội.

Hơn 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ Hưởng ứng Công văn số 45-CV/TU ngày 6-8-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Nhơn lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), Ban Tổ chức đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi, Trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Các đại biểu dự Đại hội đã ủng hộ đồng bào vùng lũ hơn 300 triệu đồng Sự kiện nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể đại biểu, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và truyền thống "tương thân, tương ái" của dân tộc. Kết quả, tổng số tiền quyên góp đạt 302.210.000 đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ TP HCM để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai, góp phần chia sẻ khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.



