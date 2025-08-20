Bà Đỗ Thị Minh Quân làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Quới, TP HCM

Sáng 20-8, Đảng bộ phường Bình Quới, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Ban Chấp hành ra mắt đại hội

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Quới nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 27 thành viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Quới nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Trong đó, bà Đỗ Thị Minh Quân được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Vũ Nam Trung là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Đặng Minh Nguyên giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Quới.

Bà Đỗ Thị Minh Quân được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Quới

Bà Đỗ Thị Minh Quân sinh năm 1977, quê quán tỉnh Khánh Hòa; trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị.

Trước khi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Quới, bà Đỗ Thị Minh Quân là Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM.

Xây dựng Bình Quới phát triển nhanh, bền vững

Bí thư Đảng ủy phường Bình Quới Đỗ Thị Minh Quân nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Quới lần thứ I có sứ mệnh lịch sử là đề ra những quyết sách đúng đắn, khai phá tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để xây dựng phường Bình Quới phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là một trong những phường trọng điểm của thành phố.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết (bìa phải) tặng hoa chúc mừng đại hội của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM

Đại hội Đảng bộ phường Bình Quới nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 20-8

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội để thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó có chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước được giao hằng năm đạt 100% so dự toán, thu ngân sách bình quân tăng 5%/năm; hàng năm, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt 98%; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 25%; hàng năm, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đạt 100%...

Năm công trình trọng điểm phường phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới gồm: cải tạo, sửa chữa 1-3 nhà sinh hoạt khu phố; cải tạo nâng cấp, duy tu 10 tuyến hẻm trên địa bàn phường; nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến hẻm; hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Bình Quới; hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Cụm 8 chung cư lô số, Cư xá Thanh Đa.

Tại đại hội, đại biểu tham dự đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ với số tiền 64,8 triệu đồng.

Đại biểu tham dự đại hội ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và Trung Du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa, lũ

Đại biểu tham dự đại hội ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và Trung Du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa, lũ

Bình Quới – Không gian riêng biệt Phường Bình Quới được hình thành từ việc thực hiện sáp nhập phường 27 và 28 thuộc quận Bình Thạnh trước đây, theo Nghị quyết 1685 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP HCM năm 2025. Quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa trong tương lai Đây là phường duy nhất của TP HCM nằm trên bán đảo Bình Quới - Thanh Đa; được bao quanh bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa, tạo nên một không gian riêng biệt, biệt lập với khu vực trung tâm thành phố. Phường Bình Quới có diện tích tự nhiên 6,34 km2; quy mô dân số 46.200 người; có 19 khu phố. Địa bàn phường được bao bọc bởi 2 tuyến đường chính gồm Thanh Đa và Bình Quới. Tên gọi Bình Quới được lấy từ con đường nổi tiếng trên bán đảo Thanh Đa. Tên này gợi lên sự bình yên và thịnh vượng, đồng thời mang giá trị lịch sử gắn liền với đời sống văn hóa của người dân nơi đây. Việc giữ lại tên Bình Quới nhận được sự đồng thuận cao từ cộng đồng cư dân cũng như chính quyền địa phương vì thể hiện sự kế thừa bản sắc khu vực.



