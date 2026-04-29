Kết quả xổ số

Bảy công nhân vỡ òa niềm vui khi trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Thu Tâm

(NLĐO) – Hay tin cùng trúng giải độc đắc xổ số miền Nam, 7 công nhân liền liên hệ với đại lý để đổi thưởng ngay trong đêm.

Sáng 29-4, liên quan kết quả xổ số miền Nam, trên Facebook của đại lý mình, chị Hà Tô Phương Lan – chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh - cho biết vừa đổi thưởng cho 7 người trúng giải độc đắc (dãy số 339695) 7 vé Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 28-4.

Bảy công nhân vỡ òa niềm vui khu trúng giải độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Bảy công nhân vỡ òa niềm vui khu trúng giải độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 2.

Bảy công nhân vỡ òa niềm vui khu trúng giải độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 3.

Chị Phương Lan đổi thưởng ngay trong đêm cho 7 công nhân trúng giải độc đắc vé số Bến Tre. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo như chia sẻ của chị Lan, ngày 28-4, trong lúc dự tiệc, một nhóm công nhân chỉ còn lại 70.000 đồng nên mua 7 vé Bến Tre rồi chia đều nhau. Đến tối cùng ngày, 7 người vỡ òa niềm vui khi hay tin tất cả đều trúng độc đắc. Sau đó, họ liền liên hệ với đại lý Lan Hùng Tú để yêu cầu đổi thưởng ngay trong đêm.

Trước đó, tại buổi tiệc mừng ngày 8-3, một người đàn ông ở tỉnh Vĩnh Long mua 8 vé Cà Mau rồi tặng 6 vé cho 2 người phụ nữ cùng bàn tiệc. 

Kết quả, 2 người nữ trúng tổng cộng 4 vé độc đắc và 2 vé an ủi; còn người nam trúng độc đắc 2 vé.

Đến ngày 6-4, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết đã đổi thưởng cho 3 nam khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 578584) 6 vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 5-4.

"Đi cúng thanh minh, một nam khách hàng mua 6 vé Đà Lạt rồi tặng cho 2 người bạn 3 vé (1 người 1 vé và 1 người 2 vé). Hôm sau, tất cả phát hiện trúng giải độc đắc nên liên hệ với đại lý của mình để đổi thưởng" – anh Duy thông tin.

Xổ số miền Nam: Ba giải độc đắc trúng ở TPHCM, Vĩnh Long và An Giang

(NLĐO) – Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 28-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

