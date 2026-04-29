Sáng 29-4, xuất hiện nhiều người trúng xổ số miền Nam

Từ tối 28 đến sáng sớm 29-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Bến Tre trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh Khoa

Theo đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 28-4, giải độc đắc (dãy số 339695) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi phân phối trúng giải độc đắc 16 vé Bến Tre là đại lý vé số Sang ở xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng trong đêm 28-4 cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 2 vé Bến Tre là đại lý vé số Thanh Khoa ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Bến Tre cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Công Khanh và đại lý vé số Ngọc Loan ở tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre, giải độc đắc (dãy số 885692) của vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Giải an ủi của vé số Bến Tre trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Công Khanh, Ngọc Loan

Đại lý vé số Triều Phát cũng là nơi đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 867614) 10 vé Cà Mau, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 27-4.



Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu và vé số Bến Tre, giải an ủi của vé số Vũng Tàu được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Vé số Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ mở thưởng chiều 29-4. Ảnh: ĐLVS Thành Phát, ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 29-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.