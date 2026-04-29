Nhiều vé trúng độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện vào chiều 29-4

Chiều 29-4, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc vé số Bến Tre và Bạc Liêu.

Theo đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 28-4, giải độc đắc (dãy số 339695) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Sau khi đổi thưởng trong đêm 28-4 cho 7 công nhân may mắn trúng giải độc đắc 7 vé Bến Tre, đến chiều 29-4, chị Hà Tô Phương Lan – chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh – cho biết vừa đổi thưởng thêm cho khách hàng trúng giải độc đắc 3 vé Bến Tre. Như vậy, hiện vẫn còn 6 vé Bến Tre trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre, giải độc đắc (dãy số 885692) của vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 5 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Tấn Tài ở tỉnh An Giang.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh Đồng Tháp; còn giải độc đắc của vé số Bến Tre cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 29-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.