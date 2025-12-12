Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành sẽ diễn ra thế nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành sẽ diễn ra thế nào?

Dương Ngọc

(NLĐO)- Quản lý bay kích hoạt trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm an toàn chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành dự kiến vào ngày 15-12.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết đã hoàn tất 100% hạng mục chuẩn bị cho các chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) vào trung tuần tháng 12-2025. 

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành diễn ra vào ngày 15 - 12 - Ảnh 1.

VATM đã hoàn tất việc lắp đặt Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Long Thành

Hạ tầng kỹ thuật: Cơ chế dự phòng nhiều lớp

VATM đã triển khai công tác chuẩn bị đồng bộ trên các phương diện hạ tầng, hệ thống kỹ thuật, nhân lực và tổ chức vận hành để đến ngày 19-12, toàn bộ hệ thống bảo đảm hoạt động bay tại Long Thành được đưa vào hoạt động ổn định.

Điểm đột phá trong công tác kỹ thuật của VATM lần này là việc áp dụng tiêu chuẩn an toàn "đa tầng, đa lớp". Các hệ thống thiết yếu như thông tin liên lạc, dẫn đường, giám sát, chuyển điện văn và quan trắc khí tượng không chỉ được lắp đặt đầy đủ mà còn được rà soát, xác nhận độ sẵn sàng kỹ thuật với cơ chế dự phòng nhiều lớp. Điều này đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7 với chất lượng cao nhất, loại trừ mọi nguy cơ gián đoạn dịch vụ ngay cả trong những tình huống khắc nghiệt nhất.

Trên khu bay, phương thức khai thác theo các kịch bản thực tế đã hoàn toàn bảo đảm điều kiện tiếp nhận và dẫn dắt máy bay.

Sau nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu, VATM đã hoàn thiện hệ thống tổ chức vùng trời hàng không dân dụng cho khu vực phía Nam đặc biệt, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với tập đoàn Boeing, VATM đã tối ưu hóa các phương thức bay tại sân bay Long Thành trong mối tương quan phức tạp với sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay quân sự Biên Hòa. Bộ phương thức bay này đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn, ban hành từ sớm và sẵn sàng áp dụng đồng bộ từ ngày 19-12-2025.

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành diễn ra vào ngày 15 - 12 - Ảnh 3.

VATM đã hoàn chỉnh việc thi công lắp đặt Đài dẫn đường DVOR/DME Long Thành

Trong chuyến bay kỹ thuật tới, các máy bay sẽ thực hiện phương thức khởi hành, đến và tiếp cận theo đúng tiêu chuẩn, minh chứng cho khả năng của VATM trong việc thiết kế phương thức bay đáp ứng yêu cầu khai thác đồng thời hai sân bay lớn có vị trí địa lý gần nhau.

Nhân lực và quy trình tiệm cận chuẩn mực ICAO và CANSO

Đội ngũ kiểm soát viên không lưu, nhân viên kỹ thuật, khí tượng, thủ tục bay và tìm kiếm cứu nạn đều đã hoàn thành huấn luyện và được bố trí ca kíp theo đúng tài liệu khai thác cơ sở được phê chuẩn. Toàn bộ hệ thống tài liệu, quy trình và phương án an ninh an toàn chất lượng được xây dựng và thẩm định qua nhiều vòng kiểm tra kỹ lưỡng, tuân thủ các tiêu chuẩn mới nhất và cao nhất của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO).

VATM đã xây dựng chi tiết các kịch bản xử lý tình huống bất thường và khẩn nguy bao quát mọi nguy cơ, bao gồm: Xử lý mất liên lạc, sự cố kỹ thuật máy bay; Ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp (UAV trái phép, sự cố an ninh mạng); Phương án dẫn dắt máy bay chuyển hướng về Tân Sơn Nhất khi cần thiết…

Lực lượng điều hành tại Đài Kiểm soát không lưu Long Thành, Trung tâm Tiếp cận Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh đã được tập huấn kỹ lưỡng để duy trì sự hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo luồng thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

Ngày 10-12, đoàn công tác Cục Hàng không Việt Nam đã kiểm tra công tác huấn luyện trên hệ thống mô phỏng giả định (SIM) dành cho các kiểm soát viên không lưu sẽ đảm nhiệm công tác điều hành bay tại sân bay Long Thành.

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành diễn ra vào ngày 15 - 12 - Ảnh 4.

VATM đang dốc toàn bộ lực lượng cho việc lắp đặt hệ thống trang thiết bị trên Đài Kiểm soát không lưu Long Thành

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành diễn ra vào ngày 15 - 12 - Ảnh 5.

Hình ảnh tại phòng Sim trong buổi huấn luyện kiểm soát viên không lưu

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 15-12. Sự thành công của sự kiện này sẽ là minh chứng cho thấy VATM hoàn toàn làm chủ công nghệ, sẵn sàng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay tại sân bay Long Thành, góp phần đưa dự án trọng điểm quốc gia về đích đúng tiến độ.

Tin liên quan

Gấp rút hoàn thiện chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành

Gấp rút hoàn thiện chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành

(NLĐO) - Công tác chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến diễn ra ngày 19-12-2025.

Hơn 14.000 người khẩn trương thi công để hoàn thành sân bay Long Thành trước 19-12

(NLĐO)- Hơn 14.000 kỹ sư, công nhân làm việc "3 ca, 4 kíp" với mục tiêu cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu sân bay Long Thành trước ngày 19-12.

Chính phủ đề xuất cơ chế để đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2

(NLĐO)- Chính phủ đề xuất cho phép Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 sân bay Long Thành mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

sân bay Long Thành quản lý bay Tổng công ty quản lý bay Việt Nam VATM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo