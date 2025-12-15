CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Chiều 15-12, các đơn vị liên quan thực hiện chuyến bay kỹ thuật đáp xuống sân bay Long Thành

Đúng 16 giờ chiều cùng ngày, máy bay Boeing 787, máy bay lớn nhất của Việt Nam vừa bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã đáp xuống sân bay Long Thành.

Chuyến bay chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật, không chở khách, chở hàng hóa. Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện chuyến bay kỹ thuật.

Clip máy bay đáp xuống sân bay Long Thành

Đây là chuyến bay kỹ thuật nhằm kiểm tra, đánh giá thực tế toàn bộ hệ thống phục vụ khai thác bay như dẫn đường, thông tin liên lạc, điều hành bay; quy trình tiếp nhận, điều phối máy bay; hệ thống chiếu sáng đường băng, đường lăn, sân đỗ; cũng như sự phối hợp giữa các đơn vị khai thác, an ninh và kiểm soát không lưu tại Long Thành.

Dự kiến trong chiều tối cùng ngày, máy bay cất cánh trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 1.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 2.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 3.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 4.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 5.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 6.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 7.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 8.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 9.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 10.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 11.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 12.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 13.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 14.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 15.

Hình ảnh máy bay Boeing 787 đáp xuống sân bay Long Thành

Trước đó, tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính về Dự án sân bay Long Thành ngày 14-12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết công tác chuẩn bị cho việc thực hiện chuyến bay kỹ thuật, chuyến bay chính thức đến sân bay Long Thành đến nay đã cơ bản hoàn thành. Các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị mặt đất đã được lắp đặt hoàn thiện để phục vụ đón các chuyến bay.

Tin liên quan

Dùng Boeing 787 bay kiểm tra kỹ thuật sân bay Long Thành

Dùng Boeing 787 bay kiểm tra kỹ thuật sân bay Long Thành

(NLĐO)- Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam tham gia chuyến bay kiểm tra kỹ thuật Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 15-12.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra sân bay Long Thành trước ngày bay kỹ thuật

(NLĐO)-Tại công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc tại dự án sân bay Long Thành

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành sẽ diễn ra thế nào?

(NLĐO)- Quản lý bay kích hoạt trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm an toàn chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành dự kiến vào ngày 15-12.

sân bay Long Thành tỉnh đồng nai cảng hàng không quốc tế SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo