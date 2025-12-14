HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dùng Boeing 787 bay kiểm tra kỹ thuật sân bay Long Thành

Dương Ngọc

(NLĐO)- Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam tham gia chuyến bay kiểm tra kỹ thuật Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 15-12.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, kịch bản, phương án tổ chức chi tiết đã được Bộ Xây dựng phân công rõ trách nhiệm tới từng đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Cục Hàng không tham gia chuyến bay kỹ thuật sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Nhà ga sân bay Long Thành cùng các ống lồng dẫn khách đã sẵn sàng để phục vụ Ngày đặc biệt 19-12).

Thành phần tham gia chuyến bay kỹ thuật gồm đại diện nhà chức trách hàng không Việt Nam, tổ bay Vietnam Airlines và đội ngũ kỹ thuật.

Máy bay Boeing 787 code E được sử dụng cho chuyến bay kỹ thuật ngày 15-12-2025 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), hạ cánh xuống sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Sau đó sẽ quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.

Để bảo đảm chuyến bay kỹ thuật diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, Bộ Xây dựng đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện dọn dẹp vệ sinh, trồng cỏ, kiểm tra và bảo đảm không có chướng ngại vật trong khu vực dải bay; hoàn thiện các hạng mục khu bay; bố trí đầy đủ xe cứu hỏa, trang thiết bị mặt đất, cùng đội ngũ nhân viên khai thác đủ năng lực, có giấy phép, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Nai để bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong suốt quá trình tổ chức bay.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn tất công tác nghiệm thu các công trình, trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay; hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Hàng không Việt Nam để cấp phép cho hệ thống thiết bị, nhân viên hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo quy định.

Lãnh đạo Cục Hàng không tham gia chuyến bay kỹ thuật sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Tháp không lưu đã hoàn thành lắp đặt các thiết bị phục vụ

Đối với Vietnam Airlines, Bộ Xây dựng yêu cầu hãng chủ động phối hợp với ACV để rà soát, đánh giá điều kiện khai thác hệ thống sân đường khu bay, chuẩn bị máy bay, tổ lái và lực lượng kỹ thuật phục vụ chuyến bay.

Theo kế hoạch, chuyến bay chính thức đầu tiên đến sân bay Long Thành, dự kiến diễn ra ngày 19-12-2025, sẽ thực hiện trên chặng bay Nội Bài - Long Thành - Nội Bài.

Để chuẩn bị cho chuyến bay thương mại đầu tiên chính thức hoạt động, ACV đã hoàn thành đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn và sân đỗ máy bay trước nhà ga hành khách, cùng các trang thiết bị đồng bộ như đèn tín hiệu, biển báo, sơn kẻ tín hiệu. Công tác đo sức chịu tải hệ thống sân đường cũng đã được thực hiện, bảo đảm đủ điều kiện khai thác máy bay lớn nhất theo thiết kế.

Lãnh đạo Cục Hàng không tham gia chuyến bay kỹ thuật sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Đường cất hạ cánh số 1 đã sẵn sàng đón các chuyến bay quan trọng

Bên cạnh đó, ACV đã hoàn thành tuyến đường kết nối T1, T2 và thi công xong đường tiếp cận trục chính nội cảng trước ngày 15-12, cũng như xây dựng phương án khai thác máy bay, phương án phục vụ mặt đất và bố trí nhân sự phù hợp.

Công tác bảo đảm hoạt động bay, vùng trời và phương thức bay cũng đã được VATM cơ bản hoàn thành xây dựng đài kiểm soát không lưu; lắp đặt đồng bộ các hệ thống kỹ thuật quan trọng như radar sơ cấp, radar thứ cấp (PSR/SSR), đài dẫn đường DVOR/DME, hệ thống ADS-B; đồng thời hoàn thiện phương thức bay và phương án khai thác tối ưu cho khu vực Tân Sơn Nhất - Long Thành, cũng như điều động nhân sự kiểm soát viên không lưu có nhiều kinh nghiệm, bảo đảm đầy đủ năng lực và giấy phép theo quy định.

Theo kịch bản và kế hoạch do Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, sau khi chuyến bay kỹ thuật vào ngày 15-12 bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật và khai thác, chuyến bay chính thức đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày 19-12.

sân bay Long Thành hàng không hàng không Việt Nam SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT vietnam airport chuyến bay đầu tiên sân bay Long Thành
