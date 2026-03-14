Ba hiến kế từ một người con xa xứ

Vì vậy, ngay khi biết ngày bầu cử chính thức của nhiệm kỳ này là chủ nhật, ngày 15-3, vợ chồng tôi đã lập tức lên kế hoạch về nước. Chúng tôi muốn được trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Năm nay, bỏ phiếu tại khu vực số 11 (Trường THCS Hồng Bàng), tôi thực sự ấn tượng trước công tác tổ chức chu đáo, khí thế rợp trời cờ hoa. Chính quyền đã tận dụng rất tốt mạng xã hội để truyền tải đầy đủ thông tin đến cử tri. Đặc biệt, việc phường Chợ Lớn có riêng bản tin tiếng Hoa phục vụ cộng đồng người Hoa tại đây là một điểm sáng tinh tế. Các ứng cử viên cũng mang đến những chương trình hành động ngắn gọn, rõ ràng và chất lượng. Nhờ đó, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng lý lịch, định hướng của từng người để tự tin chọn ra những đại biểu xứng đáng gửi gắm niềm tin.

Khoảnh khắc tự tay cầm lá phiếu mang lại cho tôi một cảm giác thiêng liêng khó tả, cứ như tiếng nói của chính mình đang được cất vang giữa nghị trường Quốc hội. Chính vì sự thiêng liêng ấy, tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào các đại biểu được tín nhiệm lần này. Mong rằng các vị sẽ mang trọn "tâm và tầm" để giải quyết những bất cập trong xã hội, với phương châm "lời nói đi đôi với việc làm". Các chương trình hành động cần có lộ trình và mốc thời gian cụ thể để cử tri dễ dàng theo dõi, giám sát và đồng hành. Đặc biệt, tôi mong Quốc hội và HĐND các cấp quan tâm sâu sắc hơn đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - một lực lượng đang đóng góp không nhỏ cả về tri thức lẫn kiều hối cho đất nước.

Với tư cách là một cử tri kiều bào, tôi xin gửi gắm 3 tâm tư, nguyện vọng thiết thực nhất mong được quan tâm trong nhiệm kỳ tới.

Thứ nhất, là giải bài toán kẹt xe tại TP HCM. Dòng xe cộ lưu thông trên đường được ví như mạch máu chảy trong cơ thể, khi bị ách tắc sẽ gây ra muôn vàn hệ lụy. Bên cạnh các chiến lược dài hạn, thành phố rất cần những giải pháp cấp bách trước mắt. Từ kinh nghiệm sống và trải nghiệm tại Singapore - một quốc gia quản lý giao thông vô cùng hiệu quả, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ, hiến kế với cơ quan chức năng để góp phần tìm ra hướng đi phù hợp cho thành phố.

Thứ hai, tôi tha thiết kiến nghị TP HCM vận dụng cơ chế đặc thù để xin tái lập Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp thành phố. TP HCM là nơi có lượng kiều bào đông đảo và kiều hối chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước. Việc thiếu vắng một cơ quan chuyên trách làm nơi sinh hoạt, kết nối sau sáp nhập là một thiệt thòi lớn. Tái lập ủy ban là việc làm cần thiết để tăng cường gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trí thức và kinh tế từ kiều bào cho sự phát triển chung của thành phố.

Cuối cùng, tôi mong nhà nước sớm nghiên cứu cơ chế bỏ phiếu cho cử tri ở nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ để kiều bào bỏ phiếu qua ứng dụng VNeID hoặc tổ chức tại các đại sứ quán, lãnh sự quán là hoàn toàn khả thi. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện quyền công dân, mà còn thực sự biến ngày bầu cử thành "ngày hội non sông" của toàn thể người Việt trên khắp toàn cầu.