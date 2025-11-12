Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc với Thuế TP HCM

Chiều 12-11, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã có buổi làm việc với Thuế TP HCM.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP HCM báo cáo về kết quả những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp nhằm phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2025 ở mức cao nhất.

Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là từ thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thuế TP HCM đã chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm".

Nhờ đó, bộ máy tổ chức ổn định, vận hành thông suốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố 10 tháng đầu năm là 510.183 tỉ đồng, đạt gần 102% dự toán Chính phủ giao, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025 ở mức cao nhất, Thuế TP HCM sẽ tập trung tăng cường quản lý và cưỡng chế nợ thuế; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là ở các lĩnh vực rủi ro cao như thương mại điện tử, bất động sản, hoàn thuế...

Đồng thời, Thuế TP HCM kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyển các phường, xã, đặc khu phối hợp có hiệu quả với cơ quan thuế thực hiện các kế hoạch chống thất thu ngân sách do ngành thuế triển khai. Trong đó, tập trung triển khai Kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai với hộ kinh doanh".

Đối với công tác thu tiền sử dụng đất, Thuế TP HCM đề xuất có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND TP HCM với các đơn vị có liên quan trong công tác xử lý hồ sơ, tổ chức đấu giá các dự án trên địa bàn. Đặc biệt là các khoản thu từ đấu giá tại khu đô thị Thủ Thiêm, dự án Eco Smart City của Tập đoàn Lotte, Dự án tại phường Thú Thuận của Tập Đoàn Phát Đạt….

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đánh giá kết quả ngành thuế đạt được trong 10 tháng đầu năm là một nỗ lực to lớn. Tuy nhiên, trung ương vừa giao tăng thu thêm 25%. Điều này đòi hỏi ngành thuế thành phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa mới hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu Thuế TP HCM quán triệt cán bộ thuế thực hiện nhiệm vụ với tinh thần phục vụ, thu được thuế phải thu được lòng dân, kích thích người nộp thuế tự giác thực hiện nghĩa vụ của mình.

Với Kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai với hộ kinh doanh", ngành thuế cần tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc trang bị máy tính tiền xuất hóa đơn thể hiện tính văn minh, bảo đảm công bằng về thuế để không bỏ sót nguồn thu.

"Riêng nguồn thu từ bất động sản, các sở ngành cần phối hợp với cơ quan thuế để sớm hoàn thiện hồ sơ dự án nhằm tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước" - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được lưu ý.