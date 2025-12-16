Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng làm Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam

Ngày 16-12, Công đoàn Cao su Việt Nam cho biết đang khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu chặng đường mới trong hành trình phát triển của Công đoàn ngành.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trao quyết định và chúc mừng bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Ảnh: Đào Phong

Các cấp Công đoàn trong toàn ngành đã và đang tổ chức thành công đại hội tại cơ sở, tiến tới đại hội cấp trên. Các văn kiện quan trọng như Đề án nhân sự, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ tới, Báo cáo ủy ban kiểm tra,… đang được hoàn thiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Đại hội lần thứ X Công đoàn Cao su Việt Nam sẽ tập trung thảo luận, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, Công đoàn ngành sẽ tập trung nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ người lao động trong bối cảnh chuyển đổi số, thích ứng với kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; tăng cường chăm lo phúc lợi, nhà ở, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Trước đó, chiều 15-12, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao quyết định cho bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng- giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam từ ngày 10-12-2025.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam - Ảnh: Đào Phong

Đồng thời, trao quyết định thôi giữ chức Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam cho ông Huỳnh Kim Nhựt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Phước Hòa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng cam kết cùng tập thể Ban Chấp hành Công đoàn ngành tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bà Hồng bày tỏ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị và sự tin tưởng, đồng hành của toàn thể người lao động. Bà khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, trách nhiệm để xây dựng mối đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.