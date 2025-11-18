HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Bà Trương Thị Huế Minh làm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Bà Trương Thị Huế Minh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Ngày 18-11, Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 149 đại biểu đại diện hơn 4.000 cán bộ, đoàn viên - lao động.

Bà Trương Thị Huế Minh làm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khóa XII, nhiệm kỳ 2025–2030 ra mắt Đại hội.

Theo Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2025, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động, duy trì phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tham gia giám sát chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đoàn viên - lao động. Công đoàn cũng tổ chức nhiều chương trình phúc lợi, góp phần cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động trong bối cảnh ngành cao su gặp nhiều khó khăn do biến động thị trường.

Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý đoàn viên, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đối thoại tại nơi làm việc, tạo môi trường lao động an toàn và gắn kết. Các ý kiến đóng góp từ cơ sở được tổng hợp, phân tích và phản ánh kịp thời đến lãnh đạo tổng công ty, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai phấn đấu thu nhập của người lao động bình quân năm sau cao hơn 10%, đến cuối nhiệm kỳ từ 22 triệu đồng/người/tháng trở lên; 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tiếp tục nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo bảo vệ người lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn; phát triển đoàn viên; xây dựng đội ngũ công nhân có tay nghề, kỷ luật, sáng tạo; phát huy vai trò công đoàn trong chiến lược phát triển bền vững của tổng công ty.

Bà Trương Thị Huế Minh làm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Huế Minh làm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai - Ảnh 3.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết và bầu tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty khóa XII. Bà Trương Thị Huế Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn tổng công ty; bà Trần Thị Mai, Phó Chánh Văn phòng, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn tổng công ty.

Ông Chu Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai - ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động. Ông nhấn mạnh: “Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải tiếp tục đổi mới tổ chức, lắng nghe sát sao tâm tư công nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động và góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh”.

Ông Khoa tin tưởng Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khóa XII sẽ kế thừa thành quả, phát huy tinh thần đoàn kết và sáng tạo, đưa phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn ngày càng phát triển bền vững.

Bà Trương Thị Huế Minh làm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai - Ảnh 4.

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam chúc mừng Đại hội.

Bà Trương Thị Huế Minh làm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai - Ảnh 5.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai chúc mừng Đại hội

Bà Trương Thị Huế Minh làm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai - Ảnh 6.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cao su Đồng Nai chúc mừng Đại hội

chiến lược phát triển phong trào thi đua người lao động công đoàn cơ sở Tổng công ty cao su Đồng Nai
