Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam lãi gần 7.000 tỉ đồng

Cùng với quá trình kiện toàn tổ chức, phát triển bền vững và mở rộng đầu tư ra nước ngoài, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp nòng cốt của ngành cao su Việt Nam, đóng góp quan trọng vào kinh tế – xã hội trong nước và khu vực.

VRG vượt "bão"

Năm 2025 được đánh giá là năm nhiều biến động khi kinh tế toàn cầu chịu tác động của xung đột địa chính trị, chính sách thương mại bất ổn và thiên tai xảy ra với tần suất dày đặc. Ngành cao su – lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều từ thị trường và thời tiết – đứng trước áp lực lớn khi chuỗi bão lũ kéo dài gây gãy đổ hơn 882.000 cây, thiệt hại tương đương 1.591 ha.

Công nhân chăm sóc vườn cây cao su

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành, VRG đã nỗ lực triển khai các giải pháp tổng thể từ quản trị rủi ro, điều hành linh hoạt đến tối ưu chi phí, qua đó duy trì sản xuất ổn định và kiểm soát tốt chỉ tiêu tài chính.

Toàn Tập đoàn ghi nhận doanh thu hợp nhất 32.007 tỉ đồng, tăng 11,4% so với năm 2024 và vượt 103,1% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 6.929 tỉ đồng, vượt 18,6% và tăng trưởng 23,6% so với năm trước. Năng suất vườn cây bình quân đạt 1,56 tấn/ha, cao hơn cả kế hoạch và mức thực hiện năm 2024; sản lượng mủ khai thác đạt hơn 456.000 tấn.

Những con số này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của VRG trong môi trường kinh tế khó đoán định, đồng thời tạo nền tảng tài chính vững chắc để Tập đoàn triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026 – 2030.

Đẩy mạnh tái cơ cấu

Năm 2025, VRG tiếp tục triển khai mạnh mẽ tái cơ cấu tổ chức và tinh gọn bộ máy theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Các công ty cao su thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý từ 3 cấp xuống 2 cấp, chuyển 214 nông trường thành 328 đội sản xuất, giúp giảm tầng nấc trung gian và nâng cao tính linh hoạt trong điều hành. Tập đoàn cũng đồng thời rà soát, tái cấu trúc hệ thống nhà máy, xí nghiệp chế biến, giảm từ 27 xuống 24 đầu mối hoạt động, góp phần tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Chế biến mủ cao su

Song song với tái cơ cấu, VRG đặc biệt chú trọng công tác chăm lo người lao động – lực lượng hơn 80.000 người đang làm việc trong nước và tại Lào, Campuchia. Thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng; riêng lao động Lào và Campuchia có mức thu nhập 8,1 – 9,3 triệu đồng/tháng, đảm bảo đời sống ổn định.

Tập đoàn dành hơn 347 tỉ đồng cho an toàn vệ sinh lao động và các chế độ phúc lợi; tổ chức huấn luyện, trang bị bảo hộ, khám sức khỏe định kỳ, xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ luật và nhân văn. Đây là yếu tố tạo nên sự ổn định, đoàn kết nội bộ và là nền tảng cho năng suất lao động vượt trội trong toàn Tập đoàn.

Khẳng định thương hiệu VRG trên thị trường quốc tế

Năm 2025 chứng kiến sự khởi sắc đồng bộ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ mủ cao su. Toàn Tập đoàn thu mua 100.000 tấn mủ tiểu điền, sản xuất hơn 527.900 tấn cao su chế biến – tăng 7,3% so với năm trước. Đáng chú ý, sản lượng sản phẩm cao su mang thương hiệu VRG đạt 495.000 tấn, chiếm 93,7% tổng sản lượng và vượt 106,3% kế hoạch, cho thấy sự lớn mạnh và uy tín ngày càng cao của thương hiệu cao su Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tham quan các sản phẩm công nghiệp cao su của VRG

Công tác tiêu thụ đạt nhiều kết quả tích cực với hơn 535.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường, tăng 2,6% so với năm 2024. Giá bán bình quân đạt 47,7 triệu đồng/tấn – mức tăng 5,9 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ. VRG cũng ký được hơn 202.000 tấn hợp đồng dài hạn, chiếm gần 38% tổng lượng tiêu thụ, giúp đảm bảo dòng tiền ổn định và giảm thiểu rủi ro thị trường biến động. Đặc biệt, Tập đoàn đã chính thức công bố nhãn hiệu "VRG Green" – chứng nhận sản phẩm cao su xanh, minh bạch, phát thải thấp, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của VRG trong chiến lược phát triển bền vững và nâng cao giá trị thương hiệu.

Động lực mới cho chiến lược đa ngành

Bên cạnh lĩnh vực truyền thống, VRG còn ghi dấu ấn trong phát triển hạ tầng công nghiệp và năng lượng tái tạo – hai trụ cột quan trọng giúp Tập đoàn đa dạng hóa nguồn thu và mở rộng không gian phát triển. Năm 2025, doanh thu các khu công nghiệp đạt 2.770 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.250 tỉ đồng; diện tích cho thuê mới đạt 128 ha, tăng tới 67,1% so với năm trước. Tỷ lệ lấp đầy 86,7% trên tổng diện tích thương phẩm cho thấy sức hút mạnh mẽ của các khu công nghiệp mang thương hiệu VRG.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở VRG

Trong lĩnh vực năng lượng, VRG duy trì hiệu quả 13 dự án điện mặt trời với tổng công suất 13.883 kWp, sản lượng đạt 16,1 triệu kWh và giảm phát thải hơn 10.600 tấn CO₂. Khối thủy điện đạt 510 triệu kWh, vượt 6,2% kế hoạch. VRG đang tích cực đăng ký bổ sung quy hoạch nhiều dự án năng lượng tái tạo tại 6 tỉnh/thành, hướng tới chiến lược "xanh hóa" toàn diện hoạt động sản xuất và hạ tầng khu công nghiệp, phù hợp xu thế kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Mở rộng đầu tư ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư tại Lào và Campuchia tiếp tục là điểm sáng quan trọng của VRG trong năm 2025. Với hơn 113.000 ha cao su, chiếm 30% tổng diện tích vườn cây, hai khu vực này đóng góp tới 40% sản lượng mủ toàn Tập đoàn. Tại Lào, VRG đạt doanh thu 1.763 tỉ đồng và lợi nhuận 436 tỉ đồng; tại Campuchia doanh thu đạt 6.657 tỉ đồng, lợi nhuận 1.633 tỉ đồng – đều vượt xa kế hoạch được giao.

Một số sản phẩm của VRG sản xuất tại Campuchia

Hoạt động của VRG không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn mang ý nghĩa lớn về ngoại giao, an sinh xã hội và ổn định khu vực. Tập đoàn đang tạo việc làm ổn định cho hơn 25.000 lao động Lào và Campuchia, góp phần thay đổi đời sống vùng nông thôn, xoá bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng tác phong lao động công nghiệp và hỗ trợ an ninh khu vực biên giới. Giai đoạn 2026 – 2030, VRG định hướng mở rộng thêm 50.000 ha tại Lào và tìm kiếm các vùng dự án phù hợp tại Campuchia, tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong hợp tác kinh tế quốc tế.

VRG đang phát triển mạnh mảng KCN từ đất cao su chuyển đổi