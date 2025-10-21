Điểm nóng xung đột ngày 21-10: Nga đã sử dụng vũ khí có tên UMPB-5R tấn công sâu hơn vào Ukraine

Chính quyền địa phương tại Kharkiv - Ukraine cho biết Nga đã tấn công bằng một loại bom không quân có động cơ tên lửa mới lần đầu tiên.

Theo hãng tin AP, văn phòng công tố khu vực Kharkiv cho rằng Nga đã sử dụng vũ khí có tên UMPB-5R, có tầm bay lên tới 130 km, trong một cuộc tấn công vào TP Lozava vào chiều 18-10. Thành phố này nằm cách Kharkiv 150 km về phía Nam, một khoảng cách khá xa đối với loại vũ khí này.

Bom hàng không FAB-500 M62 của Nga với mô-đun UMPK. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nga đã tiếp tục tấn công các khu vực khác của Ukraine gần tiền tuyến hơn. Tại Dnipropetrovsk, máy bay không người lái của Nga tấn công khu vực Shakhtarske, theo quyền Thống đốc khu vực Vladyslav Haivanenko. Một cuộc không kích của Nga cũng đã nhằm vào mỏ than ở vùng Dnipropetrovk - Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của họ đã nhắm vào nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga, ở vùng Samara gần Orenburg, gây hỏa hoạn và làm hư hại các đơn vị lọc dầu chính của nhà máy.

Nhà máy Novokuibyshevsk, do tập đoàn khí đốt lớn Rosneft của Nga vận hành, có công suất hằng năm là 4,9 triệu tấn và sản xuất hơn 20 loại sản phẩm từ dầu mỏ. Chính quyền Nga hiện chưa xác nhận tuyên bố của Ukraine hoặc đề cập đến bất kỳ thiệt hại nào.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 19-10 lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 45 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, bao gồm 12 chiếc trên vùng Samara, một chiếc trên vùng Orenburg và 11 chiếc trên vùng Saratov lân cận Samara.

Bên cạnh đó, chính quyền Nga và Kazakhstan cho biết hôm 19-10 các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy xử lý khí đốt lớn ở miền Nam nước Nga, gây ra hỏa hoạn và buộc nhà máy phải ngừng nhập khí đốt từ Kazakhstan.

Nhà máy Orenburg, do tập đoàn khí đốt nhà nước Gazprom điều hành và nằm tại khu vực cùng tên gần biên giới Kazakhstan, là một trong những cơ sở khí đốt lớn nhất thế giới, với công suất hằng năm là 45 tỉ m3.

Theo Thống đốc khu vực Yevgeny Solntsev, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra đám cháy tại một xưởng sản xuất của nhà máy và làm hư hại một phần của nhà máy. Bộ Năng lượng Kazakhstan hôm 19-10 cho rằng nhà máy tạm thời không thể xử lý khí đốt có nguồn gốc từ Kazakhstan do tình huống khẩn cấp.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo vụ hỏa hoạn quy mô lớn đã bùng phát tại nhà máy Orenburg khiến một trong những đơn vị xử lý và lọc khí của nhà máy đã bị hư hại.