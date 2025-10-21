Điểm nóng xung đột ngày 21-10: Nga đã sử dụng vũ khí có tên UMPB-5R tấn công sâu hơn vào Ukraine

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 21-10: Nga đã sử dụng vũ khí có tên UMPB-5R tấn công sâu hơn vào Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) – Các công tố viên Ukraine khẳng định Nga đang cải tiến các loại bom dẫn đường trên không để tấn công sâu hơn vào Ukraine.

Chính quyền địa phương tại Kharkiv - Ukraine cho biết Nga đã tấn công bằng một loại bom không quân có động cơ tên lửa mới lần đầu tiên.

Theo hãng tin AP, văn phòng công tố khu vực Kharkiv cho rằng Nga đã sử dụng vũ khí có tên UMPB-5R, có tầm bay lên tới 130 km, trong một cuộc tấn công vào TP Lozava vào chiều 18-10. Thành phố này nằm cách Kharkiv 150 km về phía Nam, một khoảng cách khá xa đối với loại vũ khí này.

Nga cải tiến bom tấn công sâu hơn vào Ukraine - Ảnh 1.

Bom hàng không FAB-500 M62 của Nga với mô-đun UMPK. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nga đã tiếp tục tấn công các khu vực khác của Ukraine gần tiền tuyến hơn. Tại Dnipropetrovsk, máy bay không người lái của Nga tấn công khu vực Shakhtarske, theo quyền Thống đốc khu vực Vladyslav Haivanenko. Một cuộc không kích của Nga cũng đã nhằm vào mỏ than ở vùng Dnipropetrovk - Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của họ đã nhắm vào nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga, ở vùng Samara gần Orenburg, gây hỏa hoạn và làm hư hại các đơn vị lọc dầu chính của nhà máy.

Nhà máy Novokuibyshevsk, do tập đoàn khí đốt lớn Rosneft của Nga vận hành, có công suất hằng năm là 4,9 triệu tấn và sản xuất hơn 20 loại sản phẩm từ dầu mỏ. Chính quyền Nga hiện chưa xác nhận tuyên bố của Ukraine hoặc đề cập đến bất kỳ thiệt hại nào.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 19-10 lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 45 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, bao gồm 12 chiếc trên vùng Samara, một chiếc trên vùng Orenburg và 11 chiếc trên vùng Saratov lân cận Samara.

Bên cạnh đó, chính quyền Nga và Kazakhstan cho biết hôm 19-10 các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy xử lý khí đốt lớn ở miền Nam nước Nga, gây ra hỏa hoạn và buộc nhà máy phải ngừng nhập khí đốt từ Kazakhstan.

Nhà máy Orenburg, do tập đoàn khí đốt nhà nước Gazprom điều hành và nằm tại khu vực cùng tên gần biên giới Kazakhstan, là một trong những cơ sở khí đốt lớn nhất thế giới, với công suất hằng năm là 45 tỉ m3.

Theo Thống đốc khu vực Yevgeny Solntsev, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra đám cháy tại một xưởng sản xuất của nhà máy và làm hư hại một phần của nhà máy. Bộ Năng lượng Kazakhstan hôm 19-10 cho rằng nhà máy tạm thời không thể xử lý khí đốt có nguồn gốc từ Kazakhstan do tình huống khẩn cấp.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo vụ hỏa hoạn quy mô lớn đã bùng phát tại nhà máy Orenburg khiến một trong những đơn vị xử lý và lọc khí của nhà máy đã bị hư hại.

Tin liên quan

Ukraine đánh trúng trạm biến áp quan trọng của Nga

Ukraine đánh trúng trạm biến áp quan trọng của Nga

(NLĐO) - Ukraine tuyên bố đánh trúng một trạm biến áp quan trọng của Nga, cơ sở kết nối 4 khu vực và vận chuyển điện từ các hồ chứa và nhà máy thủy điện.

Tổng thống Ukraine - Mỹ lên tiếng về vấn đề quan trọng

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có những bình luận đầu tiên sau khi trở về từ Washington, nơi ông gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Ukraine tuyên bố được Mỹ cung cấp hàng chục hệ thống Patriot

(NLĐO) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine và Mỹ đang chuẩn bị hợp đồng cung cấp 25 hệ thống phòng không Patriot.

Ukraine máy bay không người lái Kazakhstan lọc dầu khí đốt Nhà máy Novokuibyshevsk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo