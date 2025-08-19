Bà Lê Thị Thanh Thảo làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Tây

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào chiều 19-8.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù bối cảnh còn nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân phường Bình Tây đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điển hình là việc triển khai hiệu quả Chương trình "Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ".

Qua đó, hình thành các cụm trung tâm thương mại – dịch vụ, tuyến phố chuyên doanh, phát triển du lịch gắn với không gian văn hóa Chợ Lớn. Chợ Bình Tây được công nhận là điểm du lịch thành phố, lọt top 50 điểm đến hấp dẫn vùng TP HCM và Đồng bằng sông Cửu Long.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Tây

Tiếp nối những thành công đó đồng thời tạo đột phá, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trong 5 năm tới, tại Đại hội, bà Lê Thị Thanh Thảo - Bí thư Đảng ủy phường Bình Tây, cho biết phường đã đề ra 27 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ, 4 chương trình đột phá, 8 nhóm giải pháp cụ thể.

Trong đó, phường xác định phát triển thương mại – dịch vụ giữ vai trò chủ lực, nổi bật là các hoạt động mua bán, tài chính, lưu trú, ăn uống, gắn với di sản văn hóa – lịch sử. Đề án "Phố đêm Chợ Bình Tây – Chợ Lớn" chính là bước đột phá quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ về đêm và du lịch.

Bà Lê Thị Thanh Thảo - Bí thư Đảng ủy phường Bình Tây, đọc diễn văn khai mạc

Đối với các khâu đột phá, phường Bình Tây quyết tâm nâng cao hiệu quả đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân thông qua việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại, chủ động gặp gỡ nhân dân để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng với phương châm "Tranh thủ mọi cơ hội để gặp gỡ, trao đổi", "Người dân chưa đến thì mình trực tiếp đến với dân", "Khi dân cần, chúng ta có; khi dân khó, chúng ta sẵn lòng".

Tập trung cho các dự án hạ tầng

Phát biểu tại đại hội, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM đã nhấn mạnh bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, trong bối cảnh TP HCM đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế – tài chính – khoa học công nghệ hàng đầu Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết 31-NQ/TW, phường Bình Tây cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển với một số trọng tâm thảo luận làm sâu sắc giải pháp thực hiện các vấn đề quan trọng.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, phát biểu chỉ đạo

Đó là chỉnh trang và phát triển đô thị xanh – sạch – đẹp, gắn với thương mại – dịch vụ. Tập trung các dự án hạ tầng, trong đó có Kênh Hàng Bàng giai đoạn 2, 3; xây dựng các tuyến phố thương mại văn minh – hiện đại, phát huy thế mạnh Chợ Bình Tây, phát triển mạnh thương mại – dịch vụ, kinh tế tư nhân, khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, hình thành các tuyến phố thương mại số, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Cạnh đó, phường đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số – đô thị thông minh, coi sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp là thước đo quan trọng nhất.