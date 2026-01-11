Ba lý do khiến cổ phiếu bất động sản bị “đạp” mạnh

Trong những phiên giao dịch cuối tuần qua (đến ngày 9-1), nhiều nhà đầu tư chứng khoán rơi vào trạng thái hoảng loạn khi hàng loạt cổ phiếu bất động sản trong danh mục giảm sâu, thậm chí nhiều mã rơi thẳng về mức giá sàn. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm cổ phiếu bất động sản đã mất từ 15% đến 20% giá trị dù thị trường chung lại tăng giá mạnh. Điều gì đang diễn ra với nhóm ngành này?

Cụ thể, chỉ tính riêng phiên ngày 9-1, hàng loạt cổ phiếu bất động sản lớn đồng loạt lao dốc như PDR (Phát Đạt) giảm kịch sàn 7%, xuống còn 17.200 đồng/cổ phiếu; CII (Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM) giảm sàn còn 18.300 đồng/cổ phiếu; DIG (DIC Corp) mất gần 6% lùi về 16.000 đồng/cổ phiếu; QCG (Quốc Cường Gia Lai) giảm còn 13.600 đồng/cổ phiếu; KDH (Nhà Khang Điền) xuống 28.600 đồng/cổ phiếu; DXG (Đất Xanh) giảm hơn 6%, còn 15.500 đồng/cổ phiếu.

Riêng nhóm cổ phiếu họ Vingroup diễn biến trái chiều khi VHM (Vinhomes) tăng nhẹ lên 140.000 đồng/cổ phiếu, trong khi VIC và VRE giảm nhẹ.

Lo sợ tín dụng bất động sản bị siết, cổ phiếu bất động sản giảm sâu

Theo Giám đốc tư vấn đầu tư của Công ty Chứng khoán VPS, có ba nguyên nhân chính khiến cổ phiếu bất động sản bị bán tháo mạnh trong thời gian qua.

Thứ nhất, thông tin về việc triển khai định danh bất động sản từ ngày 1-3, tiến tới sử dụng mã định danh để kiểm soát giao dịch, thuế và các hoạt động liên quan đã tác động mạnh đến tâm lý thị trường. Ngay khi thông tin này xuất hiện, nhà đầu tư đã phản ứng bằng cách bán dần cổ phiếu bất động sản trong các phiên trước đó.

Thứ hai, các thông tin từ cuộc họp Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cho biết từ năm 2026 sẽ tăng cường kiểm soát, hạn chế tín dụng vào lĩnh vực bất động sản. Trước lo ngại dòng vốn bị siết, nhiều nhà đầu tư đã chấp nhận bán ra để cắt lỗ, khiến áp lực giảm giá càng gia tăng.

Nhiều cổ phiếu bất động sản giảm giá mạnh trong ngày cuối tuần 9-1

Thứ ba, sự ra đời của Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về việc thúc đẩy thoái vốn tại các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ vốn lớn đã khiến dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu có yếu tố Nhà nước, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Một số mã như VCB, BID, CTG tăng kịch trần, kéo theo nhiều cổ phiếu ngân hàng khác hút tiền mạnh. Điều này gián tiếp khiến dòng tiền rút khỏi các nhóm ngành khác, trong đó có bất động sản.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, việc kiểm soát tín dụng bất động sản nhằm định hướng dòng vốn vào sản xuất – kinh doanh là chủ trương được đặt ra hằng năm và về bản chất là tích cực. Dòng vốn vẫn được ưu tiên cho bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, nhà ở xã hội và an sinh xã hội, chứ không phải siết hoàn toàn. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 ở mức cao, rủi ro đối với toàn ngành không quá đáng ngại như lo ngại của thị trường.

“Điều quan trọng nhất là nhà đầu tư cần bình tĩnh đánh giá dòng tiền trước khi ra quyết định. Nếu bán cổ phiếu bất động sản khi đã giảm sâu ở vùng đáy để chuyển sang nhóm ngân hàng hay dầu khí trong giai đoạn có dấu hiệu ở vùng đỉnh thì rủi ro rất lớn. Không khéo vừa lỗ nhóm này, vừa mất cơ hội ở nhóm kia” – giám đốc tư vấn đầu tư này khuyến nghị.

Thực tế cho thấy, nhiều tài khoản nhà đầu tư hiện đang âm 15–17% chỉ trong vòng chưa đầy một tháng nắm giữ cổ phiếu bất động sản. Trong khi đó, nếu mua cổ phiếu ngân hàng hoặc dầu khí trong vài tuần gần đây, mức lợi nhuận có thể đạt 15–20%, cho thấy sự dịch chuyển dòng tiền đang diễn ra rất rõ nét trên thị trường.



