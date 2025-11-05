HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Bà mẹ U50 mơ ước khởi nghiệp với bếp chay

Huế Xuân

(NLĐO) - Mỗi ngày đi học, bà Nguyễn Thị Mộng Hằng (49 tuổi) đều mua vé xe khách khứ hồi từ Đồng Nai đến TP HCM.

Chia sẻ với phóng viên ngày 5-11, bà Nguyễn Thị Mộng Hằng cho biết bản thân "như trẻ ra" vì được đi học. Ngày càng cảm thấy yêu trường lớp, mong muốn học thêm khóa đào tạo bếp trưởng để phát triển nhiều hơn.

U50 đi học để khởi nghiệp

Bà Hằng kể trước đây từng làm quản lý, hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Giai đoạn dịch COVID-19 và "cơn sốt" bán hàng online xuất hiện khiến công việc của chị ngày càng khó khăn.

Người mẹ U50 đeo balo đi học, mơ ước khởi nghiệp với bếp chay - Ảnh 1.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn về bếp chay, bà Hằng dự định sẽ học thêm khóa học về bếp trưởng để nâng cao tay nghề

Quay về kinh doanh cà phê tại nhà, từ đó bà có nhiều thời gian chăm sóc 2 con nhỏ và quan tâm đến sức khỏe, dinh dưỡng nhiều hơn.

"Thời gian rảnh, tôi thường nấu ăn thiện nguyện ở chùa. Ngoài ra, ngày càng có nhiều người chú trọng lối sống xanh, ăn thực phẩm xanh, thực phẩm thuần chay để cải thiện sức khỏe. Chính những lý do ấy khiến tôi ấp ủ ước mơ có một bếp chay nho nhỏ" - bà Hằng chia sẻ.

Mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm nấu ăn nhưng bà vẫn muốn được học và đào tạo bài bản. Giữa năm 2025, người mẹ 2 con hạ quyết tâm đăng ký học bếp chay ở tuổi 49. Ba cười tươi cho biết chồng chính là hậu phương vững chắc ủng hộ bà đi học trở lại. 

Những ngày đi học, cứ khoảng 9 giờ là bà  đón xe khách, di chuyển từ Đồng Nai đến Trường Trung cấp Việt Giao ở TP HCM vào khoảng giữa trưa. Nghỉ ngơi một lát, bà bắt đầu tiết học vào khoảng 13 giờ 30 chiều. Tan học, bà lại đón xe khách về lại Đồng Nai.

Tiền vé xe cả đi và về khoảng 220.000 đồng. Đều đặn như thế suốt 3 tháng, bà luôn là học viên chăm chỉ và đến lớp sớm nhất.

Người mẹ U50 đeo balo đi học, mơ ước khởi nghiệp với bếp chay - Ảnh 2.

Người mẹ 2 con ấp ủ ước mơ có một bếp chay tại nhà, lan tỏa lối sống xanh và chế độ dinh dưỡng khoa học

"Ban đầu đi học có hơi "đuối", song càng học càng mê, lại thấy có động lực nhiều hơn. Thầy, cô hướng dẫn rất nhiệt tình nên mình không cảm thấy có khoảng cách về tuổi tác" - bà Hằng cười tươi cho biết.

Tương tự, anh Minh Hùng (ở Lâm Đồng) cho biết cũng vừa hoàn tất khóa học làm bánh ngắn hạn ở TP HCM. Anh Hùng là bố đơn thân, ước mơ lớn nhất của anh là có một tiệm bánh nhỏ, vừa đưa đón con đi học vừa kinh doanh tại nhà.

"Tôi nghĩ không có gì là muộn nếu bản thân có ý chí cầu tiến. Khởi nghiệp là tốt nhưng nếu không học hành bài bản rất khó để thành công". Sau khi tiệm bánh hoạt động ổn định, tôi sẽ đăng ký học thêm về kinh doanh và ứng dụng mạng xã hội" - anh Hùng cho hay.

Người mẹ U50 đeo balo đi học, mơ ước khởi nghiệp với bếp chay - Ảnh 3.

Các khóa đào tạo ngắn hạn về bếp và kỹ thuật chế biến món ăn thu hút nhiều phái mạnh quan tâm

Người mẹ U50 đeo balo đi học, mơ ước khởi nghiệp với bếp chay - Ảnh 4.

Tại Trường Trung cấp Việt Giao, trung bình 70–80% là giờ thực hành trực tiếp trên bếp mô phỏng khách sạn – nhà hàng, khoảng 20–30% là lý thuyết.

Nam giới học bếp chiếm đa số

ThS Trần Phương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Giao, cho biết những năm gần đây, nghề bếp không còn là “nghề tay chân” như nhiều người từng nghĩ mà trở thành một nghề sáng tạo, có giá trị nghệ thuật và kinh tế cao.

Sự phát triển của ngành du lịch – dịch vụ cùng xu hướng ẩm thực hóa trên mạng xã hội (TikTok, YouTube, Facebook…) khiến nhiều bạn trẻ và cả người trưởng thành tìm đến các khóa học nấu ăn ngắn hạn. Mục đích là để nâng cao kỹ năng, khởi nghiệp hoặc học để có thêm kiến thức ẩm thực để sống lành mạnh hơn.

Người mẹ U50 đeo balo đi học, mơ ước khởi nghiệp với bếp chay - Ảnh 5.

Số lượng nam giới chọn học ngành bếp chiếm đa số

Tại Trường Trung cấp Việt Giao, số lượng học viên đăng ký học nghề bếp mỗi năm đều tăng ổn định, trong đó trên 50% là người muốn đi lao động nước ngoài hoặc mở quán ăn nhỏ khởi nghiệp tại nhà.

Đặc biệt, bếp chay là một mảng được nhà trường đầu tư mạnh trong 2 năm gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống lành mạnh, hướng thiện và phù hợp với xu thế du lịch tâm linh, resort nghỉ dưỡng.

"Tôi nhận thấy đây là cơ hội vàng cho những mô hình khởi nghiệp vừa và nhỏ, từ quán chay bình dân, bếp gia đình, suất ăn healthy mang đi cho đến sản phẩm chế biến sẵn hữu cơ. Tuy nhiên, để thành công, người làm trong lĩnh vực này cần kết hợp giữa kỹ năng nấu ăn – kiến thức dinh dưỡng – tư duy kinh doanh. Một món ăn chay ngon phải biết cân đối hương vị, thẩm mỹ và giá trị dinh dưỡng" - ThS Trần Phương nhấn mạnh.

Miễn giảm học phí

Không chỉ có học sinh THCS được miễn 100% học phí mà cả học sinh THPT, người đi làm học ngành kỹ thuật chế biến món ăn (nghề bếp) cũng được các trường trung cấp, cao đẳng hỗ trợ 70% học phí. Đây là ngành này nằm trong danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Quy định tại Điều 16 Nghị định 238/2025/NĐ-CP)

Điều này giúp người học giảm đáng kể chi phí, gần như học nghề miễn phí mà vẫn được cấp bằng trung cấp chính quy và có thể liên thông lên CĐ, ĐH.

Tin liên quan

Mô hình trung học nghề sẽ là giải pháp phân luồng mới

Mô hình trung học nghề sẽ là giải pháp phân luồng mới

(NLĐO) - Trung học nghề là sự kết hợp giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp, dành cho những học sinh hoàn thành bậc THCS.

Học nghề ngắn hạn bội thu ở nhiều ngành "hot"

(NLĐO) – Trong vòng 6 tháng đầu năm, số lượng học viên đăng ký học nghề ngắn hạn tại 1 trường trung cấp ở TP HCM đã tăng gấp 4 lần.

Học nghề sau lớp 9: Lựa chọn mới, ứng dụng cao

Dù phải đối mặt thách thức từ việc tăng chỉ tiêu THPT công lập nhưng ưu thế của trường nghề là chính sách miễn giảm học phí và cơ hội liên thông

    Thông báo