Kinh tế

Đoàn công tác TP HCM sang Las Vegas và Los Angeles quảng bá du lịch Việt Nam với khách Mỹ

Thái Phương

(NLĐO) – TP HCM xác định Mỹ là thị trường trọng điểm để thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao, đặc biệt là du lịch MICE, du lịch cao cấp…

Từ ngày 4-10 đến 12-10, Sở Du lịch TP HCM tổ chức Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam - TP HCM tại Mỹ năm 2025, diễn ra ở Las Vegas và Los Angeles. 

TIN LIÊN QUAN

Với 2 sự kiện trọng tâm là tổ chức gian hàng du lịch Việt Nam - TP HCM tại Hội chợ IMEX America 2025 và tổ chức hội thảo giới thiệu du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Los Angeles. 

Các sự kiện nhằm góp phần quảng bá, kết nối, thu hút nguồn khách và đầu tư quốc tế, học hỏi các kinh nghiệm quản lý và kinh doanh du lịch toàn cầu, góp phần nâng cao vị thế du lịch TP HCM trên bản đồ thế giới.

"IMEX America là một trong các hội chợ MICE (hội nghị, khuyến thưởng, sự kiện) lớn nhất thế giới. Việc tham gia hội chợ có ý nghĩa chiến lược với TP HCM sau khi mở rộng, khẳng định vị thế và thương hiệu điểm đến MICE hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời định vị thành phố như một cửa ngõ quốc tế của Việt Nam trong diện mạo siêu đô thị mới" – đại diện Sở Du lịch TP HCM nói.

TP HCM quảng bá du lịch Việt Nam tại Mỹ: Hướng tới thị trường tiềm năng lớn - Ảnh 2.

Sự kiện là dịp để ngành du lịch TP HCM quảng bá, thu hút thêm nhiều du khách Mỹ tới Việt Nam

Thị trường khách du lịch Mỹ luôn được đánh giá là nhiều tiềm năng, nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân khá cao. Mỹ luôn là thị trường có số lượng người đi du lịch, cùng với chi tiêu du lịch đứng vào nhóm hàng đầu thế giới.

Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), trong 10 thị trường có chi tiêu về du lịch cao nhất thế giới năm 2024, Mỹ đứng đầu, tiếp đó là Trung Quốc, Đức, Anh, Pháp, Canada, Úc, Ý, Nga và Hàn Quốc. Mỹ là quốc gia với mức chi tiêu trên 281,7 tỉ USD (số liệu của Bộ thương mại Mỹ).

Sở Du lịch TP HCM kỳ vọng việc đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại Mỹ sẽ giúp TP HCM tăng cường lượng khách du lịch chất lượng cao, lưu trú dài ngày.

Bà Nguyễn Minh Bảo Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP HCM, cho biết thị trường khách du lịch Mỹ luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược xúc tiến du lịch của TP HCM. 

Đây là hoạt động xúc tiến du lịch nước ngoài đầu tiên sau khi TP HCM hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, là lời chào đón đến cộng đồng doanh nghiệp MICE và phân khúc khách du lịch cao cấp.

Theo ước tính của Sở Du lịch TP HCM, trong 9 tháng năm 2025, khách du lịch quốc tế đến đạt gần 6 triệu lượt; khách du lịch nội địa đến đạt hơn 29,2 triệu lượt. Mục tiêu năm nay của ngành du lịch thành phố là đón 10 triệu lượt khách quốc tế.

TP HCM quảng bá du lịch Việt Nam tại Mỹ: Hướng tới thị trường tiềm năng lớn - Ảnh 3.

Du lịch TP HCM tổ chức Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam - TP HCM tại Mỹ năm 2025


du lịch TPHCM du lịch tphcm mới siêu đô thị du lịch tphcm sau sáp nhập
