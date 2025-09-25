HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Siêu đô thị du lịch đã rất gần (*): Mục tiêu không chỉ là 10 triệu lượt khách quốc tế

THÁI PHƯƠNG thực hiện

Với vị thế trung tâm du lịch quốc tế cùng nhiều giải pháp đồng bộ, TP HCM sẽ bứt phá trong giai đoạn cuối năm và xa hơn nữa

.Phóng viên: Mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế và 290.000 tỉ đồng doanh thu du lịch năm 2025 là rất thách thức, ngành du lịch TP HCM sẽ dựa vào những lợi thế nào để biến mục tiêu lớn thành hiện thực, thưa bà?

TP HCM hướng tới siêu đô thị du lịch quốc tế với 10 triệu khách quốc tế - Ảnh 1.

- Bà BÙI THỊ NGỌC HIẾU - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM: Ngành du lịch TP HCM còn đặt mục tiêu đón 50 triệu lượt khách nội địa trong năm nay. Đó là những thách thức lớn nhưng thành phố có nhiều lợi thế để đạt được.

Cụ thể là hiệu ứng từ các sự kiện quốc tế thành công như Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM (ITE HCMC) năm 2025 và Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) năm 2025 đã khẳng định vị thế trung tâm du lịch quốc tế, đồng thời tạo nền tảng bứt phá cho giai đoạn cuối năm.

TP HCM hướng tới siêu đô thị du lịch quốc tế với 10 triệu khách quốc tế - Ảnh 2.

Lợi thế du lịch biển Vũng Tàu giúp TP HCM thu hút khách quốc tế, cũng như cạnh tranh với các điểm đến khác trong nước và khu vực .Ảnh: BÍCH NGỌC

Sắp tới TP HCM sẽ ra mắt thêm hộ chiếu ẩm thực, tái bản Cẩm nang ẩm thực TP HCM và công bố các tour ẩm thực chuyên đề, định vị TP HCM là "thiên đường ẩm thực". Ngoài ra, một loạt lễ hội và sự kiện thể thao - văn hóa mang tầm khu vực sẽ được triển khai, như Lễ hội Sông nước TP HCM (tháng 10), Tuần lễ Du lịch TP HCM (tháng 12) và Giải Marathon quốc tế Techcombank 2025.

Về quảng bá, chúng tôi sẽ tổ chức các chương trình quảng bá điểm đến tại Mỹ, Anh, Singapore; tham gia các sự kiện quốc tế tại Indonesia và Hàn Quốc, từ đó tạo cú hích thu hút khách quốc tế.

Đặc biệt, với sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, ngành du lịch TP HCM tin tưởng sẽ đạt và vượt mục tiêu năm nay, từ đó tạo tiền đề bứt phá trong năm 2026.

.TP HCM có lượng khách quốc tế đông nhưng thời gian lưu trú và mức chi tiêu chưa tương xứng. Theo bà, nguyên nhân chính là gì và đâu là giải pháp trọng tâm để thay đổi?

- Đúng là khách quốc tế đến thành phố đông nhưng thời gian lưu trú và mức chi tiêu chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu như cơ cấu sản phẩm chưa đủ đặc sắc. Các sản phẩm đêm, trải nghiệm cao cấp, dịch vụ cá nhân hóa còn thiếu; liên kết vùng còn hạn chế…

Vì vậy, thời gian tới ngành du lịch sẽ đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái sản phẩm trải nghiệm như tôi đã chia sẻ. Trước mắt là ra mắt hộ chiếu ẩm thực; xây dựng tour ẩm thực chuyên đề; đa dạng hóa sản phẩm du lịch đêm; du lịch kết hợp hội nghị (MICE), Wellness (chăm sóc sức khỏe)… Tích hợp sản phẩm liên vùng, sau hợp nhất địa giới hành chính, kết nối lợi thế du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp của Vũng Tàu và du lịch sinh thái, thể thao…

Thành phố cũng đẩy mạnh xúc tiến thị trường khách chất lượng cao, hướng đến phân khúc khách chi tiêu cao - lưu trú dài ngày thông qua các chiến dịch quảng bá tại thị trường mục tiêu như Mỹ, Anh, Singapore.

Về lâu dài, TP HCM định hướng biến lễ hội thành sản phẩm du lịch bằng cách nâng tầm thương hiệu các sự kiện, như: Lễ hội Sông nước TP HCM, Lễ hội Âm nhạc quốc tế Hò Dô, Lễ hội Nguyên tiêu… sẽ được đầu tư nội dung, tăng tính trải nghiệm, để tạo sức hút lâu dài. Đồng thời, kết nối với sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn sự kiện với ẩm thực, tour văn hóa, MICE nhằm kéo dài chuỗi giá trị du lịch.

.Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các đô thị du lịch trong khu vực, TP HCM sẽ làm gì để tạo dấu ấn riêng thu hút khách quay lại nhiều lần, chi tiêu nhiều và ở lâu hơn?

- TP HCM sẽ định vị là "thiên đường trải nghiệm sống động" bằng việc phát triển sản phẩm đa tầng, từ ẩm thực, du lịch đêm, sông nước, văn hóa đô thị, Wellness đến MICE. Chú trọng yếu tố bền vững, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đẩy mạnh gia tăng liên kết vùng, hình thành thông điệp chung "TP HCM mới - Một hành trình, ba trải nghiệm", kết nối đô thị hiện đại, biển đảo và sinh thái, tạo sự khác biệt trong khu vực.

Chiến lược xuyên suốt là tích hợp hạ tầng, sản phẩm và truyền thông để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dấu ấn riêng, hướng tới xây dựng TP HCM mới trở thành "siêu đô thị quốc tế". 

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 23-9

Bà ĐOÀN THỊ THANH TRÀ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist: Ứng dụng công nghệ số vào du lịch

TP HCM cần sớm triển khai hệ sinh thái du lịch thông minh tích hợp đa nền tảng. Như bản đồ số du lịch, tích hợp các điểm tham quan - ẩm thực - lưu trú - vui chơi - giao thông công cộng; có thể tư vấn hành trình và bán vé online, phản hồi và giải quyết khiếu nại gấp từ du khách. Kết nối giao thông công cộng - điểm tham quan - cơ sở dịch vụ: giúp khách dễ dàng di chuyển bằng metro, bus điện, taxi điện, waterbus. Nền tảng đánh giá - phản hồi - cải tiến dịch vụ du lịch: giúp nâng chất lượng một cách có hệ thống. Nếu thực hiện đúng cách những giải pháp này sẽ là cầu nối hiệu quả giữa khách quốc tế với xu thế kép này và TP HCM có đầy đủ điều kiện để dẫn đầu xu hướng này ở Việt Nam.

Ông NGUYỄN DUY TUẤN, Giám đốc Công ty A Plus Travel: Bảo tồn tốt công trình kiến trúc cổ

Để phát huy thế mạnh du lịch TP HCM, trước hết cần chú trọng khâu đón tiếp ngay tại sân bay quốc tế và quốc nội, cải thiện quy trình thủ tục để tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp cho du khách. Song song đó, nên khai thác lợi thế đường sông với các tour, tuyến trên sông Sài Gòn và kênh rạch, kết nối điểm tham quan trong và ngoài thành phố.

Việc bảo tồn kiến trúc cổ và xây dựng bản đồ tuyến phố đi bộ cũng rất cần thiết, giúp du khách dễ dàng trải nghiệm "walking - enjoy". Thành phố nên phát triển mạnh không gian văn hóa truyền thống, tạo trải nghiệm thực sự về âm nhạc, ẩm thực, lễ hội, nghề thủ công. Cùng với đó là công bố danh mục điểm đến và ẩm thực chính thống do Nhà nước bảo chứng để du khách yên tâm lựa chọn.

Ngoài ra, các sự kiện tại trung tâm thành phố cần mang tính trải nghiệm thay vì chỉ quảng bá qua panô hay màn hình LED. Quy hoạch bãi đỗ xe hợp lý, tạo lối đi bộ thông thoáng cũng là yếu tố quan trọng để du khách thoải mái khám phá. Với những bước đi đồng bộ, TP HCM có thể trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn và thân thiện.

Bà HUỲNH PHAN PHƯƠNG HOÀNG, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel: Cần thêm sản phẩm đặc trưng bản địa

Xu hướng du lịch toàn cầu đang chuyển mạnh sang trải nghiệm bản địa gắn với yếu tố xanh - bền vững và công nghệ số. Khách quốc tế không chỉ tham quan mà muốn sống như người địa phương, ưu tiên điểm đến xanh, sạch, an toàn, có trách nhiệm xã hội.

Để nắm bắt cơ hội này, TP HCM cần tăng tốc chuyển đổi số với ứng dụng, bản đồ thông minh, thuyết minh đa ngôn ngữ; đồng thời phát triển sản phẩm xanh bản địa từ trung tâm tới vùng ven. Doanh nghiệp được khuyến khích "xanh hóa" dịch vụ, giảm rác thải nhựa, cắt phát thải carbon.

Thành phố cũng cần tiếp tục đầu tư hạ tầng du lịch thông minh, xúc tiến quảng bá quốc tế dài hạn và chuyên nghiệp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nhân lực ngoại ngữ và công nghệ, nhằm đưa TP HCM trở thành điểm đến hiện đại, bền vững và nổi bật của châu Á.

Lam Giang ghi


Con số ấn tượng của ngành du lịch

Con số ấn tượng của ngành du lịch

(NLĐO) - Trong 7 tháng đầu năm 2025, TP HCM đón 4,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2024.

Siêu đô thị du lịch đã rất gần

Việc hợp nhất mở ra cơ hội để TP HCM tái cấu trúc "không gian điểm đến" một cách hệ thống

Siêu đô thị du lịch đã rất gần (*): Nhiều kiến giải từ thực tiễn

Du lịch TP HCM cần một chiến lược thương hiệu mạnh và hạ tầng giao thông đồng bộ để tạo sức bật

